Cargill annonce la construction de sa première usine de biodiesel 2ème génération, qui transformera déchets et résidus, incarnant pleinement l'économie circulaire

Un investissement de 150 millions de dollars en Belgique pour aider nos clients à réduire leur empreinte carbone dans leurs chaînes d'approvisionnement grâce à une technologie innovante conforme aux nouvelles réglementations

MECHELEN, Belgium, 22 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Soucieux de renforcer encore son engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique et d'une économie plus circulaire, Cargill annonce la construction d'usine de biodiesel de 2nde génération à partir de différents déchets et résidus. Cette nouvelle filière sera développée sur son site intégré de Bioro à Gand, en Belgique, déjà actif dans la trituration d'oléagineux et la production de biodiesel. Ce projet révolutionnaire, d'un coût de 150 millions de dollars, contribuera à répondre à la demande mondiale en énergies renouvelables tout en protégeant les ressources naturelles. Il permettra également à Cargill de maintenir sa position de leader européen dans la production de carburants renouvelables et le développement de solutions sûres, durables et responsables.

Dans le cadre de la directive européenne sur les énergies renouvelables (RED II), qui affirme la nécessité d'évoluer vers des biocarburants avancés, à base de déchets et de résidus, Cargill entend être un pionnier . Selon Roger Janson, à la tête de de Cargill Agricultural Supply Chain pour la région EMEA, le marché aura besoin de nouvelles installations capables de transformer des matières premières plus complexes. « La nouvelle usine de Cargill à Gand deviendra la première en Europe à pouvoir traiter toutes sortes de matières premières, notamment les huiles acides issues du raffinage d'huiles végétales, les résidus liquides issus des processus industriels, et même les graisses récupérées des boues d'épuration à l'échelon local des municipalités », déclare-t-il.

L'usine utilisera la technologie dernier cri de BDI-BioEnergy International GmbH pour transformer toutes sortes d'huiles et graisses usagées liquides, telles que les sous-produits de la transformation alimentaire, les déchets de l'industrie alimentaire et les cultures non alimentaires issues de terres à faible rendement.

« L'approche économie circulaire adoptée par Cargill offre des avantages supplémentaires en matière de développement durable non seulement pour nos clients, mais aussi pour le consommateur final, puisque l'usine utilisera des produits recyclés qui auraient été auparavant jetés ou seulement réinjectés dans des applications de faible valeur », explique Alexis Cazin, directeur général, Cargill Biodiesel. « Dans certains secteurs comme le transport, cette technologie de traitement des déchets est indispensable pour développer des mélanges à teneur élevée en biocarburants pour les poids lourds ou des carburants pour le transport maritime offrant une empreinte carbone fortement diminuée. . Ce biodiesel d'avant-garde à base de déchets et de résidus offrira des solutions concrètes et à faible coût, et donc des bénéfices majeurs pour les citoyens, la communauté en général et l'environnement », poursuit-il.

Depuis près de 60 ans, Cargill aide ses clients à répondre au besoin de produits durables et renouvelables dans plus d'une dizaine de secteurs, des matériaux de construction à la production d'électricité, en passant par les soins cosmétiques et les produits chimiques de haute performance tels que mousses, cires et lubrifiants. L'entreprise encourage également des pratiques agricoles durables et responsables pour produire les matières premières nécessaires à ces solutions d'origine végétale. En juillet, Cargill a rejoint la célèbre Fondation mondiale Ellen MacArthur, aux côtés d'autres entreprises, gouvernements et universités, afin de promouvoir et d'accélérer la transition vers l'économie circulaire, une vision et une approche, axées sur la réutilisation des matériaux plutôt que sur leur destruction .

La nouvelle usine disposera d'une capacité de production de biodiesel de 115 000 tonnes par an. Sa construction débutera en octobre 2020, pour une mise en service prévue en juin 2022. Le nouveau site créera environ 20 emplois directs et 60 emplois indirects dans la région de Gand.

À propos de Cargill

Les 155 000 employés de Cargill dans 70 pays contribuent à l'atteinte de notre objectif : nourrir le monde de manière sûre, responsable et durable. Chaque jour, nous mettons en relation les producteurs avec les marchés, les clients avec les ingrédients, les personnes et les animaux avec les aliments dont ils ont besoin. Nous combinons 155 ans d'expérience avec les nouvelles technologies pour être le partenaire de confiance de nos clients des secteurs de l'alimentation, de l'agriculture, de la finance et de l'industrie dans plus de 125 pays. Ensemble, bâtissons un avenir plus durable pour l'agriculture.

Pour de plus amples informations : Cargill.com ou News Center .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/227604/cargill_logo.jpg

Related Links

www.cargill.com



SOURCE Cargill, Inc.