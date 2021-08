Cardinal Health conclut la vente de l'activité Cordis à Hellman & Friedman

DUBLIN, Ohio, 2 août 2021 /PRNewswire/ -- Cardinal Health (NYSE: CAH) and Hellman & Friedman (H&F) ont annoncé aujourd'hui la finalisation de la vente précédemment annoncée de l'activité Cordis de Cardinal Health à H&F. Le prix de vente d'environ 1 milliard de dollars comprend la prise en charge par l'acheteur de certains passifs et la conservation par le vendeur de certains comptes de fonds de roulement.

« Nous apprécions le partenariat de H&F tout au long de la transaction, et nous sommes enthousiastes quant à l'avenir de Cordis sous la propriété de H&F », a déclaré Mike Kaufmann, PDG de Cardinal Health. « Comme nous l'avons partagé précédemment, cette cession démontre notre approche disciplinée d'évaluation du portefeuille, et nous restons engagés à investir dans nos domaines de croissance stratégiques. »

« Nous sommes ravis d'entamer ce prochain chapitre pour Cordis et apprécions le partenariat avec Cardinal Health tout au long de la transition », a déclaré Shar Matin, PDG de Cordis. « Nous pensons qu'une entreprise Cordis indépendante, associée à une approche innovante pour mettre sur le marché des produits différenciés, nous permettra de créer une valeur supplémentaire pour les coéquipiers, les clients et les investisseurs. »

Cardinal Health prévoit de publier ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'année fiscale 2021 le 5 août avant l'ouverture de la bourse de New York. L'entreprise diffusera sur le web une discussion sur ces résultats à partir de 8 h 30, heure de l'Est.

À propos de Cardinal Health

Cardinal Health est un distributeur de produits pharmaceutiques, un fabricant et distributeur mondial de produits médicaux et de laboratoire, et un fournisseur de solutions de performance et de données pour les établissements de santé. Avec 50 ans d'existence, des opérations dans plus de 40 pays et environ 48 000 employés dans le monde, Cardinal Health est essentiel aux soins. Des informations sur Cardinal Health sont disponibles sur cardinalhealth.com .

À propos de Hellman & Friedman

Hellman & Friedman est une société de capital-investissement mondiale de premier plan, dont l'approche d'investissement distinctive est axée sur les prises de participation à grande échelle dans des entreprises de croissance de grande qualité. H&F cherche à s'associer à des équipes de direction de classe mondiale où son expertise sectorielle approfondie, son orientation à long terme et son approche de partenariat collaboratif permettent aux entreprises de prospérer. H&F cible des entreprises exceptionnelles dans des secteurs sélectionnés, notamment les logiciels et les technologies, les services financiers, les soins de santé, la consommation et la vente au détail, ainsi que d'autres services aux entreprises. La société investit actuellement son dixième fonds, avec plus de 24 milliards de dollars de capital engagé, et dispose de plus de 80 milliards de dollars d'actifs sous gestion et de capital engagé. Pour en savoir plus sur la philosophie d'investissement de H&F et son approche des résultats durables, consultez le site www.hf.com .

Avertissements concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives portant sur des attentes, des perspectives, des estimations et d'autres sujets qui dépendent d'événements ou de développements futurs Ces déclarations peuvent être identifiées par des mots tels que « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « croire », « vouloir », « devoir », « projeter », « continuer », « probable » et d'autres expressions similaires, et comprennent des déclarations reflétant des résultats ou des orientations futurs, des déclarations de perspectives et diverses régularisations et estimations. Ces questions sont soumises à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux projetés, anticipés ou implicites. Cardinal Health est soumis à des risques et incertitudes supplémentaires décrits dans les formulaires 10-K, 10-Q et 8-K de Cardinal Health et dans les pièces jointes à ces rapports. Le présent communiqué reflète le point de vue de la direction en date du 2 août 2021. Sauf dans la mesure où la loi applicable l'exige, Cardinal Health ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser une quelconque déclaration prospective.

