CARMAT choisit Veeva Vault eTMF pour simplifier la documentation et les processus des essais cliniques

Veeva MedTech permettra à l'entreprise française de dispositifs médicaux de gagner en efficacité et d'améliorer la visibilité de ses essais cliniques

BARCELONE, Espagne, 21 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que CARMAT a choisi Veeva Vault eTMF pour simplifier la gestion du fichier de base des essais (TMF). En rationalisant la documentation des essais cliniques, Vault eTMF va accroître l'efficacité et permettre à CARMAT d'avoir une meilleure visibilité sur ses études mondiales.

« Alors que nous développons notre programme clinique, Veeva Vault eTMF nous permettra de gérer la documentation et les processus des essais cliniques de manière numérique, améliorant ainsi notre efficacité globale », a déclaré Elisabeth Vacher, responsable des affaires cliniques chez CARMAT. « L'abandon des processus manuels et basés sur le papier nous fait gagner un temps précieux et permet à notre équipe des opérations cliniques de se concentrer sur les résultats des essais et l'innovation. »

CARMAT, le concepteur et développeur du premier cœur artificiel bioprothétique total au monde, gérait les documents d'étude manuellement, ce qui entraînait une visibilité insuffisante et de longues révisions du TMF. L'eTMF Vault permettra à CARMAT de gérer activement tous les processus et documents TMF sur une plateforme cloud unique pour assurer la transparence de la pertinence de la documentation. Cela aidera les équipes de CARMAT à se concentrer sur les patients et l'innovation qui peut sauver des vies.

« Veeva MedTech s'engage à aider les entreprises de dispositifs médicaux et de diagnostics à moderniser leurs systèmes et leurs processus pour accélérer la livraison de produits de haute qualité aux patients » a déclaré Seth Goldenberg, vice-président de Veeva MedTech. « CARMAT est l'un des fabricants de dispositifs médicaux émergents les plus innovants en Europe, et nous sommes ravis de nous associer à eux pour aider à rationaliser les opérations d'essais cliniques. »

Vault eTMF fait partie de la Veeva Vault Clinical Operations Suite , permettant aux entreprises de partager des informations et des documents via Vault CTMS, Vault eTMF, Vault Study Startup et Vault Payments, pour une meilleure collaboration et une efficacité accrue tout au long du cycle de vie de l'étude.

De plus en plus d'entreprises de dispositifs médicaux se tournent vers Veeva MedTech pour des suites unifiées d'applications en ligne, notamment les suites Vault Clinical , Vault Quality , Vault Regulatory , Vault Medical et Vault Commercial Content Management , afin de gérer le contenu, les données et les processus tout au long du cycle de vie du produit.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com/eu .

