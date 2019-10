Carlsberg se acerca un paso más a la creación de la primera botella de cerveza de "cartón"

Estos desarrollos son una continuación del recorrido de innovación en el envasado sustentable de Carlsberg y una parte clave de su programa de sustentabilidad, Together Towards ZERO, incluido su compromiso con la eliminación total de las emisiones de carbono de sus fábricas de cerveza y una reducción del 30 % de la huella de carbono de toda su cadena de valor para 2030.

Dos nuevos prototipos

Los dos nuevos prototipos de investigación están hechos de fibra de madera de fuentes sustentables, son totalmente reciclables y tienen una barrera interna para permitir que las botellas contengan cerveza. Un prototipo utiliza una fina barrera de película de polímero PET reciclado, y el otro, una barrera de película de polímero PEF de origen 100 % biológico. Estos prototipos se utilizarán para probar la tecnología de barrera en el proceso de búsqueda de Carlsberg de una solución para alcanzar su objetivo final de una botella de origen 100 % biológico sin polímeros.

Myriam Shingleton, vicepresidenta de Desarrollo del Grupo de Carlsberg Group, sostuvo: "Continuamos innovando en todos nuestros formatos de empaquetado y estamos conformes con el avance que hemos logrado en la Botella de Fibra Verde hasta el momento. Si bien todavía no lo hemos logrado por completo, los dos prototipos son pasos importantes hacia la concreción de nuestro objetivo final de llevar este logro al mercado. La innovación lleva tiempo y continuaremos colaborando con los principales expertos a fin de superar los desafíos técnicos restantes, al igual que hicimos con nuestro Snap Pack, que permite reducir el plástico".

Incorporación de nuevos aliados

Carlsberg lanzó el proyecto de desarrollar una botella hecha de fibras de madera de origen sustentable, la "Botella de Fibras Verdes", en 2015 junto con los expertos en innovación de ecoXpac, la empresa de empaquetado BillerudKorsnäs e investigadores posdoctorales de la Universidad Técnica Danesa, respaldados por el Fondo para la Innovación de Dinamarca. Estas iniciativas combinadas permitieron el surgimiento de Paboco®, la Empresa de la Botella de Cartón, emprendimiento conjunto entre BillerudKorsnäs y el especialista en fabricación de botellas Alpla.

A Carlsberg ahora se le unirán The Coca-Cola Company, The Absolut Company y L'Oréal en una comunidad de botellas de cartón, lanzada hoy por Paboco®. La comunidad une a importantes empresas y expertos de todo el mundo con la visión de promover el empaquetado sustentable, ofreciendo productos de alta calidad al tiempo que reducen su impacto ambiental.

Myriam Shingleton continuó: "El trabajo con nuestros aliados desde 2015 en la Botella de Fibras Verdes ilustra que este tipo de innovación puede ocurrir cuando trabajamos juntos. Estamos encantados con que otras empresas que comparten nuestras ideas ahora se nos hayan unido como parte de la comunidad de la botella de cartón de Paboco. Las alianzas como estas, que se forman por el deseo de crear innovaciones sustentables, son la mejor forma de generar un cambio real".

"Nos impulsa nuestra constante búsqueda de lo mejor; crear soluciones de empaquetado más sustentables que ayuden a las personas a vivir una vida más sustentable. A veces implica repensar por completo cómo se hacen las cosas, moviendo los límites de las tecnologías existentes y superando los desafíos técnicos a medida que se presentan".

Gittan Schiöld, directora ejecutiva interina de Paboco®, sostuvo: "¡Lo más importante es el equipo! Estamos colaborando en toda la cadena de valor, compartiendo los riesgos y estamos unidos en nuestra visión de que la botella de cartón se convertirá en una realidad y cambiará en forma fundamental esta industria de una vez por todas".

La constante búsqueda por mejorar

El foco de Carlsberg en las innovaciones de empaquetado sustentables no es nuevo. En 2018, el fabricante de cerveza danés lanzó una serie de innovaciones de empaquetado, incluidos papel film reciclado, tinta de etiquetas más ecológica y el innovador "Snap Pack", que reemplaza el envoltorio plástico que envolvía los paquetes de seis por una solución que en cambio pega las latas entre sí.

Las mejoras de empaquetado de Carlsberg son parte de su progreso sostenido en la mejora e innovación, incluidos descubrimientos científicos de desarrollo, tales como la levadura de cerveza pura y la escala de pH.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1008519/Carlsberg_GFB_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1008520/Carlsberg_GFB_2.jpg

FUENTE The Carlsberg Group

SOURCE The Carlsberg Group