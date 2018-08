Carlos DeOliveira Participará Da Edição 2018 Do Musclecontest Brazil

BOSTON, Aug. 10, 2018 /PRNewswire/ -- Carlos "Caike" DeOliveria, competidor IFBB Pro de Men's Physique da cidade de Boston, Massachusetts, membro do Team Ventura e atual Campeão do NFC participará da edição 2018 do Musclecontest Brazil nos dias 11 e 12 de agosto de 2018. Após ser recentemente contratado por David Whitaker, da Agência Mon Ethos Pro, como atleta e modelo fitness, Carlos fará sua estreia profissional no Brasil, país onde nasceu.

Carlos "Caike" DeOliveira, após sua recente vitória no 2018 NPC Championship, retornará ao Brasil, seu país de origem, em 11 de agosto.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/729454/Carlos_DeOliveira_Participara_Da_Edicao_2018_Do_Musclecontest_Brazil.jpg

Caike participou recentemente do 2018 NPC Championship em Las Vegas, onde venceu o prêmio de Campeão Geral na competição de Men's Physique. "Estou muito satisfeito com meu desempenho em Las Vegas. Me senti muito confiante para participar da competição e mantive o foco durante todo o evento. E tudo deu certo", declarou Carlos. "O Caike representa o atleta de nível superior que a Mon Ethos gosta de representar, porque eles trazem consigo um alto grau de comprometimento e esforço", disse David Whitaker, Presidente da Mon Ethos Pro.

Carlos está ansioso para voltar ao Brasil, seu país de origem. Quando ele tinha 11 meses de idade, seus pais imigraram para os Estados Unidos, enquanto Carlos permaneceu no Brasil para viver com um amigo da família. Somente aos 11 anos de idade ele voltou a se reunir com seus pais.

A edição 2018 do Musclecontest Brazil será realizada na cidade de São Paulo, Brasil, durante os dias 11 e 12 de agosto de 2018.

