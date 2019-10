Carlsberg mais perto da criação da primeira garrafa de cerveja de papel do mundo

Esses desenvolvimentos são uma continuação da jornada de inovação em embalagens sustentáveis da Carlsberg e uma parte essencial de seu programa de sustentabilidade, Together Towards ZERO, incluindo seu compromisso com ZERO emissões de carbono em suas cervejarias e uma redução de 30% no total da pegada de carbono da cadeia de valor até 2030.

Dois novos protótipos

Os dois novos protótipos de pesquisa são feitos de fibra de madeira de origem sustentável, são totalmente recicláveis e possuem uma barreira interna para permitir que as garrafas contenham cerveja. Um protótipo usa uma fina barreira de filme de polímero PET reciclado e o outro uma barreira de filme de polímero PEF com 100% de base biológica. Esses protótipos serão usados para testar a tecnologia de barreira, pois a Carlsberg busca uma solução para alcançar sua ambição maior de chegar a uma garrafa 100% de base biológica sem polímeros.

Myriam Shingleton, vice-presidente de desenvolvimento da Carlsberg Group, disse: "Continuamos a inovar em todos os nossos formatos de embalagem e estamos satisfeitos com o progresso que fizemos com a Green Fiber Bottle até agora. Embora ainda não tenhamos conseguido o produto final, os dois protótipos são um passo importante para realizar nossa ambição maior que é levar essa inovação ao mercado. A inovação leva tempo e continuaremos a colaborar com os principais especialistas para superar os desafios técnicos que ainda existem, assim como fizemos com o nosso Snap Pack redutor de plástico".

Novos parceiros a bordo

A Carlsberg iniciou o projeto para desenvolver uma garrafa feita de fibras de madeira de origem sustentável, a "Green Fiber Bottle", em 2015, juntamente com os especialistas em inovação ecoXpac, a empresa de embalagens BillerudKorsnäs e os pesquisadores do pós-doutorado da Danish Technical University, apoiados pelo Innovation Fund Denmark . Esses esforços combinados resultaram no surgimento da Paboco®, a Paper Bottle Company - uma joint venture entre a BillerudKorsnäs e a especialista em fabricação de garrafas Alpla.

Agora a Carlsberg se juntará a The Coca-Cola Company, The Absolut Company e L'Oréal em uma comunidade de garrafas de papel - lançada hoje pela Paboco®. A comunidade une as principais empresas e especialistas globais com a visão de promover embalagens sustentáveis, oferecendo produtos de alta qualidade e reduzindo o impacto ambiental.

Myriam Shingleton continuou: "O trabalho com nossos parceiros desde 2015 na Green Fiber Bottle ilustra que esse tipo de inovação pode acontecer quando trabalhamos juntos. Estamos muito satisfeitos que outras empresas com pensamento igual tenham se juntado a nós como parte da comunidade de garrafas de papel da Paboco. Parcerias como essas, unidas pelo desejo de criar inovações sustentáveis, são a melhor maneira de trazer mudanças reais".

"Somos motivados por nossa busca constante para melhorar, criar soluções para embalagens mais sustentáveis que ajudem as pessoas a ter vidas mais sustentáveis". Às vezes, isso significa repensar completamente como as coisas são feitas - forçando os limites das tecnologias existentes e superando os desafios técnicos à medida que eles se apresentam".

Gittan Schiöld, CEO interino da Paboco®, disse: "Tem tudo a ver com a equipe! Estamos colaborando em toda a cadeia de valor, compartilhando os riscos e estamos unidos em nossa visão de que a garrafa de papel se tornará realidade e mudará completamente esse setor para sempre."

Uma busca constante do melhor

O foco da Carlsberg em inovações nas embalagens sustentáveis não é novo. Em 2018, a cervejaria dinamarquesa lançou uma série de inovações em embalagens, incluindo filme retrátil reciclado, tinta de etiqueta mais verde e o inovador "Snap Pack", que substitui o invólucro plástico em torno de suas seis latas por uma solução que cola as latas.

As melhorias de embalagem da Carlsberg fazem parte de seu progresso de longa data de aprimoramento e inovação, incluindo o desenvolvimento de descobertas científicas como levedura pura e a escala de pH.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1008519/Carlsberg_GFB_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1008520/Carlsberg_GFB_2.jpg

FONTE The Carlsberg Group

SOURCE The Carlsberg Group