Carlsberg met à la disposition des consommateurs des bouteilles biosourcées entièrement recyclables dans le cadre de son plus grand essai jamais réalisé

Le prototype, essentiel pour accélérer l'ambition de Carlsberg de faire de cette bouteille de bière une réalité commerciale, verra 8 000 Fibre Bottles être échantillonnées sur huit marchés d'Europe occidentale : Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Royaume-Uni, Pologne, Allemagne et France. Les bouteilles seront mises entre les mains des consommateurs locaux, des clients et d'autres parties prenantes par le biais de festivals et d'événements phares sélectionnés, ainsi que par des échantillonnages de produits ciblés. Les tests à cette échelle donneront à Carlsberg l'occasion de recueillir des commentaires sur les expériences des gens avec ce produit, ce qui informera la prochaine génération de designs.

La nouvelle Fibre Bottle exploite le potentiel du PEF

Une étape importante pour la Fibre Bottle est son revêtement en polymère PEF d'origine végétale développé par Avantium, partenaire de Carlsberg et expert de premier plan en chimie renouvelable. Le PEF est entièrement fabriqué à partir de matières premières naturelles, compatible avec les systèmes de recyclage du plastique. Il peut se dégrader dans la nature s'il se retrouve en dehors des systèmes de recyclage nationaux. Au-delà de ses avantages en matière d'emballage durable, le PEF fonctionne comme une barrière très efficace entre la bière et l'enveloppe extérieure en fibre, protégeant le goût et le pétillement de la bière mieux que le plastique PET conventionnel à base de combustibles fossiles.

L'enveloppe extérieure de la bouteille, produite par la société d'emballage Paboco et également biosourcée, est constituée de fibres de bois provenant de sources durables. Cette coque présente l'avantage supplémentaire de posséder des propriétés isolantes, qui peuvent aider à garder la bière plus froide et plus longtemps par rapport aux canettes ou aux bouteilles en verre.

Stephane Munch, vice-président du développement du groupe Carlsberg, a déclaré : « Nous sommes ravis de mettre notre nouvelle Fibre Bottle entre les mains des consommateurs, leur permettant ainsi de l'expérimenter par eux-mêmes. Ce prototype servira à tester la production, la performance et le recyclage de ce produit à grande échelle. »

« L'identification et la production du PEF, en tant que barrière fonctionnelle qualifiée pour la bière, a été l'un de nos plus grands défis. Obtenir de bons résultats de test, collaborer avec les fournisseurs et voir les bouteilles se remplir sur la chaîne est donc une grande réussite ! »

La bouteille est 100 % biosourcée à l'exception de la capsule, qui est actuellement nécessaire pour assurer la qualité du produit. Ensemble, la bouteille et la capsule sont entièrement recyclables. Pour l'avenir, Paboco, Carlsberg et les partenaires de la communauté plus large des bouteilles en papier explorent des bouchons de bouteille alternatifs à base de fibres, avec une solution générique attendue pour 2023. Carlsberg poursuivra le développement en collaboration avec Avantium et Paboco pour arriver à une solution 3.0 sur mesure qui convienne également aux emballages primaires de bière, en prenant en compte les retours des consommateurs de cette année et les progrès de Paboco.

Brassée avec de l'orge non conventionnelle

Les avancées ne se sont pas limitées à la bouteille elle-même, puisque Carlsberg a également mis en bouteille un brassin plus durable pour ses essais consommateurs en 2022. En collaboration avec le fournisseur de malt d'orge Soufflet, Carlsberg a brassé une bière avec de l'orge cultivée selon des pratiques agricoles entièrement biologiques et régénératives. Plus précisément, des plantes de couverture ont été cultivées dans les champs d'orge biologique pour apporter certains des avantages supplémentaires de l'agriculture régénérative.

Alors que les consommateurs peuvent toujours s'attendre au même goût distinctif de Carlsberg, les méthodes utilisées pour cultiver l'orge sont destinées à améliorer la biodiversité des terres agricoles, à renforcer la santé du sol et à augmenter la séquestration naturelle du carbone dans le sol par rapport aux méthodes agricoles conventionnelles.

La recherche constante de l'amélioration

La génération 2.0 de la Fibre Bottle obtient déjà de meilleurs résultats que la bouteille en verre à usage unique dans l'évaluation du cycle de vie du produit, et Carlsberg a des ambitions encore plus grandes pour la conception de la génération 3.0 qui suivra. La vision de Carlsberg, soutenue par les projections actuelles, est que la Fibre Bottle permet de réduire jusqu'à 80 % des émissions par rapport aux bouteilles actuelles, en verre et à usage unique.

Ainsi, pour chaque bouteille en verre à usage unique créée, cinq bouteilles en fibre pourraient être créées en utilisant la même empreinte carbone. En fin de compte, Carlsberg vise à ce que la Fibre Bottle atteigne la même faible empreinte carbone que la bouteille en verre rechargeable, qui est actuellement l'emballage primaire le plus performant lorsqu'il est collecté et réutilisé dans des systèmes efficaces. Lorsque la Fibre Bottle sera commercialisée à grande échelle, elle élargira le choix des consommateurs de Carlsberg et complétera, plutôt que de remplacer, les emballages existants comme les bouteilles en verre et les canettes.

Simon Boas Hoffmeyer, directeur du développement durable du groupe Carlsberg, a ajouté : « Les progrès réalisés avec notre nouvelle Fibre Bottle témoignent de l'esprit pionnier de Carlsberg, qui s'attache à fabriquer de meilleurs produits dans tous les sens du terme. Nous travaillons d'arrache-pied sur ce projet depuis 2015, et souhaitons continuer à établir la norme du secteur en améliorant encore l'empreinte environnementale de la bouteille et la performance du produit. La collaboration est essentielle et, avec nos partenaires, nous sommes ravis de voir comment la recherche et le développement de solutions d'emballage durables deviennent désormais la norme. »

L'essai précède le lancement mondial de l'ambitieux programme ESG de Carlsberg, « Together Towards Zero and Beyond », qui s'appuiera sur les performances et l'élan existants en matière de développement durable pour assumer de nouvelles ambitions dans le domaine de l'agriculture et de l'emballage durables, permettant finalement à Carlsberg de réduire son impact carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1843958/Carlsberg.jpg

SOURCE Carlsberg Group