Cargill amplía sus compromisos sobre el cambio climático

WAYZATA, Minnesota, 3 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Con una huella mundial y presencia en las principales cadenas de alimentos y suministro agrícola a nivel global, Cargill se compromete a proteger los recursos naturales vitales de la Tierra y reducir su impacto medioambiental. Junto a su compromiso para con el clima, Cargill ha adoptado un objetivo de tipo scope 3 en lo que respecta a la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero dentro de sus cadenas de suministro mundiales en un 30% por tonelada de producto para el año 2030.

Este objetivo se alinea con muchos de los clientes de Cargill, que están buscando objetivos climáticos similares. Cargill ha reforzado además su intención de priorizar el clima a través de tres actividades recientes alineadas con las compañías de todo el mundo, incluyendo el compromiso con la declaración climática de consejeros delegados, la firma de la coalición We Are Still In para seguir apoyando el Paris Climate Accord y la reunión de esta semana de la UN Climate Change Conference COP 25 celebrada en Madrid.

El compromiso para con la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero (GHG) desde la cadena de suministros en un 30% por tonelada de producto para el año 2030, en combinación con el objetivo operativo anteriormente anunciado de reducción de las emisiones absolutas en un 10% ha sido aprobado por la iniciativa Science Based Target (SBTi), una colaboración realizada entre CDP, United Nations Global Compact, el World Resources Institute (WRI) y World Wide Fund for Nature (WWF).

"Sin acciones audaces y decisivas por todos aquellos implicados en la producción de alimentos, el cambio climático desestabilizará el sistema de alimentación", afirmó David MacLennan, presidente y consejero delegado de Cargill. "Estamos determinados a innovar, hacer crecer e implementar soluciones junto con los productores, nuestros clientes y gobiernos de todo el mundo. La agricultura es cómo vamos a mitigar el cambio climático, regenerar nuestros suelos y mejorar el uso del agua al tiempo que alimentamos al mundo de forma más sostenible".

Priorizando el clima por medio de las cadenas de suministros de Cargill

Para reducir el impacto del clima, Cargill se centra en las soluciones de las intervenciones destinadas de la cadena de suministros, programación y política que benefician a los agricultores, clientes y al sistema de alimentos más amplio.

- Acelerando el progreso sostenible de la carne: Cargill está creciendo basándose en la eficacia de la industria de la carne de Norteamérica, que ya es un 35% más eficaz desde una perspectiva GHG que la media mundial, gracias a la creación de programas entorno a la gestión de pastoreo, producción de alimentos y reducción de los residuos alimenticios. La iniciativa BeefUp Sustainability busca conseguir una reducción de un 30% GHG por libra de producto producida para el año 2030. Cargill va a trabajar mano a mano con agricultores, granjeros e innovadores de toda la cadena de suministros de la carne para acelerar la adopción de las prácticas conocidas y mejorar los resultados de sostenibilidad, como la salud del suelo y almacenamiento de carbono. Como paso primario, Cargill patrocina el Yield Lab Institute's Manure Innovation Challenge. El reto guiará a las empresas que comienzan con soluciones que capturan el valor desde nutrientes basados en estiércol, fibra y energía en una ruta rápida hacia el mercado, al tiempo que crea beneficios en la agricultura.

- Avanzando hacia la salud del suelo: Un suelo sano es vital para ayudar a frenar el cambio climático. Es además fundamental para conseguir prosperidad a largo plazo de cara a los agricultores y granjeros. Cargill se ha posicionado de forma ideal para aprovecharse de su conectividad y asociación de cara a ayudar a los productores a implementar las prácticas agrícolas regeneradoras que mejoran la salud del suelo — impulsando la productividad de la granja y la resiliencia económica general de la granja. Como miembro fundador del Ecosystem Services Market Consortium (ESMC), Cargill apoya la creación de un mercado que permita e inste a los agricultores y granjeros a sostener prácticas de administración de conservación que mejoren la salud del suelo, reduzcan las emisiones de gas de efecto invernadero y mejoren la calidad relacionada con el agua y reduzcan además el uso del agua. Cargill equipa además a los agricultores con la investigación y visiones necesarias para saber cómo invertir en salud del suelo para conseguir un rendimiento con beneficios financieros y económicos con el Soil Health Institute.

- Reduciendo el carbono para conseguir envíos sostenibles: Cargill se ha comprometido con la principal industria marítima de cara a conseguir un futuro más sostenible. En 2018, los negocios redujeron las emisiones brutas de CO2 en 350.000 toneladas (4,5%) al tiempo que mantuvieron el mismo nivel de actividad de transporte. De forma adicional, Cargill es parte de la Global Maritime Forum's Decarbonization Task Force, que trabaja junto a más de 50 líderes industriales para hacer avanzar los envíos hacia un futuro sin carbono. Cargill ha llevado su atención hacia las nuevas tecnologías con potencial a largo plazo y que cumplimenta los objetivos GHG ambiciosos de la International Maritime Organization y su transición dentro de la industria de los envíos mundiales hacia una industria neutral de carbono para el año 2050.

- Protegiendo los bosques en asociación con los agricultores: Cargill trabaja de forma activa para hacer frente a las emisiones de los cambios de uso de tierra como parte de su estrategia de sostenibilidad. Cargill se compromete a proteger los bisques como apoyo a la New York Declaration on Forests por medio de las principales cadenas de suministros. Por ejemplo, en lo que respecta a la palma, Cargill ha comprometido 3,5 millones de dólares con un proyecto de bosque de comunidad de 25 años situado en el pueblo de Nanga Lauk en West Kalimantan, Indonesia, que permite a los miembros de la comunidad proteger y gestionar el bosque a la vez que consigue unos resultados del uso sostenible de los recursos naturales. Como parte de nuestro Protect our Planet Strategic Action Plan y compromiso con la Cocoa & Forests Initiative, las intervenciones basadas en la comunidad de Cargill en Costa de Marfil han llevado a plantar más de 320.000 árboles de sombra gracias a la dedicación de 3.000 agricultores de 12 cooperativas entre los años 2018 y 2019. Dentro de la cadena de suministros de soja de Suramérica, Cargill se ha comprometido con la Amazon Soy Moratorium desde el año 2006, invirtiendo 30 millones de dólares para buscar soluciones innovadoras que protejan los bosques de Suramérica de forma económicamente viable para los agricultores.

"Estamos muy contentos de ver que Cargill ha establecido un objetivo agresivo de cara a la reducción de sus emisiones de gas de efecto invernadero de la cadena de valores de tipo scope 3 como adición a sus operaciones destinadas basadas en la ciencia", destacó Cynthia Cummis, directora de mitigación de clima del sector privado de WRI. "Como compañía grande e influyente dentro del sector agrícola, las acciones de Cargill impactarán de forma muy positiva en la industria de los alimentos, ayudando a las compañías a reducir más sus propias emisiones. A través de los procesos de establecimiento de objetivos, Cargill ha sido un socio destacado y estratégico que reconoce la urgencia crítica de hacer frente al cambio climático".

