Carlos Bonow e Fred Eça se apresentam em show no Centro Cultural Hypezinho Rooftop, Sábado, 7

Projeto musical que une dois grandes talentos cariocas das artes no Brasil, Carlos Bonow, ator, diretor, cantor, com relevantes trabalhos na TV Globo, e Fred Eça, músico, ator, diretor de música e teatro, filho do saudoso maestro Luiz Eça, vocalista do grupo Pedra Bonita, capricha num repertório com direito a Elvis Presley, Lulu Santos, Maria Betânia, Martinho da Vila e Frank Sinatra.

A participação especial fica por conta do ator, diretor de TV e cantor, Marco Rodrigo, que vem trabalhando em sua carreira musical em seu novo show "Inconfundível", apresentação intimista que mistura bossa, rock, pop e muito mais.

SOBRE O ORGANIZADOR

Hypezinho Rooftop

Casa de Cultura situada na Zona Oeste, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, é o primeiro Comedy Club do Rio de Janeiro. Inaugurado em Setembro de 2019, o Hypezinho Rooftop é a primeira casa de cultura híbrida carioca, com ar de bar alternativo, estilo Lapa.



Serviço do show:

Couvert Artístico: R$20,00

Classificação: 14 anos (acompanhado dos pais)

Abertura da casa: 20 horas

Show: 22 horas

07 de dezembro de 2019

Av. Alfredo Balthazar da Silveira, 1795 - Via 09 - Recreio

Casa sujeita à lotação

