Cardpay agora é Unlimint e tem meta de se tornar a companhia número 1 em pagamentos internacionais em todo o mundo

SÃO PAULO, 10 de novembro 2020 /PRNewswire/ -- Cardpay, fintech de rápido crescimento, anuncia a mudança de nome para Unlimint, e revela sua estratégia ambiciosa de se tornar a companhia número 1 em pagamentos internacionais para empresas de visão em todo o mundo.

Criada em 2009 e que já conta com mais de 300 colaboradores distribuídos em 14 escritórios internacionais, a Unlimint auxilia dezenas de milhares de companhias de todo o mundo a realizarem transações com milhares de consumidores, ao mesmo tempo que aumenta suas receitas e melhora a conversão cambial.

A Unlimint atua como uma única e simples parceira nos ecossistemas de pagamentos locais – tornando mais fácil empresas locais se tornarem globais. Oferece milhares de métodos alternativos de pagamentos por meio de um único sistema que os empreendedores podem facilmente integrar em suas lojas online ou app.

A companhia agora planeja se tornar o parceiro número 1 em pagamentos internacionais para empresas inovadoras de rápido crescimento em todo o mundo.

Ao longo dos próximos 12 meses, a Unlimint investirá milhões de dólares em P&D, novas localidades e novos formatos que podem servir de inspiração para seus clientes. Em 2020, Unlimint fez 100 novas contratações e espera contratar cerca de mais de 40 pessoas até o final do ano.

Além de seus serviços globais para compras, a Unlimint oferece também uma solução bancária revolucionária, verdadeiramente inédita no mercado. Desenvolvida por empreendedores para empreendedores, o serviço totalmente gratuito otimiza e facilita a implantação com apoio humano quando necessário, especificamente criado para necessidades urgentes de empresas digitais do futuro.

O rápido crescimento da Unlimint acompanha o crescimento meteórico do e-commerce globalmente, ainda mais potencializado pela pandemia - países como os EUA e o México viram cinco anos de crescimento das compras digitais em apenas alguns meses, o fim do dinheiro "vivo" foi acelerado em todos os mercados, com previsão de que o Reino Unido estará totalmente sem circulação de dinheiro em 2030, enquanto os consumidores estão gastando mais em mundos virtuais: em 2022, os gastos com jogos chegarão a US $ 196 bilhões. No entanto, 1,7 bilhão de pessoas ainda não têm acesso a esta economia virtual, pois não têm uma conta bancária, o que significa que o verdadeiro potencial ainda é inexplorado

A Unlimint tem a missão de ajudar as empresas a navegar e capitalizar sobre as oportunidades que essa mudança apresenta, como explica Kirill Evstratov, CEO e fundador da Unlimint:

"Se você quer se tornar global, precisa entender o local e se adaptar rapidamente às mudanças de expectativas do consumidor. Nosso pessoal está sintonizado com as últimas tendências e inovações em mercados de tecnologia disruptiva e entende intimamente a vida curta dos inovadores digitais. De Londres a Cingapura e de São Francisco a São Paulo, ajudamos as empresas a entrar em novos mercados, tornando mais fácil para elas realizarem transações da maneira que as pessoas desejam. Com nossa solução bancária revolucionária, projetada por empreendedores para empreendedores, estamos apagando a linha entre o banco tradicional, as carteiras digitais e o pagamento com cartão. É por isso que agora somos chamados de Unlimint: oferecemos oportunidades de crescimento ilimitadas para nossos clientes internacionais, liberando-os das restrições de pagamento para que possam se concentrar em estar prontos para o amanhã ".

Fundada em 2009, a Unlimint (anteriormente conhecida como Cardpay) oferece às empresas de tecnologia inovadoras de rápido crescimento uma interface de negócios simples e conveniente que permite que os pagamentos fluam de forma livre e harmônica. De Londres a Cingapura e de São Francisco a São Paulo, auxilia clientes locais a entrar em novos mercados e negócios globais, como também a explorar novos setores e alcançar novos marcos. Seguindo os mais altos padrões do setor bancário, elimina as fronteiras que antes limitavam a expansão internacional. A sua interface de negócios em constante evolução - feita por inovadores para inovadores - foi projetada para tornar o mundo financeiro de amanhã mais próximo dos negócios aqui e agora.

FONTE Unlimint

