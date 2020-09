Cargill bouwt voor 21 miljoen dollar Chocoladehuis-complex om klanteninnovatie in dynamische chocolademarkt te vergemakkelijken

"Innovatie staat bij ons Chocoladehuis voorop, aangezien we daar al onze expertise en middelen samenbrengen", zegt Harold Poelma, directeur van Cargill Cocoa & Chocolate. "Het zal ons toelaten om met klanten samen te werken bij elke stap van hun productontwikkelingstraject. Ideeën zullen in realiteit worden omgezet: onze gestructureerde manier van werken maakt het namelijk makkelijker om innovaties door te voeren en nieuwe producten efficiënter en sneller op de markt te brengen."

Het Chocoladehuis is zonder meer enig in zijn soort en verenigt drie essentiële functies onder één dak. In het chocoladebelevingscentrum kunnen klanten verse inspiratie tanken bij de gastronomische chocoladechefs van Cargill, brainstormen over nieuwe productconcepten en in diepgaande trainingssessies hun chocoladekennis naar een hoger niveau tillen. De pilootfabriek op dezelfde site laat productontwikkelaars toe om hun concepten uit te testen in kleinschalige productieruns die een waarheidsgetrouwe simulatie zijn van de werkomstandigheden bij industriële lijnen. Het sensorische lab in hetzelfde gebouw biedt dan weer de garantie dat de nieuwe producten op het vlak van onder meer smaak, uiterlijk en textuur aan de verwachtingen van de consument beantwoorden.

Het nieuwe gebouw zal onderdak bieden aan een team van meer dan 40 chocolade-ingenieurs, waaronder sensorische experts, technische dienstverleners en R&D-wetenschappers. Het complex wordt hét knooppunt voor alle chocolade-, coating- en vullingactiviteiten van Cargill.

"Er is een heel goede reden waarom we deze investering net in België doorvoeren", zegt Inge Demeyere, managing director van Cargill Chocolate Europe. "Ons land neemt in de chocoladewereld nu eenmaal een unieke plaats in. Ons Chocoladehuis bouwt voort op die rijke traditie en biedt onze klanten een unieke plek om te ontdekken wat er zoal mogelijk is met onze hoogtechnologische faciliteiten en met ons breed assortiment van merken, waaronder Cargill, Veliche Gourmet™ en Smet."

De bouw is intussen al van start gegaan. Het is de bedoeling dat het pilootcentrum in de herfst van 2021 de deuren opent. Het chocoladebelevingscentrum en sensorische lab zullen vanaf januari 2022 operationeel zijn. Het nieuwe complex zal goed zijn voor de creatie van een tiental lokale jobs.

In lijn met Cargills engagement voor duurzaamheid is het nieuwe complex voorzien van innovatieve technologieën die de ecologische voetafdruk verlagen. Zo zal de keuze voor geothermische energie het energieverbruik drastisch verminderen.

Deze investering volgt op een reeks van eerdere vernieuwingen in de aangrenzende chocoladefabriek van Moeskroen. Zo namen we in 2019 een nieuwe productielijn voor suikerarme chocolade in gebruik en openden we in 2018 een productielijn voor vloeibare chocolade.

