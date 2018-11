Carnival PLC - Carnival Corporation & plc Purchase of Shares

Carnival Corporation & plc

Purchase of Shares

In accordance with Carnival Corporation & plc's (NYSE/LSE: CCL;NYSE: CUK) previously announced Share Repurchase Programme, Carnival Corporation & plc announces that Carnival plc has purchased:

Shares purchased: Carnival plc ordinary USD 1.66 shares

Date of purchase: 28 November 2018

Number of shares purchased: 50,000 shares

Highest price paid per share: 4643.0 pence

Lowest price paid per share: 4586.0 pence

Average price paid per share: 4614.3124 pence

Carnival plc intends to hold these shares in treasury

Following the above purchases, and including shares which have been purchased but not yet settled, Carnival plc holds 22,485,381 shares in treasury and has 194,857 ,182 shares in issue (excluding shares held in treasury by Carnival plc).

The schedule below contains detailed information about the purchases made by Merrill Lynch International on behalf of Carnival plc as part of the share repurchase programme.

Schedule of Purchases

Shares purchased: Carnival plc (ISIN CODE: GB0031215220)

Date of Purchase: 28 November 2018

Broker: Merrill Lynch International

Aggregated information:

Venue Volume-weighted average price, pence Aggregated volume London Stock Exchange 4614.3124 50,000

Individual transactions:

