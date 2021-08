Cargill s'associe au leader de l'agriculture verticale AeroFarms dans le cadre d'une recherche inédite axée sur la production de cacao

« Les défis environnementaux et la demande croissante de produits à base de cacao exercent une pression accrue sur la chaîne d'approvisionnement mondiale du cacao », a déclaré Niels Boetje, directeur général de Cargill Cocoa Europe. « Grâce à des partenariats avec des instituts de recherche, des universités et des entreprises innovantes comme AeroFarms, nous collaborons dans tous les secteurs à des expériences audacieuses pour apporter une plus grande productivité et résilience aux opérations traditionnelles de culture du cacao. Nous sommes impatients de partager nos découvertes avec les coopératives d'agriculteurs de notre chaîne d'approvisionnement en cacao pour aider à assurer un secteur du cacao florissant pour les générations à venir. »

Cette dernière collaboration de recherche associe l'expertise d'AeroFarms en agriculture à environnement contrôlé, à la connaissance approfondie de Cargill de l'agronomie et des pratiques de production du cacao. Ensemble, les deux organisations expérimenteront différentes technologies de culture en intérieur, notamment l'aéroponie et la culture hydroponique, la lumière, le dioxyde de carbone, l'irrigation, la nutrition, l'espace végétal et la taille afin d'identifier les conditions optimales pour la croissance des cacaoyers.

Ces résultats permettront de dégager de nouvelles perspectives, en ciblant des facteurs tels qu'une croissance plus rapide des arbres et des rendements plus élevés, l'accélération du développement de variétés plus résistantes aux parasites et aux maladies, et la libération de tout le potentiel de saveur et de couleur de la fève de cacao. Ces résultats contribueront à garantir l'approvisionnement futur en fèves de cacao face au changement climatique.

« AeroFarms partage une vision similaire à celle de Cargill : nourrir le monde de manière sûre, responsable et durable », a déclaré David Rosenberg, co-fondateur et PDG d'AeroFarms. « Nous avons cultivé plus de 550 cultures différentes et nous sommes ravis de travailler avec eux sur un autre projet, cette fois axé sur le cacao. Chez AeroFarms, nous considérons notre technologie exclusive comme une plate-forme pour optimiser la biologie végétale, la génétique, les systèmes mécaniques, les systèmes opérationnels, les systèmes environnementaux et les contrôles numériques, la capture et l'analyse des données. La génétique et la sélection rapide sont l'un des secteurs verticaux sur lesquels nous nous concentrons. L'application de notre plate-forme pour optimiser la culture du cacao est un moyen pour AeroFarms d'avoir un impact positif plus large sur le monde. »

Les premiers travaux exploratoires ont déjà commencé au siège mondial d'AeroFarms à Newark, dans le New Jersey, et seront bientôt étendus à la ferme verticale intérieure de pointe AeroFarms AgX Research & Development à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, dont l'ouverture est prévue début 2022.

À propos de Cargill

Les 155 000 employés de Cargill dans 70 pays travaillent sans relâche pour atteindre notre objectif : nourrir le monde de manière sûre, responsable et durable. Chaque jour, nous mettons en relation les agriculteurs avec les marchés, les clients avec les ingrédients, les personnes et les animaux avec les aliments dont ils ont besoin pour prospérer.

Nous cumulons 155 ans d'expérience avec les nouvelles technologies et connaissances pour servir de partenaire de confiance pour les clients du secteur alimentaire, agricole, financier et industriel dans plus de 125 pays. Ensemble, nous bâtissons un avenir plus solide et durable pour l'agriculture. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Cargill.com et notre Centre d'actualité.

À propos des activités mondiales de cacao et de chocolat de Cargill Cargill Cocoa & Chocolate fournit du cacao et du chocolat de haute qualité de manière plus durable dans le monde entier et apporte à nos clients tranquillité d'esprit, intégrité et enthousiasme. Grâce à des efforts pondérés en matière de sécurité d'approvisionnement, de projets de développement durable et d'expertise sensorielle, nous créons une large gamme de produits et de services exceptionnels, standardisés ou sur mesure. En outre, nous fournissons à nos clients une connaissance approfondie du marché. Nous développons une chaîne d'approvisionnement robuste, équitable et transparente, de la fève à la dégustation, désireuse de façonner en permanence les normes du secteur. Pour assurer un approvisionnement plus transparent en matière de fèves de cacao de qualité, Cargill a établi ses propres opérations d'approvisionnement et de commercialisation à l'origine au Brésil, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Ghana et en Indonésie. La promesse de Cargill Cocoa souligne notre engagement à permettre aux agriculteurs et à leurs communautés d'obtenir de meilleurs revenus et un meilleur niveau de vie. Notre équipe de 4 100 experts passionnés du cacao et du chocolat travaille sur 57 sites et fait partie des 155 000 collègues de Cargill dans le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site cargillcocoachocolate.com.

