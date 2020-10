Cargill en BAR-technologieën combineren racejachtontwerp en -technologie van wereldklasse met behulp van windvoortstuwing om de uitstoot van koolstof te verminderen

"Door middel van dit partnerschap zullen we op maat gemaakte windoplossingen bieden aan klanten die actief proberen de CO2-uitstoot van hun toeleveringsketen te verminderen", aldus Jan Dieleman, president van Cargill's Ocean Transportation business. "Veranderende regelgeving en onzekerheid over toekomstige groenere scheepsbrandstoffen maakt het kiezen van het juiste schip om te charteren met een langetermijnvisie gecompliceerd. Met de WindWings-technologie zal Cargill in staat zijn om klanten een oplossing te bieden die de efficiëntie van het schip verbetert, onafhankelijk van de gebruikte brandstof of het type motor", vervolgt hij.

"Wind is een vrijwel gratis brandstof en de kans om de uitstoot te verminderen is, naast een aanzienlijke verhoging van de bedrijfskosten van de schepen, aanzienlijk. We hebben geïnvesteerd in onze unieke windzeiltechnologie om scheepseigenaren en -exploitanten de kans te geven deze efficiëntie te realiseren", aldus John Cooper, Chief Executive Officer, BAR Technologies.

De maritieme industrie staat voor de enorme uitdaging om de gemiddelde CO2-uitstoot tegen 2030 met 40% te verminderen en te werken aan 70% tegen 2050, in vergelijking met het niveau van 2008. Als een van de grootste spelers in de sector, erkent Cargill, dat op een bepaalde moment een vloot van meer dan 600 schepen tegelijk beheerde, zijn verantwoordelijkheid om de vooruitgang op het gebied van decarbonisatie te versnellen en heeft de nodige visie en schaalgrootte gebracht om de inspiratie van BAR Technology om te zetten in meetbare besparingen op het gebied van efficiëntie.

Het project bevindt zich momenteel in de ontwerpfase en brengt een team van bedrijven samen om de eerste schepen - die naar verwachting in 2022 in het water zullen liggen - op te leveren. Het team zal risico's en expertise delen, te beginnen met producttankers voordat ze met droge bulkschepen verder gaan.

Martin Whitmarsh, bestuursvoorzitter BAR Technologies, voegde hieraan toe: "Cargills goedkeuring van onze technologie is een zeer belangrijke stap voorwaarts in de voorhoede van de industrie. Samen zetten we onze woorden in daden, dit project aanmerkend als eerste in zijn soort. We zijn erg verheugd met Cargill samen te werken om deze baanbrekende technologie tot leven te brengen en kijken ernaar uit om in de toekomst samen verdere efficiëntiemogelijkheden te verkennen".

Cargill werkt samen met een aantal collega-industrieleiders en -organisaties om vooruitgang te boeken bij het koolstofarm maken, waaronder het Global Maritime Forum en zijn Getting To Zero Coalition, het Sea Cargo Charter, een recent initiatief om de uitstoot van gecharterde schepen te verminderen en te volgen om de koolstofvoetafdruk en het Maersk McKinney Moller Center for Zero Carbon Shipping. Vorig jaar kondigde Cargill een samenwerking aan met Maersk Tankers en Mitsui & Co. om pasklare oplossingen te bieden voor maritieme actoren die nieuwe technologieën willen onderzoeken om hun uitstoot te verminderen.

Over Cargill

De 160.000 medewerkers van Cargill in 70 landen werken onvermoeibaar aan ons doel om de wereld op een veilige, verantwoorde en duurzame manier te voeden. Dagelijks verbinden we boeren met markten, klanten met ingrediënten en mensen en dieren met het voedsel dat ze nodig hebben om te gedijen. We combineren 154 jaar ervaring met nieuwe technologieën en inzichten om als betrouwbare partner te dienen voor klanten uit de voedsel, landbouw, financiën en industrie in meer dan 125 landen. Gezamenlijk bouwen we aan een sterkere, duurzame toekomst voor de landbouw.

Over BAR Technologies

Met een indrukwekkend erfgoed, oorspronkelijk voortgekomen uit het voormalige Britse America's Cup Team, biedt BAR Tech een breed scala aan ontwerp- en engineeringadviesdiensten met een focus op 4 sleutelsectoren: Werkschepen en koopvaardijschepen, Scheepvaart, Speciale projecten en Recreatieve scheepvaart en jachten.

BAR Technologies biedt een samenhangend team van wereldleiders op het gebied van scheepsarchitectuur en -optimalisatie; vloeistofdynamici; mechanische, structurele en composieinginieurs; besturingsstrategie- en systeemspecialisten; zij bieden data- en simulatie-engineers met toegang tot de nieuwste commerciële kennis, met behulp van op maat gemaakte in-house ontwerpgereedschappen.

BAR Technologies heeft zich oorspronkelijk op deze markt begeven om zichzelf uit te dagen hun brede kennis van scheepsarchitectuur, simulatie, CFD en gepatenteerde IP te integreren in een superieur bemanningstransfervaartuig om technici mee te nemen om aan windturbines te werken (onder andere). Het doel is om zeewaardigheid te verbeteren en een groene energiesector nog groener te maken door de brandstofbehoefte drastisch te verminderen.