Number of shares purchased Transaction price Time of transaction Trading Venue 4 4626.00 8:14:11 London Stock Exchange 94 4626.00 8:14:11 London Stock Exchange 107 4626.00 8:14:11 London Stock Exchange 201 4626.00 8:14:11 London Stock Exchange 201 4626.00 8:16:02 London Stock Exchange 201 4626.00 8:16:02 London Stock Exchange 91 4628.00 8:17:16 London Stock Exchange 27 4632.00 8:19:14 London Stock Exchange 201 4632.00 8:19:14 London Stock Exchange 201 4632.00 8:19:14 London Stock Exchange 144 4629.00 8:21:35 London Stock Exchange 150 4629.00 8:21:35 London Stock Exchange 201 4629.00 8:21:35 London Stock Exchange 34 4628.00 8:26:38 London Stock Exchange 166 4628.00 8:26:38 London Stock Exchange 41 4631.00 8:28:02 London Stock Exchange 201 4631.00 8:28:02 London Stock Exchange 201 4631.00 8:28:02 London Stock Exchange 120 4632.00 8:28:06 London Stock Exchange 22 4631.00 8:28:17 London Stock Exchange 89 4631.00 8:28:17 London Stock Exchange 89 4631.00 8:28:17 London Stock Exchange 99 4631.00 8:28:17 London Stock Exchange 111 4631.00 8:28:17 London Stock Exchange 111 4631.00 8:28:17 London Stock Exchange 22 4633.00 8:31:13 London Stock Exchange 29 4633.00 8:31:13 London Stock Exchange 52 4633.00 8:31:13 London Stock Exchange 69 4633.00 8:31:13 London Stock Exchange 120 4633.00 8:31:13 London Stock Exchange 150 4633.00 8:31:13 London Stock Exchange 32 4635.00 8:32:33 London Stock Exchange 62 4635.00 8:32:33 London Stock Exchange 138 4635.00 8:32:33 London Stock Exchange 200 4635.00 8:32:33 London Stock Exchange 33 4637.00 8:34:44 London Stock Exchange 69 4637.00 8:34:44 London Stock Exchange 69 4637.00 8:34:44 London Stock Exchange 100 4637.00 8:34:44 London Stock Exchange 100 4637.00 8:34:44 London Stock Exchange 57 4635.00 8:34:50 London Stock Exchange 100 4635.00 8:34:50 London Stock Exchange 100 4635.00 8:34:50 London Stock Exchange 100 4635.00 8:34:50 London Stock Exchange 100 4635.00 8:34:50 London Stock Exchange 33 4634.00 8:37:10 London Stock Exchange 100 4634.00 8:37:10 London Stock Exchange 116 4635.00 8:37:10 London Stock Exchange 167 4634.00 8:37:10 London Stock Exchange 201 4635.00 8:37:10 London Stock Exchange 201 4635.00 8:37:10 London Stock Exchange 52 4634.00 8:37:17 London Stock Exchange 83 4634.00 8:37:17 London Stock Exchange 32 4633.00 8:42:42 London Stock Exchange 51 4635.00 8:42:42 London Stock Exchange 150 4634.00 8:42:42 London Stock Exchange 222 4635.00 8:42:42 London Stock Exchange 6 4633.00 8:42:57 London Stock Exchange 42 4633.00 8:42:57 London Stock Exchange 63 4633.00 8:42:57 London Stock Exchange 69 4633.00 8:42:57 London Stock Exchange 69 4633.00 8:42:57 London Stock Exchange 69 4633.00 8:42:57 London Stock Exchange 100 4633.00 8:42:57 London Stock Exchange 51 4627.00 8:45:58 London Stock Exchange 59 4627.00 8:45:58 London Stock Exchange 100 4627.00 8:45:58 London Stock Exchange 201 4627.00 8:45:58 London Stock Exchange 150 4630.00 8:52:36 London Stock Exchange 47 4631.00 8:53:06 London Stock Exchange 53 4631.00 8:53:06 London Stock Exchange 101 4631.00 8:53:06 London Stock Exchange 121 4634.00 8:54:10 London Stock Exchange 201 4634.00 8:54:10 London Stock Exchange 150 4636.00 8:56:26 London Stock Exchange 2 4635.00 8:56:52 London Stock Exchange 44 4635.00 8:56:52 London Stock Exchange 45 4635.00 8:56:52 London Stock Exchange 156 4635.00 8:56:52 London Stock Exchange 201 4635.00 8:56:52 London Stock Exchange 3 