À propos d'AeroFarms

Depuis 2004, AeroFarms ouvre la voie à l'agriculture verticale en intérieur et défend l'innovation transformationnelle pour l'agriculture. Ayant pour mission de cultiver les meilleures plantes possibles pour le bien de l'humanité, AeroFarms est une société certifiée B dont le siège social mondial se trouve à Newark, dans le New Jersey. Nommée l'une des sociétés les plus innovantes au monde par Fast Company deux années de suite et comme l'une des meilleures inventions du TIME dans le domaine de l'alimentation, la technologie d'agriculture verticale intérieure brevetée et primée d'AeroFarms offre les conditions idéales pour que des plantes saines se développent, portant l'agriculture à un nouveau niveau de précision, de sécurité alimentaire et de productivité tout en utilisant jusqu'à 95 % d'eau en moins et aucun pesticide par rapport à l'agriculture traditionnelle. AeroFarms permet à la production locale de croître en toute sécurité toute l'année, en utilisant l'agriculture verticale pour une saveur élevée. De plus, grâce à sa plate-forme technologique de culture exclusive, AeroFarms a cultivé plus de 550 variétés et a développé des partenariats stratégiques pluriannuels allant du gouvernement aux grandes entreprises Fortune 500 pour aider à répondre de manière unique aux besoins de la chaîne d'approvisionnement agricole. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://aerofarms.com/.

Le 26 mars 2021, AeroFarms a annoncé un accord définitif de regroupement d'entreprises avec Spring Valley Acquisition Corp. (Nasdaq : SV). À la clôture du regroupement d'entreprises, AeroFarms sera cotée au Nasdaq sous le nouveau symbole boursier « ARFM ». Des informations supplémentaires sur la transaction peuvent être consultées ici : https://aerofarms.com/investors/

Aucune offre ou sollicitation

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat, ou la sollicitation d'un vote ou d'une approbation dans une juridiction en relation avec un projet de regroupement d'entreprises potentiel entre Spring Valley et AeroFarms ou toute transaction connexe, ni il n'y aura aucune vente, émission ou transfert de titres dans toute juridiction où, ou à toute personne à qui, une telle offre, sollicitation ou vente peut être illégale. Toute offre de titres ou sollicitation de votes concernant la transaction proposée se fera uniquement au moyen d'une procuration/un prospectus conforme aux règles et réglementations applicables promulguées en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, ou en vertu d'une exemption du Securities Act ou dans le cadre d'une transaction non soumise aux exigences d'enregistrement du Securities Act.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations incluses dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prospectives aux fins des dispositions de la sphère de sécurité en vertu de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont généralement accompagnées de mots tels que « croire », « pouvoir », « pourrait », « sera », « estimer », « continuer », « contempler », « anticiper », « avoir l'intention », « s'attendre à », « devrait », « serait », « pourrait », « planifier », « prédire », « projeter », « potentiel », « sembler », « chercher », « avenir », « perspective » et des expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations de faits historiques. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits actuels ou historiques incluses dans ce communiqué de presse, y compris celles concernant l'acquisition proposée d'AeroFarms par Spring Valley et l'assemblée extraordinaire sont des déclarations prospectives. Ces déclarations sont basées sur diverses hypothèses, identifiées ou non dans ce communiqué de presse, et sur les attentes actuelles de la direction respective d'AeroFarms et de Spring Valley et ne sont pas des prédictions de performances réelles. Ces déclarations prospectives sont fournies uniquement à titre indicatif et ne sont pas destinées à servir de garantie et ne doivent pas être invoquées comme une garantie, une assurance, une prédiction ou une déclaration définitive de fait ou de probabilité. Les événements et circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prévoir et différeront des hypothèses. De nombreux événements et circonstances réels échappent au contrôle d'AeroFarms et de Spring Valley. Ces déclarations prospectives sont sujettes à un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris des changements dans les conditions commerciales, financières, politiques et juridiques nationales et étrangères, l'incapacité des parties à réaliser avec succès ou en temps opportun la transaction proposée, y compris le risque que les approbations réglementaires ne soient pas obtenues, soient retardées ou soient assujetties à des conditions imprévues qui pourraient nuire à la co-entreprise ou aux avantages prévus de la transaction proposée ou que l'approbation des actionnaires de Spring Valley ou d'AeroFarms n'est pas obtenue ; le défaut de réaliser les avantages prévus de la transaction proposée ; les risques liés à l'expansion des activités d'AeroFarms et au calendrier des étapes opérationnelles prévues ; les effets de la concurrence sur les activités d'AeroFarms ; la capacité de Spring Valley ou d'AeroFarms d'émettre des actions ou des titres liés à des actions ou d'obtenir du financement par emprunt relativement à la transaction proposée ou à l'avenir, et les facteurs dont il est question dans le rapport annuel de Spring Valley sur le formulaire 10-K, le Rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q, le prospectus définitif daté du 25 novembre 2020 et l'énoncé de procuration/prospectus définitif daté du 26 juillet 2021 sous la rubrique « Facteurs de risque » et d'autres documents que Spring Valley a déposés ou déposera auprès de la SEC. Si l'un de ces risques se matérialise ou si nos hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats suggérés par ces déclarations prospectives. Il peut exister des risques supplémentaires que ni Spring Valley ni AeroFarms ne connaissent actuellement, ou que Spring Valley ni AeroFarms considèrent actuellement comme négligeables, qui pourraient également entraîner une différence entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives. En outre, les déclarations prospectives reflètent les attentes, les plans ou les prévisions de Spring Valley et d'AeroFarms concernant des événements et des vues futurs à la date de ce communiqué de presse. Spring Valley et AeroFarms prévoient que les événements et développements ultérieurs entraîneront une modification des évaluations de Spring Valley et d'AeroFarms. Cependant, bien que Spring Valley et AeroFarms puissent choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, Spring Valley et AeroFarms déclinent expressément toute obligation de le faire. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentant les évaluations de Spring Valley et d'AeroFarms à une date postérieure à la date de ce communiqué de presse. Par conséquent, il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives.

