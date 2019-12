Cargill investit 113 millions de dollars américains pour l'agrandissement de sites en Côte d'Ivoire et au Ghana et 12,3 millions pour des programmes de durabilité et de traçabilité

Les investissements de Cargill créent plus d'emplois, renforcent la sécurité et le bien-être des familles d'agriculteurs et améliorent la transparence de la chaîne d'approvisionnement pour les clients

AMSTERDAM, 5 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Cargill investit plus de 113 millions de dollars américains dans l'agrandissement de ses sites de transformation du cacao à Yopougon, en Côte d'Ivoire, et à Tema, au Ghana.

Un investissement de 100 millions de dollars augmentera la capacité de production de Yopougon de 50 %, créant 85 postes locaux à temps plein et des centaines d'emplois indirects, tandis qu'un investissement de 13 millions de dollars augmentera de 20 % la capacité du site de Tema, au Ghana. Afin de répondre à la demande de la clientèle, une part importante des capacités supplémentaires de notre usine de transformation du cacao à Yopougon sera entièrement consacrée à la production de riches poudres de cacao Gerkens® à la couleur brun foncé.

En parallèle, Cargill investit 12,3 millions de dollars sur trois ans pour élargir les programmes de durabilité et de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement dans les deux pays. Il s'agit de la somme d'un investissement de 7,7 millions de dollars en Côte d'Ivoire et de 3,4 millions de dollars au Ghana dans des programmes qui amélioreront la sécurité et le bien-être des enfants et des familles dans les zones de production cacaoyère et qui résulteront en une meilleure transparence et traçabilité au sein de la chaîne d'approvisionnement en cacao tant pour les clients et que pour les consommateurs.

Lionel Soulard, le directeur général de Cargill en Afrique de l'Ouest, a expliqué : « Nous avons pour objectif de transférer une plus grande partie de nos activités mondiales de broyage vers les pays d'origine afin de soutenir l'établissement d'une industrie agroalimentaire locale plus vaste. En travaillant directement avec les gouvernements et d'autres parties prenantes clés, nous nous engageons à promouvoir la croissance économique, à créer des entreprises locales durables et à diversifier les sources de revenus des communautés productrices de cacao. »

Investir dans les communautés locales et la durabilité

Les investissements en matière de durabilité et de chaîne d'approvisionnement dans les deux pays se font sous l'égide de la Cargill Cocoa Promise : l'engagement de la société envers l'amélioration de la vie des producteurs de cacao et de leurs communautés. Ces projets communautaires viseront à créer des communautés de cacaoculteurs plus fortes et plus résilientes.

L'investissement en Côte d'Ivoire comprendra :

l'élargissement du Système de suivi et de remédiation du travail des enfants en partenariat avec l' International Cocoa Initiative , portant ainsi le nombre total de coopératives et d'agriculteurs en Côte d'Ivoire de 53 coopératives et 46 800 agriculteurs à 130 coopératives et 120 000 agriculteurs en 2022 ;

en partenariat avec l' , portant ainsi le nombre total de coopératives et d'agriculteurs en Côte d'Ivoire de 53 coopératives et 46 800 agriculteurs à 130 coopératives et 120 000 agriculteurs en 2022 ; la collaboration avec CARE , un partenaire de longue date, pour mettre en place des comités de développement communautaire et élaborer des plans d'action communautaires au sein de 23 communautés ivoiriennes. Ces efforts renforceront l'inclusion financière et les compétences en matière d'entrepreneuriat des femmes dans les ménages producteurs de cacao et soutiendra la mise en œuvre par Cargill du Système de suivi et de remédiation du travail des enfants ;