4639.00 9:01:08 London Stock Exchange 20 4639.00 9:01:08 London Stock Exchange 21 4639.00 9:01:08 London Stock Exchange 62 4639.00 9:01:08 London Stock Exchange 76 4639.00 9:01:08 London Stock Exchange 124 4639.00 9:01:08 London Stock Exchange 139 4639.00 9:01:08 London Stock Exchange 200 4639.00 9:01:08 London Stock Exchange 201 4639.00 9:01:08 London Stock Exchange 6 4642.00 9:04:15 London Stock Exchange 100 4642.00 9:04:15 London Stock Exchange 4 4643.00 9:04:40 London Stock Exchange 37 4643.00 9:04:40 London Stock Exchange 40 4643.00 9:04:40 London Stock Exchange 57 4643.00 9:04:40 London Stock Exchange 96 4643.00 9:04:40 London Stock Exchange 100 4643.00 9:04:40 London Stock Exchange 30 4641.00 9:04:55 London Stock Exchange 82 4641.00 9:04:55 London Stock Exchange 171 4641.00 9:04:55 London Stock Exchange 201 4641.00 9:04:55 London Stock Exchange 6 4640.00 9:09:51 London Stock Exchange 75 4640.00 9:09:51 London Stock Exchange 100 4640.00 9:09:51 London Stock Exchange 100 4640.00 9:09:51 London Stock Exchange 194 4640.00 9:09:51 London Stock Exchange 18 4639.00 9:10:32 London Stock Exchange 18 4639.00 9:10:32 London Stock Exchange 18 4639.00 9:10:32 London Stock Exchange 18 4639.00 9:10:32 London Stock Exchange 34 4639.00 9:10:32 London Stock Exchange 183 4639.00 9:10:32 London Stock Exchange 183 4639.00 9:10:32 London Stock Exchange 58 4634.00 9:12:26 London Stock Exchange 201 4634.00 9:12:26 London Stock Exchange 201 4634.00 9:12:26 London Stock Exchange 40 4633.00 9:15:36 London Stock Exchange 200 4633.00 9:15:36 London Stock Exchange 200 4633.00 9:15:36 London Stock Exchange 39 4640.00 9:21:05 London Stock Exchange 71 4640.00 9:21:05 London Stock Exchange 100 4640.00 9:21:05 London Stock Exchange 150 4640.00 9:21:05 London Stock Exchange 156 4640.00 9:21:05 London Stock Exchange 44 4639.00 9:22:10 London Stock Exchange 51 4639.00 9:22:10 London Stock Exchange 75 4639.00 9:22:10 London Stock Exchange 126 4639.00 9:22:10 London Stock Exchange 150 4639.00 9:22:10 London Stock Exchange 43 4636.00 9:25:03 London Stock Exchange 200 4636.00 9:25:03 London Stock Exchange 200 4636.00 9:25:03 London Stock Exchange 101 4626.00 9:29:30 London Stock Exchange 201 4626.00 9:29:30 London Stock Exchange 201 4626.00 9:29:30 London Stock Exchange 32 4621.00 9:36:03 London Stock Exchange 75 4621.00 9:36:03 London Stock Exchange 126 4621.00 9:36:03 London Stock Exchange 201 4621.00 9:36:03 London Stock Exchange 101 4620.00 9:38:42 London Stock Exchange 200 4620.00 9:38:42 London Stock Exchange 200 4620.00 9:38:42 London Stock Exchange 20 4618.00 9:38:51 London Stock Exchange 100 4618.00 9:38:51 London Stock Exchange 201 4618.00 9:38:51 London Stock Exchange 201 4618.00 9:38:51 London Stock Exchange 34 4628.00 9:46:16 London Stock Exchange 66 4628.00 9:46:16 London Stock Exchange 100 4628.00 9:46:16 London Stock Exchange 291 4628.00 9:46:16 London Stock Exchange 24 4626.00 9:46:19 London Stock Exchange 47 4626.00 9:46:19 London Stock Exchange 200 4626.00 9:46:19 London Stock Exchange 200 4626.00 9:46:19 London Stock Exchange 18 4629.00 9:51:53 London Stock Exchange 24 4629.00 9:51:53 London Stock Exchange 36 4629.00 9:51:53 London Stock Exchange 76 4629.00 9:51:53 London Stock Exchange 100 4629.00 9:51:53 London Stock Exchange 200 4629.00 9:51:53 London Stock Exchange 1 4626.00 9:54:45 London Stock Exchange 39 4626.00 9:54:45 London Stock Exchange 200 4626.00 