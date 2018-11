CARMERA, Thor Trucks et what3words passent à l'étape suivante de la Top Ten Automotive Startups Competition 2018 de l'AutoMobility LA

Les trois premiers finalistes se présenteront devant un jury lors de l'AutoMobility LA du LA Auto Show

Le vainqueur du grand prix sera annoncé le 27 novembre, et recevra un prix de 15 000 $

LOS ANGELES, 26 novembre 2018 /PRNewswire/ -- L'AutoMobility LA™ du LA Auto Show a annoncé aujourd'hui que CARMERA, Thor Trucks, et what3words avaient été sélectionnées comme les trois meilleures sociétés dans le cadre de sa Top Ten Automotive Startups Competition™ (Top Ten) 2018, présentée par Plug and Play and SiriusXM Connected Vehicles. Les trois premiers finalistes délivrent des solutions révolutionnaires en matière d'autonomie, de mobilité électrique et de systèmes d'adressage, et ont été sélectionnés à partir d'un groupe impressionnant de candidats fournissant des solutions innovantes et des technologies de pointe, potentiellement susceptibles d'influencer significativement l'avenir de la mobilité.

Spécialisée dans les cartes « vivantes » haute définition à grande échelle pour les véhicules autonomes, CARMERA crée actuellement la plateforme de renseignements de rues la plus performante au monde. La société fournit un service télématique de surveillance vidéo pour les flottes professionnelles, qui améliore la sécurité et la productivité des véhicules à couverture élevée présents aujourd'hui sur les routes. Ces véhicules contribuent à identifier en temps réel la détection des changements et les événements essentiels à la navigation, en combinaison avec des données AV, afin de garantir l'actualisation des cartes 3D de précision pour quelques-uns des plus importants constructeurs automobiles et sociétés de mobilité en tant que service. CARMERA s'associe également à plusieurs villes pour partager des données de planification, telles que la densité de piétons et les événements de construction, afin de promouvoir des partenariats public-privé qui permettent de garantir l'autonomie pour tous.

Thor Trucks mène la transition mondiale vers une mobilité commerciale plus propre, en facilitant la construction de camions électriques, ainsi qu'en rendant leur adoption plus abordable. Thor développe une plateforme rentable de véhicules commerciaux, capable de faire économiser aux flottes plus de 65 % en coûts d'exploitation. Thor a développé son premier prototype, l'ET-One, un semi-camion entièrement électrique, il y a seulement 6 mois. Depuis deux ans, l'équipe de Thor se focalise sur le développement de technologies de batteries spécialement conçues pour les applications commerciales, ainsi que sur la conception d'une plateforme connectée modulaire. Plutôt que d'adopter une intégration verticale, Thor s'appuie sur ses relations dans l'écosystème des véhicules commerciaux pour délivrer des solutions électriques destinées aux applications les plus pratiques d'aujourd'hui. Thor Trucks est déployée dans plusieurs marchés sélectionnés, le lancement d'une production à grande échelle étant prévu pour le début de l'année 2019.

what3words est le premier système d'adressage conçu pour la commande vocale. Le système a divisé le monde entier en carrés de 3 m x 3 m et attribué à chacun une adresse unique de trois mots – ce qui constitue la manière la plus simple pour parler d'un emplacement précis. what3words s'associe actuellement avec quelques-unes des plus grandes marques des secteurs de l'automobile et de la mobilité parmi lesquelles, entre autres, Daimler (Mercedes-Benz), Jaguar Land Rover, Navmii, et TomTom.

« Les technologies et solutions pionnières de CARMERA, Thor Trucks et what3words ont réellement le potentiel d'impacter l'avenir des transports », a déclaré Terri Toennies, directrice générale et vice-présidente exécutive du Los Angeles Auto Show et de l'AutoMobility LA. « Nous sommes impatients de les présenter cette semaine aux côtés de l'ensemble des startups automobiles du Top Ten 2018 à l'occasion de l'AutoMobility LA. »

Les trois premiers finalistes présenteront leur produit ou leur technologie devant un jury le mardi 27 novembre, lors d'une conférence de l'AutoMobility LA. Immédiatement après la session de présentation, les juges détermineront le vainqueur du grand prix de cette année, et récompenseront la startup d'un prix de 15 000 $ pour l'aider à développer son activité. Tous les finalistes de cette année bénéficieront d'un espace d'exposition lors de l'AutoMobility LA, ainsi que d'une exposition auprès des milliers de professionnels des médias et du secteur participant à l'événement – parmi lesquels des constructeurs automobiles, des dirigeants de sociétés technologiques, des investisseurs, des concessionnaires, des responsables gouvernementaux, des analystes, et bien plus encore.

La Top Ten Automotive Startup Competition 2018 de l'AutoMobility LA sera jugée par plusieurs dirigeants de sociétés majeures des secteurs de l'automobile et des technologies, parmi lesquelles Audi, Mercedes-Benz, Plug and Play, Porsche Consulting, Sansea Consulting, et Sirius XM Connected Vehicles. Plug and Play et SiriusXM Connected Vehicles sont les sponsors de la Top Ten Automotive Startups Competition 2018. En outre, Audi et URBAN-X ™ - créée par MINI et Urban Us - ont adhéré en tant que sponsors de soutien dans le cadre de la compétition de cette année.

Pour en savoir plus sur les finalistes du Top Ten de cette année, obtenir plus d'informations sur l'AutoMobility LA du LA Auto Show, ou pour vous inscrire à l'événement, rendez-vous sur AutoMobilityLA.com.

À propos du Los Angeles Auto Show et de l'AutoMobility LA

Créé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est le premier grand salon nord-américain de l'automobile de la saison chaque année. En 2016, l'événement du salon Press & Trade Days a fusionné avec l'événement Connected Car Expo (CCE) pour devenir l'AutoMobility LATM, premier salon de l'industrie à faire converger les secteurs des technologies et de l'automobile afin de lancer de nouveaux produits et de nouvelles technologies, ainsi que de discuter des problématiques les plus pressantes relatives à l'avenir des transports et de la mobilité. L'AutoMobility LA 2018 aura lieu au Los Angeles Convention Center du 26 au 29 novembre, étant prévu que s'entremêlent plusieurs lancements de véhicules par les constructeurs. Le LA Auto Show 2018 sera ouvert au public du 30 novembre au 9 décembre. L'AutoMobility LA est le lieu où le nouveau secteur automobile concrétise des affaires, dévoile de nouveaux produits révolutionnaires, et formule des annonces stratégiques devant les médias et les professionnels du secteur du monde entier. Le LA Auto Show est soutenu par la New Car Dealer Association de l'agglomération de Los Angeles, et géré par ANSA Productions. Pour recevoir les toutes dernières actualités et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter, Facebook ou Instagram et inscrivez-vous pour recevoir des alertes au lien http://www.laautoshow.com/. Pour en savoir plus sur l'AutoMobility LA, rendez-vous sur http://www.automobilityla.com/, et suivi l'AutoMobility LA sur Twitter, Facebook ou Instagram. Écoutez les précédentes tables-rondes, entrevues et conférences sur le nouveau podcast de l'AutoMobility LA à l'adresse AutoMobilityLA.com/Podcast.

