Caresoft Global remporte le prix Automotive News PACE 2019 pour ses innovations dans l'étude comparative des automobiles

Caresoft Global a développé une technologie et un processus révolutionnaires pour obtenir des aperçus techniques et renseignements exploitables sur les véhicules d'aujourd'hui en utilisant des données de balayage par tomographie assistée par ordinateur à haute énergie sur des véhicules. Le processus en instance de brevet de Caresoft Global est utilisé pour générer des données techniques en 3D hautement précises et détaillées qui peuvent être utilisées pour de nombreuses simulations d'ingénierie avancées telles que l'analyse virtuelle des accidents et les simulations électriques.

Caresoft Global a également intégré les données intégrales sur les véhicules à sa plateforme exclusive de réalité virtuelle – la suite de réalité étendue Cornea. Sur cette plateforme de réalité étendue, les clients peuvent visualiser l'intégralité du processus d'assemblage des véhicules et collaborer et réviser la conception où qu'ils se trouvent dans le monde grâce à la réalité virtuelle.

La technologie Caresoft Global a réduit le délai de R&D de ses clients et a transformé les stratégies de développement des produits. La société a déployé cette nouvelle technologie auprès de plus de 45 constructeurs automobiles mondiaux et leurs fournisseurs afin de contribuer à réduire les coûts de développement des produits ainsi que les délais de livraison.

« L'industrie automobile mondiale est en train de subir sa mutation la plus profonde et révolutionnaire depuis l'introduction du Patent-Motorwagen de Karl Benz il y a près de 135 ans. À l'heure actuelle, il est évident que l'industrie est guidée par des leviers technologiques tels que l'électrification, l'intelligence artificielle et les systèmes de conduite autonome, tandis que les décisions de fabrication sont de plus en plus motivées par la préservation de notre environnement naturel. Chez Caresoft, nous jouons un rôle essentiel dans cette transformation », a déclaré Mathew Vachaparampil, président et PDG de Caresoft Global. « Nous ne nous considérons pas comme une société d'étude comparative, mais comme un partenaire technologique indispensable permettant à nos clients de réduire considérablement le délai nécessaire pour commercialiser leurs produits, et pour augmenter substantiellement leur compétitivité. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires fournisseurs d'équipement d'origine et de premier niveau afin de leur permettre de fonctionner comme les perturbateurs plutôt que comme les perturbés. Nos outils d'étude comparative analytiques et technologiques fournissent des renseignements immédiatement exploitables et nos suites de réalité virtuelle et de réalité augmentée accélèrent la validation virtuelle. Nous continuerons d'influencer les stratégies de R&D des principaux constructeurs et fournisseurs et aiderons à transformer la feuille de route de leurs produits. »

« Le prix PACE a confirmé que nos solutions fournissent des résultats mesurables pour nos clients et nous motive à repousser encore les frontières de ce que nous pouvons faire pour soutenir nos clients », a-t-il ajouté.

Les 25e prix PACE annuels ont été remis par Automotive News et l'Automotive Parts Manufacturers' Association (APMA). Le gouvernement du Canada était un parrain de niveau platine. Le concours était ouvert aux fournisseurs qui contribuent aux produits, processus, matériaux ou services directement pour fabriquer les voitures ou camions. Le prix Automotive News PACE est considéré dans le monde entier comme une référence industrielle en matière d'innovation.

Caresoft Global a remporté un prix Automotive News PACE suite à un examen approfondi réalisé par un jury indépendant, comprenant une candidature écrite complète et une visite du site.

Pour obtenir des détails complets sur le prix Automotive News PACE, veuillez consulter le site www.autonews.com/pace.

À propos de Caresoft Global

Caresoft Global est un fournisseur de solutions d'ingénierie axées sur la technologie, travaillant dans les secteurs de l'étude comparative des automobiles, les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée, le développement de produits, l'optimisation des coûts et les stratégies du marché secondaire. Caresoft Global travaille avec plus de 100 fabricants de plus de 20 sites en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Australie, en Afrique et en Amérique du Sud.

www.caresoftglobal.com

media@caresoftglobal.com