9:54:45 London Stock Exchange 201 4626.00 9:54:45 London Stock Exchange 21 4626.00 9:54:46 London Stock Exchange 33 4626.00 9:54:46 London Stock Exchange 30 4628.00 9:59:51 London Stock Exchange 37 4628.00 9:59:51 London Stock Exchange 37 4628.00 9:59:51 London Stock Exchange 107 4628.00 9:59:51 London Stock Exchange 134 4628.00 9:59:51 London Stock Exchange 164 4628.00 9:59:51 London Stock Exchange 19 4627.00 10:01:01 London Stock Exchange 29 4627.00 10:01:01 London Stock Exchange 29 4627.00 10:01:01 London Stock Exchange 57 4627.00 10:01:01 London Stock Exchange 153 4627.00 10:01:01 London Stock Exchange 201 4627.00 10:01:01 London Stock Exchange 27 4622.00 10:03:09 London Stock Exchange 35 4622.00 10:03:09 London Stock Exchange 66 4622.00 10:03:09 London Stock Exchange 100 4622.00 10:03:09 London Stock Exchange 201 4622.00 10:03:09 London Stock Exchange 71 4619.00 10:08:57 London Stock Exchange 200 4619.00 10:08:57 London Stock Exchange 3 4619.00 10:11:05 London Stock Exchange 17 4619.00 10:11:05 London Stock Exchange 22 4619.00 10:11:05 London Stock Exchange 59 4619.00 10:11:05 London Stock Exchange 141 4619.00 10:11:05 London Stock Exchange 197 4619.00 10:11:05 London Stock Exchange 200 4619.00 10:11:05 London Stock Exchange 57 4614.00 10:13:18 London Stock Exchange 97 4614.00 10:13:18 London Stock Exchange 97 4614.00 10:13:18 London Stock Exchange 104 4614.00 10:13:18 London Stock Exchange 104 4614.00 10:13:18 London Stock Exchange 43 4610.00 10:18:55 London Stock Exchange 200 4610.00 10:18:55 London Stock Exchange 200 4610.00 10:18:55 London Stock Exchange 1 4610.00 10:22:20 London Stock Exchange 95 4610.00 10:22:20 London Stock Exchange 199 4610.00 10:22:20 London Stock Exchange 200 4610.00 10:22:20 London Stock Exchange 48 4607.00 10:22:47 London Stock Exchange 48 4607.00 10:22:47 London Stock Exchange 81 4607.00 10:22:47 London Stock Exchange 119 4607.00 10:22:47 London Stock Exchange 200 4607.00 10:22:47 London Stock Exchange 15 4611.00 10:30:16 London Stock Exchange 50 4611.00 10:30:16 London Stock Exchange 77 4611.00 10:30:16 London Stock Exchange 123 4611.00 10:30:16 London Stock Exchange 150 4611.00 10:30:16 London Stock Exchange 22 4615.00 10:32:12 London Stock Exchange 63 4614.00 10:32:12 London Stock Exchange 66 4615.00 10:32:12 London Stock Exchange 74 4615.00 10:32:12 London Stock Exchange 134 4615.00 10:32:12 London Stock Exchange 138 4614.00 10:32:12 London Stock Exchange 200 4615.00 10:32:12 London Stock Exchange 201 4614.00 10:32:12 London Stock Exchange 34 4614.00 10:32:17 London Stock Exchange 2 4619.00 10:35:49 London Stock Exchange 8 4619.00 10:35:49 London Stock Exchange 50 4619.00 10:35:49 London Stock Exchange 70 4619.00 10:35:49 London Stock Exchange 130 4619.00 10:35:49 London Stock Exchange 200 4619.00 10:35:49 London Stock Exchange 62 4613.00 10:40:41 London Stock Exchange 69 4613.00 10:40:41 London Stock Exchange 113 4613.00 10:40:41 London Stock Exchange 200 4613.00 10:40:41 London Stock Exchange 16 4617.00 10:44:48 London Stock Exchange 52 4617.00 10:44:48 London Stock Exchange 53 4617.00 10:44:48 London Stock Exchange 93 4617.00 10:44:48 London Stock Exchange 148 4617.00 10:44:48 London Stock Exchange 148 4617.00 10:44:48 London Stock Exchange 200 4617.00 10:44:48 London Stock Exchange 201 4617.00 10:44:48 London Stock Exchange 29 4615.00 10:49:18 London Stock Exchange 201 4615.00 10:49:18 London Stock