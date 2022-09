Cargobase kondigt een succesvolle groeifinancieringsronde aan

SINGAPORE, 21 september 2022 /PRNewswire/ -- Het TMS-bedrijf (Transport Management Software), dat voor het derde opeenvolgende jaar winst maakt, haalt financiering op via Lufthansa Innovation Hub en Trestle Partners. Het bedrijf versterkt daarmee de gezamenlijke inzet voor technologische innovatie en digitalisering in de supply chain. De investering zal worden ingezet om de wereldwijde groei van Cargobase te versnellen.

Cargobase, een befaamd TMS-bedrijf dat bekend staat om zijn gebruiksvriendelijkheid en no-nonsenseaanpak, kondigde vandaag aan dat het zijn groeifinanciering met succes heeft afgesloten. De meest recente ronde werd geleid door Trestle Partners en gevolgd door Lufthansa Innovation Hub. Beide investeerden om de wereldwijde groei van Cargobase te versnellen.

Na twee jaren van groei, is het bedrijf nu voor het derde opeenvolgende jaar winstgevend, en op dit succes zal het voortbouwen. De kapitaalinjectie wordt ingezet voor het vergroten van het internationale marktaandeel, productontwikkeling en klantsucces.

Het bedrijf heeft een kantoor in Mexico geopend en breidt zijn aanwezigheid in de Verenigde Staten en Europa uit met regionale vestigingen.

geopend en breidt zijn aanwezigheid in de Verenigde Staten en Europa uit met regionale vestigingen. De investering in het bedrijf, dat als leider in productinnovatie wordt gezien, zal ook gaan naar het verbeteren van de gebruikerservaring, meer integraties, het verbeteren van de gegevensverzameling, voorspellende analyses en geautomatiseerde besluitvorming.

Het bestaande management, onder leiding van CEO en oprichter Wiebe Helder , blijft het bedrijf leiden.

"Wij (Cargobase en Trestle) delen dezelfde visie om de wereld in beweging te houden en hun CEO heeft een no-nonsensehouding, die gericht is op het klaren van de klus. Cargobase heeft logistieke professionals voorzien van een goed gebouwde, uitgebreide en gebruiksvriendelijke enterprise-SaaS. We zijn zeer verheugd om samen te werken met Wiebe en zijn team." - Managing Partner van Trestle, Thomas Babcock

"Onze ambitie is om onze bedrijfsportefeuille, die bestaat uit het bouwen van initiatieven, partnerschappen en investeringen, verder te ontwikkelen. Cargobase is een belangrijke toevoeging. Het waardevoorstel van software om complexiteit te verminderen en wereldwijde toevoerketens efficiënter te maken, is een afspiegeling van onze focus op digitale bedrijfsmodellen en vergroot onze kennis op het gebied van transportation management systems. Het wereldwijde netwerk van Cargobase, met hoofdkantoor in Singapore, ondersteunt onze inzet voor Azië en ons doel om bedrijven met een wereldwijde impact te stimuleren." - Christine Wang, Managing Director van Lufthansa Innovation Hub

"Volgens sommigen komt staat voor de toevoerketen als voor investeringen 'de winter voor de deur'. Maar terwijl toevoerketens zich schrap zetten voor een splinternieuw seizoen vol verandering, sprinten wij vooruit. Bij Cargobase zijn we trots op onze technologie. Deze stelt logistieke professionals namelijk in staat om digitaal te opereren in een tijd dat logistieke dienstverleners meer dan ooit afhankelijk zijn van verbonden werkstromen om zo efficiënt en snel mogelijk te werken. Het binnenhalen van deze investeringen is een bevestiging dat we op de goede weg zijn en een indicatie dat we de toekomst van de toevoerketen kunnen vormgeven, die zich wat betreft digitale transformatie nu echt op een kantelpunt bevindt." – Wiebe Helder, CEO en oprichter van Cargobase

"We zullen deze nieuwste financieringsronde gebruiken om de technische ondersteuning voor al onze gebruikers via ons Customer Success Team te versnellen en om ons gebruikersnetwerk via ons Business Development Team uit te breiden." – Arnout Wagenaar, Chief Strategy Officer van Cargobase

"Naarmate de sector overstapt op meer realtime en samenwerkende manieren om zaken te doen, zijn we er trots op om software te bieden die werkt; software die bijdraagt aan de dagelijkse kostenbesparingen en het succes van onze klanten. Onze klanten blijven hun waardering uitspreken over ons innovatief vermogen en over de beste TMS, die door ons wordt geleverd. We zullen een deel van de investering inzetten om het leven van logistieke professionals zo eenvoudig en geautomatiseerd mogelijk te maken, zodat zij zich kunnen richten op zaken die echt een impact hebben." – Gert Jan Spriensma, Chief Product Officer van Cargobase

Over Cargobase

Cargobase werd in 2013 in Singapore opgericht door Wiebe Helder (CEO) en heeft als missie om logistiek voor iedereen makkelijker te maken. De oplossing: 'logistieke software die werkt'.

Cargobase is in eerste instantie opgericht om logistieke professionals te helpen bij het inkopen van lokale vracht en werd al snel geprezen door de sector en gewaardeerd door gebruikers. Het is bekroond voor zijn innovatie en enorm geprezen om zijn gebruikersinterface, productkenmerken en gebruiksgemak. Het platform omvat de gehele levenscyclus van een zending, van inkoop en track & trace, tot audit en data- en bedrijfsinformatie.

Vandaag de dag positioneert Cargobase zichzelf als een volwaardige TMS (Transport Management Software), en staat volgens G2 op dit moment wereldwijd op de zesde plaats van 184 TMS-oplossingen.

De sectoroverschrijdende Transport Management Software van Cargobase wordt in 55 landen gebruikt door Fortune 500-bedrijven in de automobiel-, elektronica-, halfgeleiders-, mode-, olie en gas-sectoren, de luchtvaart en de landbouw.

www.cargobase.com

Over Lufthansa Innovation Hub

De Lufthansa Innovation Hub (LIH) verbindt 's werelds grootste luchtvaartgroep met belangrijke spelers in het wereldwijde ecosysteem voor reis- en mobiliteitstechnologie. In deze rol initieert LIH onder meer strategische partnerschappen tussen luchtvaartmaatschappijen van de Lufthansa Group en relevante digitale bedrijven, en ontwikkelt het tegelijkertijd nieuwe interne digitale producten en diensten. De focus is altijd gericht op een compromisloze inzet voor de behoeften van reizigers en een sterke iteratieve validatie van bedrijfsmodelinnovaties, naast een nauwe samenwerking met seriële oprichters, investeerders en bestaande start-ups.

www.lh-innovationhub.de/

Over Trestle Partners

Trestle Partners is een investeringsfonds fonds dat uitsluitend investeert in snelgroeiende enterprise (SaaS) bedrijven die hebben aangetoond kapitaalefficiënt te zijn. Trestle werkt vooral samen met bedrijven die hun klanten bedrijfskritische producten met een hoge ROI leveren.

www.trestlelp.com

Mediacontactpersoon

Danielle Lin

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1635803/CargobaseLogo_Logo.jpg

SOURCE Cargobase