, un partenaire de longue date, pour mettre en place des comités de développement communautaire et élaborer des plans d'action communautaires au sein de 23 communautés ivoiriennes. Ces efforts renforceront l'inclusion financière et les compétences en matière d'entrepreneuriat des femmes dans les ménages producteurs de cacao et soutiendra la mise en œuvre par Cargill du Système de suivi et de remédiation du travail des enfants ; le lancement d'un nouveau programme en partenariat avec Save the Children pour soutenir et aiguiller les jeunes exposés au risque de travail des enfants ;

pour soutenir et aiguiller les jeunes exposés au risque de travail des enfants ; l'élargissement de notre partenariat avec la Société financière internationale pour le lancement de la Coop Academy 2.0 . Le programme offrira une formation en gestion, opérationnelle et numérique aux dirigeants de coopératives et aux femmes entrepreneurs de 140 coopératives partenaires ;

pour le lancement de la . Le programme offrira une formation en gestion, opérationnelle et numérique aux dirigeants de coopératives et aux femmes entrepreneurs de 140 coopératives partenaires ; la collaboration avec un nouveau partenaire, Empow'Her , pour renforcer le soutien coopératif apportés aux groupes de femmes, notamment pour consolider leur leadership et les aider à professionnaliser et développer leurs activités.

, pour renforcer le soutien coopératif apportés aux groupes de femmes, notamment pour consolider leur leadership et les aider à professionnaliser et développer leurs activités. la construction de six nouvelles écoles qui, une fois achevées, seront gérées par le ministère de l'Éducation.

Au sujet de l'expansion de la production au Ghana, Aedo van der Weij, le directeur général des activités « cacao et chocolat » de Cargill au Ghana, a déclaré : « Après le succès de la campagne Good taste of Ghana lancée en 2008, au début de nos activités de production de cacao en poudre dans le pays et de vente à nos clients dans le monde entier, les travaux d'élargissement de Tema se révèlent nécessaires pour répondre à la demande des clients en poudres de cacao de grande valeur. »

« En parallèle, nous nous rendons bien compte que le meilleur moyen de préserver le cacao est d'améliorer les moyens de subsistance et le bien-être des agriculteurs et de leurs communautés. La meilleure façon de parvenir à des pratiques commerciales durables consiste à établir des partenariats avec les gouvernements et d'autres parties prenantes qui savent ce qui fonctionne pour leurs communautés locales. Les deux parties peuvent ainsi faire ce qu'elles font de mieux et aboutir ensemble à une véritable transformation. », a-t-il ajouté.

L'investissement de 3,4 millions de dollars de Cargill dans des programmes de développement durable et sociaux au Ghana soutiendra des programmes élargis ou nouveaux en collaboration avec des partenaires afin de bâtir un secteur du cacao plus durable. Ces programmes comprendront :

la mise en œuvre du Système de suivi et de remédiation du travail des enfants en partenariat avec l'International Cocoa Initiative afin de couvrir 8 000 agriculteurs et leurs familles au sein de 56 communautés d'ici à septembre 2020 ;

la collaboration avec CARE, un partenaire de longue date, au sein de 156 communautés productrices de cacao. Ces efforts renforceront la gouvernance communautaire et amélioreront la diversité des régimes alimentaires au moyen de jardins familiaux, de programmes d'éducation nutritionnelle et de cours de cuisine ;

un investissement de 800 000 dollars pour la construction de six nouvelles écoles et infrastructures scolaires au sein de communautés clés au Ghana .

En Côte d'Ivoire, Cargill a également investi 1,2 million de dollars supplémentaires pour la mise en œuvre en 2020 de solutions technologiques de cartographie et de suivi évolutives, notamment la cartographie GPS polygonale et un système de gestion numérique, dans le but de renforcer la traçabilité au sein de la chaîne d'approvisionnement. Au Ghana, où Cargill a déjà atteint un taux de traçabilité de 100 % de la ferme à l'usine au sein de sa chaîne d'approvisionnement en utilisant ces technologies, la société continuera d'investir dans la cartographie GPS polygonale de nouvelles fermes.