Exchange 201 4615.00 10:49:18 London Stock Exchange 65 4615.00 10:55:00 London Stock Exchange 65 4615.00 10:55:00 London Stock Exchange 67 4615.00 10:55:00 London Stock Exchange 68 4615.00 10:55:00 London Stock Exchange 68 4615.00 10:55:00 London Stock Exchange 68 4615.00 10:55:00 London Stock Exchange 115 4615.00 10:55:00 London Stock Exchange 132 4615.00 10:55:00 London Stock Exchange 133 4615.00 10:55:00 London Stock Exchange 201 4615.00 10:55:00 London Stock Exchange 30 4615.00 10:58:10 London Stock Exchange 50 4615.00 10:58:10 London Stock Exchange 71 4615.00 10:58:10 London Stock Exchange 151 4615.00 10:58:10 London Stock Exchange 171 4615.00 10:58:10 London Stock Exchange 1 4614.00 11:04:53 London Stock Exchange 8 4614.00 11:04:53 London Stock Exchange 17 4614.00 11:04:53 London Stock Exchange 19 4614.00 11:04:53 London Stock Exchange 35 4614.00 11:04:53 London Stock Exchange 49 4614.00 11:04:53 London Stock Exchange 50 4614.00 11:04:53 London Stock Exchange 50 4614.00 11:04:53 London Stock Exchange 51 4614.00 11:04:53 London Stock Exchange 100 4614.00 11:04:53 London Stock Exchange 101 4614.00 11:04:53 London Stock Exchange 192 4614.00 11:04:53 London Stock Exchange 200 4614.00 11:04:53 London Stock Exchange 200 4614.00 11:04:53 London Stock Exchange 200 4614.00 11:04:53 London Stock Exchange 25 4618.00 11:13:35 London Stock Exchange 26 4618.00 11:13:35 London Stock Exchange 44 4618.00 11:13:35 London Stock Exchange 44 4618.00 11:13:35 London Stock Exchange 45 4618.00 11:13:35 London Stock Exchange 49 4618.00 11:13:35 London Stock Exchange 87 4618.00 11:13:35 London Stock Exchange 113 4618.00 11:13:35 London Stock Exchange 200 4618.00 11:13:35 London Stock Exchange 200 4618.00 11:13:35 London Stock Exchange 200 4618.00 11:13:35 London Stock Exchange 200 4618.00 11:13:35 London Stock Exchange 200 4618.00 11:13:35 London Stock Exchange 10 4614.00 11:18:13 London Stock Exchange 13 4614.00 11:18:13 London Stock Exchange 23 4614.00 11:18:13 London Stock Exchange 25 4614.00 11:18:13 London Stock Exchange 30 4614.00 11:18:13 London Stock Exchange 39 4614.00 11:18:13 London Stock Exchange 147 4614.00 11:18:13 London Stock Exchange 200 4614.00 11:18:13 London Stock Exchange 201 4614.00 11:18:13 London Stock Exchange 201 4614.00 11:18:13 London Stock Exchange 3 4610.00 11:21:51 London Stock Exchange 69 4610.00 11:21:51 London Stock Exchange 197 4610.00 11:21:51 London Stock Exchange 200 4610.00 11:21:51 London Stock Exchange 35 4606.00 11:24:09 London Stock Exchange 35 4606.00 11:24:09 London Stock Exchange 44 4606.00 11:24:09 London Stock Exchange 166 4606.00 11:24:09 London Stock Exchange 166 4606.00 11:24:09 London Stock Exchange 42 4605.00 11:28:09 London Stock Exchange 62 4605.00 11:28:09 London Stock Exchange 159 4605.00 11:28:09 London Stock Exchange 201 4605.00 11:28:09 London Stock Exchange 200 4604.00 11:32:46 London Stock Exchange 32 4610.00 11:38:03 London Stock Exchange 36 4610.00 11:38:03 London Stock Exchange 68 4610.00 11:38:03 London Stock Exchange 165 4610.00 11:38:03 London Stock Exchange 173 4610.00 11:38:03 London Stock Exchange 200 4610.00 11:38:03 London Stock Exchange 42 4610.00 11:38:53 London Stock Exchange 201 4610.00 11:38:53 London Stock Exchange 201 4610.00 11:38:53 London Stock Exchange 12 4609.00 11:43:01 London Stock Exchange 19 4609.00 11:43:01 London Stock Exchange 26 4609.00 11:43:01 London Stock Exchange 