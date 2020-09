Cargill investit 21 millions de dollars dans la construction d'une Maison du Chocolat pour aider ses clients à innover sur le dynamique marché du chocolat

Le nouveau complexe de 700 mètres carrés permettra aux clients de profiter des avantages d'un processus de développement tout-en-un – de l'inspiration, innovation et formation à une production à l'échelle commerciale en passant par des tests en laboratoire pilote et des tests sensoriels, le tout, en un seul et même endroit.

« L'innovation sera au cœur de notre Maison du Chocolat, car nous y rassemblerons toute notre expertise et nos ressources », explique Harold Poelma, président de Cargill Cocoa & Chocolate. « Ce complexe nous permettra de collaborer avec les clients à chaque étape de leur parcours de développement de produits, en transformant leurs idées en réalité grâce à une approche simplifiée pour faciliter l'innovation et assurer une plus grande efficacité et une commercialisation plus rapide ».

Cette Maison du Chocolat unique en son genre réunira trois grandes fonctions sous un même toit. Au centre d'expérience du chocolat, les clients pourront s'inspirer des chefs chocolatiers de Cargill, réfléchir sur de nouveaux concepts de produits et enrichir leurs connaissances à travers des formations approfondies. L'usine pilote permettra aux développeurs de produits de tester leurs concepts via des productions à petite échelle imitant les conditions de fabrication des lignes industrielles, tandis que le laboratoire sensoriel permettra de vérifier que ces produits répondent bien aux attentes des consommateurs en matière de goût, d'aspect visuel et de texture, notamment.

Avec une équipe de plus de 40 ingénieurs chocolatiers, dont des experts sensoriels, des spécialistes des services techniques et des scientifiques chargés de la R&D, le nouveau site fera office de pôle central pour toutes les activités de Cargill en matière de chocolat, d'enrobage et de fourrage.

« Le choix de la Belgique pour cet investissement était une évidence compte tenu de la place unique qu'occupe le pays dans le monde du chocolat », souligne Inge Demeyere, directrice générale de Cargill Chocolate Europe. « Notre Maison du Chocolat s'appuiera sur cette riche tradition, offrant aux clients un espace unique pour découvrir tout ce qu'il est possible de faire avec nos capacités de pointe et notre vaste gamme de marques, y compris Cargill, Veliche Gourmet™ et Smet. »

La construction a déjà commencé et le centre pilote devrait ouvrir à l'automne 2021. Le centre d'expérience du chocolat et le laboratoire sensoriel seront quant à eux opérationnels en janvier 2022. Le nouveau complexe créera environ 10 nouveaux emplois locaux.

Conformément à l'engagement de Cargill en matière de durabilité, le complexe utilisera des technologies de pointe pour réduire son empreinte écologique, dont la géothermie pour réduire considérablement la consommation d'énergie.

Cet investissement succède à toute une série d'améliorations apportées à l'usine voisine de production de chocolat de Mouscron, dont de nouvelles capacités de réduction du sucre en 2019 et une ligne de production de chocolat liquide inaugurée en 2018.

À propos de Cargill

Les 155 000 salariés de Cargill répartis dans 70 pays travaillent sans relâche pour atteindre notre objectif : nourrir le monde en toute sécurité, de façon responsable et durable. Chaque jour, nous connectons les agriculteurs avec les marchés, les clients avec les ingrédients, et les personnes et les animaux avec les aliments dont ils ont besoin pour prospérer. Nous associons 155 années d'expérience aux nouvelles technologies et connaissances pour être le partenaire de confiance de nos clients des secteurs de l'alimentation, de l'agriculture, de la finance et de l'industrie dans plus de 125 pays. Ensemble, nous bâtissons un avenir plus solide et durable pour l'agriculture.

À propos des activités mondiales de Cargill Cocoa & Chocolate

Cargill Cocoa & Chocolate fournit, de manière plus durable, du cacao et du chocolat de haute qualité dans le monde entier et garantit tranquillité d'esprit, intégrité et enthousiasme à ses clients. Grâce à des efforts équilibrés en matière de sécurité d'approvisionnement, de projets de développement durable et d'expertise sensorielle, nous créons une large gamme de produits et services exceptionnels standardisés et sur mesure. Nous offrons également à nos clients une connaissance approfondie du marché. Nous mettons en place une chaîne d'approvisionnement fiable, équitable et transparente, de la fève à la tablette, pour définir en permanence les normes de l'industrie. Pour garantir un approvisionnement plus transparent en fèves de cacao de qualité, Cargill a mis en place ses propres activités d'approvisionnement et de négoce à l'origine au Brésil, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Ghana et en Indonésie. Notre programme Cargill Cocoa Promise souligne notre engagement à améliorer les revenus et les conditions de vie des agriculteurs et de leurs communautés. Nos 3 600 experts passionnés en cacao et chocolat travaillent sur 54 sites et comptent parmi les 155 000 collaborateurs de Cargill dans le monde. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.cargillcocoachocolate.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1277768/Cargill_House_of_Chocolate.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1277769/Cargill_House_of_Chocolate_interior.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/227604/cargill_logo.jpg

Related Links

www.cargill.com



SOURCE Cargill, Inc.