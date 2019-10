Carlsberg franchit une étape supplémentaire dans la création de la première bouteille de bière « en papier » au monde

Ces développements s'inscrivent dans la continuité de l'innovation en matière d'emballage durable dont fait preuve Carlsberg et constituent un élément clé de son programme de développement durable Together Towards ZERO, notamment de son engagement à diminuer les émissions de dioxyde de carbone de ses brasseries et à réduire de 30% l'empreinte carbone de sa chaîne de valeur d'ici 2030.

Deux nouveaux prototypes

Les deux nouveaux prototypes sont fabriqués à partir de fibre de bois issue de sources durables, sont entièrement recyclables et intègrent une membrane interne permettant aux bouteilles de contenir de la bière. L'un des prototypes comporte un mince film en PET recyclé, et l'autre un film en PEF 100 % biosourcé. Ces prototypes seront utilisés pour tester le traitement barrière, l'une des solutions envisagées par Carlsberg pour atteindre son objectif ultime : une bouteille 100 % d'origine biologique et sans polymères.

Myriam Shingleton, vice-présidente du développement du groupe Carlsberg, a déclaré : « Nous continuons d'innover pour tous nos types d'emballage et nous sommes ravis des progrès que nous avons accomplis jusqu'à présent pour la Green Fibre Bottle. Bien que nos travaux soient loin d'être achevés, les deux prototypes constituent une étape importante dans la réalisation de notre objectif ultime consistant à commercialiser cette avancée décisive. L'innovation prend du temps et nous continuerons de collaborer avec des experts de renom afin de relever les défis techniques qui subsistent, comme nous l'avions déjà fait avec le Snap Pack qui nous a permis de réduire notre utilisation de plastique. »

De nouveaux partenaires

En 2015, Carlsberg a lancé le projet visant à développer une bouteille à base de fibres de bois issues de sources durables, la « Green Fibre Bottle» aux côtés des experts en innovation ecoXpac, de l'entreprise de conditionnement BillerudKorsnäs et de chercheurs postdoctoraux de l'Université technique danoise, soutenus par Innovation Fund Denmark. Ces efforts conjugués ont abouti à la création de la société de fabrication de bouteille en papier Paboco®, une entreprise commune de BillerudKorsnäs et du spécialiste de la fabrication de bouteilles Alpla.

The Coca-Cola Company, The Absolut Company et L'Oréal vont à présent rejoindre Carlsberg au sein d'une communauté de la bouteille en papier lancée aujourd'hui par Paboco®. La communauté rassemble des entreprises et des experts mondiaux de premier plan ayant pour objectif d'améliorer les emballages durables en proposant des produits de haute qualité tout en réduisant leur impact sur l'environnement.

Myriam Shingleton a ajouté : « Les travaux que nous menons avec nos partenaires depuis 2015 sur la Green Fibre Bottle illustrent bien le fait que ce type d'innovation peut se concrétiser lorsque nous travaillons ensemble. Nous sommes ravis que d'autres sociétés partageant notre vision nous rejoignent au sein de la communauté des bouteilles en papier de Paboco. De tels partenariats reposant sur un désir commun de mettre au point des innovations durables sont le meilleur moyen d'apporter un réel changement. »

« La recherche constante de solutions optimales pour créer des emballages durables qui aident les gens à vivre de manière plus durable est notre moteur. Elle nous force parfois à repenser complètement la façon dont nous faisons les choses, à repousser les limites des technologies existantes et à relever les défis techniques à mesure qu'ils se présentent. »

Gittan Schiöld, PDG par intérim de Paboco®, a déclaré : « Tout repose sur notre équipe ! Nous collaborons sur l'ensemble de la chaîne de valeur, nous partageons les risques et nous sommes tous persuadés que la bouteille en papier deviendra une réalité et bouleversera notre industrie à tout jamais. »

Une quête constante de la perfection

L'engagement de Carlsberg en faveur de l'innovation en matière d'emballage durable ne date pas d'hier. En 2018, le brasseur danois a lancé un certain nombre d'innovations en matière d'emballage sur le marché, notamment un film rétractable recyclé, une encre pour étiquettes plus verte et le « Snap Pack », qui permet de coller des canettes les unes aux autres et d'éliminer l'emballage plastique des packs de six.

Les améliorations apportées par Carlsberg à ses emballage s'inscrivent dans son engagement de longue date envers le progrès et l'innovation, y compris le développement de percées scientifiques telles que la levure pure et l'échelle de pH.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1008519/Carlsberg_GFB_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1008520/Carlsberg_GFB_2.jpg

SOURCE The Carlsberg Group