45 4609.00 11:43:01 London Stock Exchange 78 4609.00 11:43:01 London Stock Exchange 104 4609.00 11:43:01 London Stock Exchange 156 4609.00 11:43:01 London Stock Exchange 10 4610.00 11:45:19 London Stock Exchange 91 4610.00 11:45:19 London Stock Exchange 100 4610.00 11:45:19 London Stock Exchange 200 4610.00 11:45:19 London Stock Exchange 88 4613.00 11:56:03 London Stock Exchange 89 4613.00 11:56:03 London Stock Exchange 90 4613.00 11:56:03 London Stock Exchange 97 4613.00 11:56:03 London Stock Exchange 200 4613.00 11:56:03 London Stock Exchange 200 4613.00 11:56:03 London Stock Exchange 201 4613.00 11:56:03 London Stock Exchange 201 4613.00 11:56:03 London Stock Exchange 201 4613.00 11:56:03 London Stock Exchange 201 4613.00 11:56:03 London Stock Exchange 134 4609.00 11:59:17 London Stock Exchange 201 4609.00 11:59:17 London Stock Exchange 81 4610.00 12:04:10 London Stock Exchange 81 4610.00 12:04:10 London Stock Exchange 119 4610.00 12:04:10 London Stock Exchange 178 4610.00 12:04:10 London Stock Exchange 2 4609.00 12:07:49 London Stock Exchange 12 4609.00 12:07:49 London Stock Exchange 48 4609.00 12:07:49 London Stock Exchange 50 4609.00 12:07:49 London Stock Exchange 100 4609.00 12:07:49 London Stock Exchange 100 4609.00 12:07:49 London Stock Exchange 198 4609.00 12:07:49 London Stock Exchange 48 4605.00 12:10:37 London Stock Exchange 70 4605.00 12:10:37 London Stock Exchange 153 4605.00 12:10:37 London Stock Exchange 201 4605.00 12:10:37 London Stock Exchange 46 4597.00 12:14:03 London Stock Exchange 2 4597.00 12:14:12 London Stock Exchange 65 4597.00 12:14:12 London Stock Exchange 84 4597.00 12:14:12 London Stock Exchange 135 4597.00 12:14:12 London Stock Exchange 152 4597.00 12:14:12 London Stock Exchange 3 4601.00 12:15:07 London Stock Exchange 116 4597.00 12:16:24 London Stock Exchange 85 4597.00 12:17:34 London Stock Exchange 154 4597.00 12:17:43 London Stock Exchange 47 4597.00 12:19:05 London Stock Exchange 82 4597.00 12:19:05 London Stock Exchange 45 4594.00 12:19:52 London Stock Exchange 201 4594.00 12:19:52 London Stock Exchange 201 4594.00 12:19:52 London Stock Exchange 5 4597.00 12:23:30 London Stock Exchange 201 4597.00 12:23:30 London Stock Exchange 201 4597.00 12:23:30 London Stock Exchange 18 4597.00 12:27:02 London Stock Exchange 38 4597.00 12:27:02 London Stock Exchange 62 4597.00 12:27:02 London Stock Exchange 138 4597.00 12:27:02 London Stock Exchange 162 4597.00 12:27:02 London Stock Exchange 51 4597.00 12:29:05 London Stock Exchange 89 4597.00 12:29:05 London Stock Exchange 108 4597.00 12:29:05 London Stock Exchange 111 4597.00 12:29:05 London Stock Exchange 149 4597.00 12:29:05 London Stock Exchange 55 4592.00 12:30:25 London Stock Exchange 200 4592.00 12:30:25 London Stock Exchange 200 4592.00 12:30:25 London Stock Exchange 47 4597.00 12:34:59 London Stock Exchange 55 4597.00 12:34:59 London Stock Exchange 77 4597.00 12:34:59 London Stock Exchange 77 4597.00 12:34:59 London Stock Exchange 124 4597.00 12:34:59 London Stock Exchange 124 4597.00 12:34:59 London Stock Exchange 66 4596.00 12:36:53 London Stock Exchange 66 4596.00 12:36:53 London Stock Exchange 68 4596.00 12:36:53 London Stock Exchange 134 4596.00 12:36:53 London Stock Exchange 134 4596.00 12:36:53 London Stock Exchange 29 4591.00 12:40:20 London Stock Exchange 83 4591.00 12:40:20 London Stock Exchange 86 4591.00 12:40:20 London Stock Exchange 86 4591.00 