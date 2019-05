Carnaval internacional de caminhada longa da primavera de Pequim acontece em Fangshan

PEQUIM, 13 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- O Carnaval internacional de caminhada longa da primavera de Pequim de 2019, organizado e sediado pelo Distrito de Fangshan, aconteceu em Fangshan, Pequim, no sábado.

Com o tema "Integridade, Beijing Fund Town", o organizador do evento montou três rotas, denominadas "rota patriota", com 6 km de extensão, "rota da integridade", com16,5 km e "rota do sonho", com 21 km. O evento começou no Museu China Fangshan Global Geopark e terminou no Centro Internacional de Conferências da Beijing Fund Town.

Vestidos de vermelho, dourado e azul, mais de 12.000 entusiastas de caminhadas longas participaram do evento. Os motivos para participar não apenas incluíram exercícios, mas também relaxar e se integrar à natureza, disse Liu Yumin, morador de Fangshan.

Os elementos de alta tecnologia foram os destaques do evento. No local de partida, um carro autônomo, com tecnologia 5G, abriu caminho para os participantes. Um robô inteligente baseado em nuvem, chamado Xiao Da, fabricado pela CloudMinds, desenvolvedora e operadora de robôs em nuvem, esperou os participantes no final das rotas, piscando seus olhos grandes, apertando as mãos dos participantes e se comunicando com eles.

Ao realizar o Carnaval internacional de caminhada longa, o distrito de Fangshan quis mostrar as conquistas do desenvolvimento econômico e social, além de promover a atração e a reputação do distrito, disse um funcionário do Departamento de publicidade do distrito de Fangshan.

O Carnaval de internacional de caminhada longa de Pequim já aconteceu 11 vezes, e o total de mais de 100.000 pessoas participaram deste evento.

FONTE Fangshan District

