Care Access Adquire Instituto Brasil de Pesquisa Clínica (IBPClin) para impulsionar a pesquisa clinica avançada na América Latina

- O acordo amplia a capacidade de pesquisa clinica descentralizada para Brasil e América Latina

RIO DE JANEIRO, 29 de Junho de 2022 /PRNewswire/ -- A companhia global Care Access, com sede em Boston e líder mundial em pesquisas clinicas descentralizadas, está adquirindo a companhia brasileira IBPClin, dedicada à pesquisa clinica descentralizada, para ampliar a pesquisa clínica no Brasil e América Latina. A IBPClin é sediada no Rio de Janeiro e, nos últimos 20 anos, contribuiu com 162 pesquisas clinicas, envolvendo mais de 7.000 participantes, de 12 estados brasileiros. Agora, como parte da Care Access, a sua equipe de pesquisa busca servir pacientes da América Latina com capacidade de incluir em pesquisas complexas qualquer participante interessado.

A Care Access é pioneira em desenvolver um modelo de pesquisa clinica descentralizado inédito, levando a pesquisa a pacientes onde quer que estejam, por meio de uma combinação de infraestrutura de pesquisa móvel, profissionais clínicos itinerantes e pesquisadores virtuais. Esse formato permitiu que comunidades diversas e carentes nos Estados Unidos tivessem acesso a pesquisas avançadas e trouxe investimentos para a infraestrutura de saúde e aumentou a qualidade do atendimento. A Care Access e o IBPClin buscam replicar esses resultados na América Latina.

"Por meio da expansão dos recursos de pesquisa clínica, podemos ajudar a trazer mais rapidamente ao mercado terapias e medicamentos que podem salvar a vida de pacientes. Agora que fazemos parte da equipe Care Access, temos acesso rapidamente a esses recursos e trazer oportunidades de pesquisa para muito mais pacientes e médicos em toda a América Latina", disse o Dr. Luis Augusto Russo, co-CEO do IBPClin.

"Estamos a um passo de alcançar resultados dramaticamente melhores e mais rápidos para estudos clínicos globais, com a intenção de acelerar o processo de aprovação de novas terapias e trazer mais opções de tratamentos. Nossa missão é dar vida ao futuro da pesquisa clínica, e o IBPClin compartilha nossa visão de trazer nosso modelo único de pesquisa clinica descentralizada para a América Latina", disse Ahmad Namvargolian, CEO e cofundador da Care Access.

Mais sobre pesquisa clinica

Antes de chegar ao mercado, os medicamentos devem comprovar sua segurança e eficácia. A pesquisa clínica é regulada por órgãos como FDA (EUA), EMA (Comunidade Europeia) e ANVISA (Brasil),entre outros, que garantem a qualidade dos resultados. No Brasil, antes dos pacientes considerarem a possibilidade de participar de um estudo clinico, as pesquisas clínicas seguem protocolo revisto e aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). A aprovação, ou não, de um medicamento é baseada nos documentos reunidos durante os estudos clínicos.

Sobre Care Access

A Care Access é uma organização líder em pesquisa descentralizada, que elimina as barreiras tradicionais na pesquisa clínica para pacientes, patrocinadores e médicos. Seu modelo inovador leva estudos descentralizados, Sites On Demand™, Virtual Pls e centros móveis para populações de pacientes anteriormente inacessíveis, expandindo o impacto da pesquisa clínica. Com apoio de empresas farmacêuticas e de biotecnologia parceiras em vinte áreas terapêuticas diferentes, a Care Access está ampliando e globalizando seu novo modelo de estudos clínicos, onde mais médicos e pacientes podem se envolver em pesquisas que salvam vidas e desenvolver novas terapias mais rapidamente. Para saber como a Care Access está transformando o futuro dos estudos clínicos, visite www.careaccess.com

Sobre IBPClin

IBPClin é um Centro de Pesquisa Clínico que, há duas décadas, participa de estudos de desenvolvimento de novos medicamentos para diferentes doenças. É especializado na condução de estudos clínicos de medicamentos nas fases 2, 3 e 4. Trabalha em parceria com cientistas de indústrias farmacêuticas locais e globais e tem participado de estudos nas áreas de COVID, Cardiologia, Endocrinologia e Imunologia. Para mais informação, acesse www.ibpclin.com