12:40:20 London Stock Exchange 86 4591.00 12:40:20 London Stock Exchange 115 4591.00 12:40:20 London Stock Exchange 10 4590.00 12:41:42 London Stock Exchange 10 4590.00 12:41:42 London Stock Exchange 54 4590.00 12:41:42 London Stock Exchange 58 4590.00 12:41:42 London Stock Exchange 132 4590.00 12:41:42 London Stock Exchange 190 4590.00 12:41:42 London Stock Exchange 18 4588.00 12:46:00 London Stock Exchange 96 4588.00 12:46:00 London Stock Exchange 200 4588.00 12:46:00 London Stock Exchange 200 4588.00 12:46:00 London Stock Exchange 49 4588.00 12:47:04 London Stock Exchange 52 4593.00 12:51:27 London Stock Exchange 154 4593.00 12:51:27 London Stock Exchange 200 4593.00 12:51:27 London Stock Exchange 9 4592.00 12:52:00 London Stock Exchange 12 4592.00 12:52:00 London Stock Exchange 63 4592.00 12:52:00 London Stock Exchange 63 4592.00 12:52:00 London Stock Exchange 201 4592.00 12:52:00 London Stock Exchange 54 4592.00 12:52:05 London Stock Exchange 106 4592.00 12:52:05 London Stock Exchange 12 4588.00 12:55:31 London Stock Exchange 80 4588.00 12:55:31 London Stock Exchange 120 4588.00 12:55:31 London Stock Exchange 200 4588.00 12:55:31 London Stock Exchange 43 4591.00 13:00:12 London Stock Exchange 86 4591.00 13:00:12 London Stock Exchange 115 4591.00 13:00:12 London Stock Exchange 200 4591.00 13:00:12 London Stock Exchange 200 4591.00 13:00:12 London Stock Exchange 247 4591.00 13:00:12 London Stock Exchange 45 4587.00 13:02:03 London Stock Exchange 156 4587.00 13:02:55 London Stock Exchange 287 4587.00 13:02:55 London Stock Exchange 100 4586.00 13:04:06 London Stock Exchange 167 4586.00 13:04:06 London Stock Exchange 201 4586.00 13:04:06 London Stock Exchange 66 4587.00 13:05:58 London Stock Exchange 201 4587.00 13:05:58 London Stock Exchange 201 4587.00 13:05:58 London Stock Exchange 43 4589.00 13:09:34 London Stock Exchange 98 4589.00 13:09:34 London Stock Exchange 102 4589.00 13:09:34 London Stock Exchange 192 4589.00 13:09:34 London Stock Exchange 20 4589.00 13:10:53 London Stock Exchange 26 4589.00 13:10:53 London Stock Exchange 180 4589.00 13:10:53 London Stock Exchange 184 4589.00 13:10:53 London Stock Exchange 119 4591.00 13:15:26 London Stock Exchange 195 4591.00 13:15:26 London Stock Exchange 200 4591.00 13:15:26 London Stock Exchange 200 4591.00 13:21:09 London Stock Exchange 200 4591.00 13:21:09 London Stock Exchange 55 4591.00 13:21:12 London Stock Exchange 41 4591.00 13:22:30 London Stock Exchange 82 4591.00 13:22:30 London Stock Exchange 104 4590.00 13:22:30 London Stock Exchange 160 4591.00 13:22:30 London Stock Exchange 200 4590.00 13:22:30 London Stock Exchange 200 4590.00 13:22:30 London Stock Exchange 201 4591.00 13:22:30 London Stock Exchange 6 4590.00 13:25:13 London Stock Exchange 9 4590.00 13:25:13 London Stock Exchange 88 4590.00 13:25:13 London Stock Exchange 94 4590.00 13:25:13 London Stock Exchange 94 4590.00 13:25:13 London Stock Exchange 106 4590.00 13:25:13 London Stock Exchange 106 4590.00 13:25:13 London Stock Exchange 150 4588.00 13:28:51 London Stock Exchange 154 4588.00 13:28:51 London Stock Exchange 24 4587.00 13:38:12 London Stock Exchange 17 4590.00 13:44:32 London Stock Exchange 20 4589.00 13:46:41 London Stock Exchange 16 4592.00 13:53:28 London Stock Exchange 26 4589.00 13:55:13 London Stock Exchange 2 4586.00 14:03:50 London Stock Exchange 1 4588.00 14:09:59 London Stock Exchange

SOURCE PR Newswire