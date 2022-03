Cardo Systems lança nova geração do PACKTALK - o PACKTALK EDGE. Greatness. Reborn.

Novo design fino sem antena externa.

Segunda geração do Dynamic Mesh Communication (DMC), com agrupamento mais rápido e fácil e intercomunicação de banda larga.

Mecanismo de voz natural atualizado.

Som JBL aprimorado.

Microfone otimizado com cancelamento de ruído.

Suporte magnético para fixação fácil e firme da unidade a qualquer capacete.

O PACKTALK EDGE dá um passo adiante à premiada tecnologia DMC da Cardo, com conectividade DMC de segunda geração com uma qualidade de som incomparável e profunda de banda larga, um processo de agrupamento mais simples e rápido no modo DMC, emparelhamento mais rápido no modo Bluetooth e suporte ao Live Intercom Bluetooth.

Ajudando a consolidar seu diferencial em relação a seus antecessores, o PACKTALK EDGE melhorou o som graças ao novo projeto dos alto-falantes JBL e a três novos perfis de som. Além disso, ele se ajusta a qualquer capacete por meio de uma nova base magnética e conta com um microfone aprimorado com cancelamento de ruído.

Outros recursos incluem bateria com 13 horas de duração, USB-C e carregamento rápido na versão padrão – uma carga rápida de 20 minutos oferece aos usuários duas horas de tempo de viagem e 1,5 a 2 horas com a carga total. As atualizações de software over-the-air por meio do aplicativo Cardo Connect dispensam a necessidade de cabos ou adaptadores Wi-Fi para garantir que o PACKTALK EDGE seja carregado com o firmware mais recente. Para completar a oferta, há uma longa garantia de três anos.

Alon Lumbroso, CEO da Cardo Systems, comentou: "O PACKTALK EDGE é o melhor dispositivo de comunicação que já desenvolvemos e é uma adição fantástica a nossa vasta gama de comunicadores. Essa última oferta é uma prova dos três pilares da Cardo – qualidade, inovação com propósito e o usuário em primeiro lugar. A inovação está no DNA de nossa empresa, e nosso mais novo carro-chefe é uma prova disso."

O novo PACKTALK EDGE tem um preço de varejo recomendado pelo fabricante de USD 389/€ 389 e estará disponível para revendedores no final de abril ou imediatamente pelo site www.cardosystems.com. O PACKTALK BOLD continuará a ser oferecido juntamente com o PACKTALK EDGE e disponível no mundo todo.

Baixe o pacote de imprensa completo aqui.

Sobre a Cardo Systems

A Cardo é líder mundial em sistemas sem fio de comunicação e entretenimento para usuários de motociclismo esportivo. A Cardo foi a primeira a apresentar um sistema de comunicação Bluetooth para motocicletas e foi a primeiro a apresentar os comunicadores Mesh em 2015. Os produtos da empresa estão disponíveis para compra em mais de 100 países.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1773295/Cardo_Systems_PACKTALK_EDGE.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1773296/Cardo_Systems_Logo.jpg

FONTE Cardo Systems

