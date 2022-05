CARIAD de Volkswagen utilise Luxoft pour des solutions logicielles embarquées tournées vers l'avenir

« Luxoft est fiable et avant-gardiste dans ses services de test et d'intégration, ce qui nous permet d'accélérer le développement de notre plateforme logicielle et de ses composants, ainsi que des fonctionnalités et d'une convivialité de pointe », a déclaré Dirk Hilgenberg, PDG de CARIAD.

CARIAD travaille sur une plateforme logicielle unifiée et évolutive pour toutes les marques de voitures particulières du Groupe Volkswagen, comprenant la plateforme logicielle embarquée (VW.os), le Volkswagen Group Automotive Cloud (VW.AC) et les services Big Data. L'objectif est de soutenir le développement de modèles commerciaux et d'innovations basés sur les données dans toutes les marques Volkswagen. Pour le conducteur, cela génère plusieurs avantages, notamment la connectivité en tout temps, des valeurs résiduelles plus élevées et des temps d'arrêt de maintenance beaucoup plus faibles.

« Nous sommes fiers de travailler avec CARIAD pour améliorer l'expérience de conduite des clients de Volkswagen dans le monde entier. Luxoft et DXC disposent d'une vaste expérience dans la fourniture de solutions de voiture connectée, de conduite autonome, de tests logiciels et d'intégration à l'industrie automobile », a déclaré Luz G. Mauch, vice-président exécutif de Luxoft. « Notre but ultime est de permettre aux constructeurs automobiles de transformer continuellement leur technologie embarquée et d'innover dans l'expérience du conducteur. »

Luxoft et CARIAD travailleront en étroite collaboration pour renforcer les logiciels automobiles actuels et futurs. Dans le cadre de cet accord, Luxoft formera des milliers d'ingénieurs logiciels au sein de CARIAD. Cette approche innovante et collaborative permettra non seulement de commercialiser les solutions plus rapidement grâce à des services de livraison et de convivialité de pointe, mais aussi d'offrir une expérience de premier ordre aux clients automobiles de toutes les marques Volkswagen.

À propos de Luxoft

Luxoft est la branche conception, données et développement de DXC Technology , fournissant des solutions technologiques de bout en bout sur mesure pour les systèmes, produits et services critiques. Nous aidons à créer des organisations alimentées par les données, en résolvant des défis opérationnels, technologiques et stratégiques complexes. Notre passion est de bâtir des entreprises résilientes, tout en générant de nouveaux canaux commerciaux et de nouvelles sources de revenus, des expériences utilisateur exceptionnelles et des opérations modernisées à grande échelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site luxoft.com .

À propos de CARIAD

CARIAD est une société de logiciels et de technologies automobiles qui regroupe les compétences logicielles du Groupe Volkswagen et les élargit davantage, en s'appuyant sur un héritage qui consiste à apporter l'innovation automobile pour tous. Fondée en 2020, plus de 5 000 développeurs, ingénieurs et concepteurs du monde entier unissent leurs connaissances chez CARIAD non seulement pour transformer le Groupe en une société automobile axée sur les logiciels, mais aussi pour transformer la voiture en une expérience automobile parfaitement intégrée à notre vie numérique. Pour en savoir plus, consultez cariad.technology/de/en.html .

