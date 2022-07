CARDO SYSTEMS ERÖFFNET „CARDO SOUND LABS" FORSCHUNGSZENTRUM IN DEUTSCHLAND

In den „Cardo Sound Labs" forscht ein erfahrenes Team von Wissenschaftlern, das zusammen über 150 Jahre Erfahrung in der Automobil- und Consumer-Audio-Branche mitbringt. Es vereint Fachleute aus den Bereichen Ton, Physik, Elektronik, Sprachverarbeitung und Maschinenbau sowie promovierte Ingenieure. In früheren Tätigkeiten bei Harman, Samsung, Nokia, NXP und DSPG haben sie zusammengerechnet mehr als 1550 Patente entwickelt.

Auf der 600 Quadratmeter großen Forschungseinrichtung wird das Unternehmen daran arbeiten, mit eigenen Sound-Entwicklungen weiterhin Vorreiter in Sachen Audioqualität zu sein und den Kunden stets neueste Spitzen-Lösungen zu bieten. Um das zu erreichen, verfügt die neue Einrichtung in Straubing über voll ausgestattete Schalllabore mit einer schallisolierten Kammer, einem ETSI-Raum (Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen), einem Rapid-Prototyping-Labor, einem Automotive-Labor und einem NVH-Labor (Noise Vibration Harshness).

Alon Lumbroso, CEO von Cardo Systems: „Seit vielen Jahren haben wir erkannt, dass die Akustik im Helm ein wichtiger Faktor für ein gutes Fahrerlebnis ist. 2018 konnten wir als erster Hersteller Premium-Sound von JBL bieten. Diesen Vorsprung in Sachen Audio wollen wir mit den neuen ‚Cardo Sound Labs' weiter ausbauen."

Über Cardo Systems

Cardo ist der weltweit führende Anbieter von drahtlosen Kommunikations- und Unterhaltungssystemen für Powersportler. Cardo war das erste Unternehmen, das ein Bluetooth-Kommunikationssystem für Motorräder auf den Markt gebracht hat, und war 2015 das erste Unternehmen, das Mesh-Kommunikatoren eingeführt hat. Die Produkte des Unternehmens sind inzwischen in über 100 Ländern erhältlich.

