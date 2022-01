Carrefour amplia parceria de vales-presentes de marcas com Blackhawk Network em seus territórios

LONDRES, 11 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Blackhawk Network, líder global em pagamentos de marca, anunciou hoje sua nova colaboração com o Carrefour Group para gerenciar seu programa de vales-presentes de marcas de terceiros na França, Bélgica, Polônia, Itália, Espanha, Romênia, Argentina e Brasil. O supermercado varejista líder global Carrefour expandirá sua distribuição de vales-presentes de marcas em todo o mundo, adotando a expansão de gaming e de compras on-line.

Com a ampliação dessa parceria, o Carrefour oferecerá vales-presentes de várias marcas internacionais e locais conhecidas, incluindo lojas populares de ruas comerciais e provedores de gaming e entretenimento.

Essa colaboração ampliada com a Blackhawk Network permitirá ao Carrefour Group oferecer eficiência e crescimento globais com uma abordagem unificada. O Carrefour, que já é um dos líderes em crescimento da categoria de vales-presentes de marcas com inovações e expansão de conteúdo, aumentará sua atual cooperação com marcas importantes.

A Blackhawk Network oferecerá o programa de vales-presentes de marcas ao Carrefour como um serviço totalmente gerenciado em todas as oito regiões, incluindo cadeia de suprimentos, operações e atendimento ao cliente.

Laurent Baert, diretor global de mídia/CRM e vales-presente de marcas do Carrefour, disse: "Tendo trabalhado com a Blackhawk Network por mais de 11 anos, estamos entusiasmados em ampliar nossa parceria com o líder de distribuição de vales-presentes. O serviço da Blackhawk Network, que é o melhor da categoria, nos permitirá ter um programa unificado de vales-presentes físicos e digitais em todas nossas regiões. Isso não só permite que nos concentremos no crescimento, mas também que nos tornemos pioneiros em inovação e tendências de design com nossas marcas parceiras. Essa colaboração é um passo adiante em nossa ambição de satisfazer constantemente as necessidades de nossos clientes com os melhores serviços."

Brett Narlinger, diretor de comércio global da Blackhawk Network , disse: "Essa é uma expansão significativa de uma das principais parcerias da Blackhawk Network, e estamos entusiasmados em trabalhar com o Carrefour para desenvolver um programa sensacional de vales-presentes adequado para o futuro. Não há dúvidas de que a demanda por vales-presentes está crescendo. Na verdade, nossas pesquisas mais recentes revelaram que um em cada quatro compradores já comprou um vale-presente físico ou digital para si mesmo no ano passado. Com nosso serviço totalmente gerenciado, o objetivo é impulsionar o faturamento global, oferecer as melhores soluções da categoria e aprimorar a experiência de varejo para os clientes do Carrefour em todos seus mercados."

Sobre a Blackhawk Network

A Blackhawk Network oferece soluções de pagamento de marca por meio de produtos, tecnologias e rede pré-pagos que conectam marcas e pessoas. Colaboramos com nossos parceiros para inovar, traduzindo as tendências do mercado em pagamentos de marca para aumentar o alcance, a fidelidade e o faturamento. Executamos de forma confiável soluções com uma abordagem de segurança em todo o mundo. Junte-se a nós à medida que moldamos o futuro dos pagamentos globais de marca.

Para mais informações, acesse www.blackhawknetwork.co.uk.

Sobre o Carrefour Group

Com uma rede de vários formatos de cerca de 13 mil lojas em mais de 30 países, o Carrefour Group é um dos principais varejistas de alimentos do mundo. O Carrefour registrou vendas brutas de 78,6 bilhões de euros em 2020. Ele conta com mais de 320 mil funcionários, que ajudam a tornar o Carrefour o líder mundial na transição alimentar para todos, oferecendo acesso a alimentos de alta qualidade e acessíveis todos os dias, em todo lugar.

Para mais informações, acesse www.carrefour.com ou siga-nos no Twitter (@GroupeCarrefour) e no LinkedIn (Carrefour).