Les données issues de la mise en œuvre des solutions de cartographie GPS polygonale et de suivi électronique des fèves permettent à Cargill de concevoir et mettre en place ses programmes de développement durable, aidant ainsi ses clients à répondre à la demande des consommateurs en produits issus de sources durables. Le système de gestion de contenu numérique de Cargill garantit aux agriculteurs et à leurs organisations la possibilité de gérer leurs opérations et de recevoir des paiements sécurisés et rapides pour leurs fèves au moyen d'options de paiement numériques.

À propos de Cargill

Les 160 000 employés de Cargill dans 70 pays travaillent sans relâche afin d'atteindre notre objectif de nourrir le monde de façon sûre, responsable et durable. Chaque jour, nous connectons les agriculteurs et les marchés, les clients et les ingrédients, les personnes et les animaux, avec la nourriture dont ils ont besoin pour prospérer. Nous associons 154 années d'expérience à de nouvelles technologies et connaissances pour nous mettre, en tant que partenaire de confiance, au service de clients de l'alimentation, de l'agriculture, de la finance et de l'industrie dans plus de 125 pays. Côte à côte, nous bâtissons un avenir plus fort et durable pour l'agriculture.

A propos de Cargill en Côte d'Ivoire

Cargill est active en Côte d'Ivoire depuis 1997 et emploie 490 personnes sur quatre sites : Abidjan, Daloa, Gagnoa et San Pedro. Notre réseau de centres d'achat, d'équipes commerciales, de développement durable et de recherche sur les cultures travaillent en étroite collaboration avec les producteurs de cacao et les communautés locales afin d'obtenir des fèves cultivées localement pour notre usine de transformation ultramoderne qui transforme des produits à base de cacao pour des clients du secteur alimentaire et de la confiserie dans le monde entier. En outre, nous achetons et commercialisons du coton en Côte d'Ivoire et sur les marchés voisins en Afrique de l'Ouest.

À propos de Cargill au Ghana

Cargill s'approvisionne en cacao au Ghana depuis plus de 40 ans et a inauguré en 2008 son site de transformation de cacao à la pointe de la technologie à Tema. Aujourd'hui, la société compte environ 245 employés qui transforment des produits à base de cacao pour servir les clients des secteurs de restauration et de la confiserie à l'échelle locale et mondiale. En 2016, Cargill a élargi sa présence au Ghana en ajoutant à sa liste une entreprise acheteuse agréée, Cargill Kokoo Sourcing Ltd. Les opérations de cette dernière nous offrent des moyens novateurs de commercer avec nos agriculteurs en mettant l'accent sur nos efforts en matière de durabilité et de traçabilité.

À propos du commerce mondial du cacao et du chocolat de Cargill

Cargill Cocoa & Chocolate fournit du cacao et du chocolat de haute qualité de manière plus durable dans le monde entier et offre à ses clients tranquillité d'esprit, intégrité et enthousiasme. Grâce à des efforts équilibrés en matière de sécurité d'approvisionnement, de projets de développement durable et d'expertise sensorielle, nous proposons une vaste gamme de produits et de services exceptionnels, standardisés et personnalisés. De plus, nous offrons à nos clients une connaissance approfondie du marché. Nous bâtissons une chaîne d'approvisionnement solide, équitable et transparente, depuis les fèves jusqu'à la tablette, avec l'ambition de continuer de façonner les normes de l'industrie. Afin d'assurer un approvisionnement plus transparent en fèves de cacao de qualité, Cargill a mis en place ses propres opérations logistiques et de négoce à l'origine au Brésil, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Ghana et en Indonésie. Notre initiative « Cargill Cocoa Promise » témoigne de notre engagement à permettre aux agriculteurs et à leurs communautés d'améliorer leurs revenus et conditions de vie. Les 3 700 experts passionnés de cacao et de chocolat de notre équipe, répartis sur 54 sites, font partie des 160 000 collaborateurs de Cargill dans le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.cargillcocoachocolate.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/707437/Cargill_Logo.jpg

Related Links

https://www.cargill.com



SOURCE Cargill