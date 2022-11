Carrefour e Danone com Nove Grandes Fabricantes de Alimentos Ganham o Prêmio SIRIUS 2022 em Iniciativa de Colaboração Sustentável para Vidas Mais Saudáveis na França

PARIS, 28 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A iniciativa colaborativa digital e em loja "Le Lundi C'est Veggie" "Mondays are Veggie" (Segunda-feira é vegetariana), liderada pela Collaboration for Healthier Lives Coalition of Action (CHL) (Coalizão de Ação de Colaboração para Vidas Mais Saudáveis) do Consumer Goods Forum (Fórum de Bens de Consumo), os copresidentes do Carrefour e Danone com o envolvimento de Barilla, Bel, Bonduelle, Fleury Michon, Happyvore, Labeyrie, Nutrition Santé, Savencia e Unilever ganharam o prestigioso Prêmio SIRIUS em Colaboração Sustentável por incentivar o consumo de receitas mais saudáveis e sustentáveis. Este prêmio mostra a importância da colaboração entre as principais partes interessadas, o que é vital para promover mudanças na dieta.

Desenvolvidas em colaboração com os consumidores, as ativações nas lojas incluíram ofertas promocionais e receitas multimarcas para inspirar mudanças comportamentais e direcionar os consumidores para dietas flexitarianas. Os principais números do projeto piloto publicado pelo Carrefour em junho de 2022 incluem:

189% de aumento nas vendas das atividades na loja.

1,7 milhão de pessoas alcançadas com a comunicação digital 'Pacotes Saudáveis'.

Aproveitar os aprendizados de nossos parceiros de avaliação KPMG e Catalina é fundamental para que a iniciativa continue a evoluir e impactar em escala. Na atual crise de custo de vida, fabricantes e varejistas precisam continuar colaborando, engajados e aprendendo com projetos-piloto que atendam às necessidades de saúde da comunidade local, ajudando a manter os produtos acessíveis e saudáveis sem comprometer o sabor. Desta forma, a equipe da CHL France tem colaborado continuamente para levar os consumidores e donos de restaurantes a uma dieta mais saudável e sustentável.

Desde 2018, os prêmios SIRIUS liderados pelo Institut de Commerce reconhecem as melhores práticas colaborativas da indústria e comércio que atendem às expectativas da sociedade e do consumidor na França.

Pauline Guillaume, gerente de projetos de RSC do Carrefour, disse: "Para o Carrefour, a colaboração com nossos parceiros é fundamental para promover dietas mais saudáveis e flexíveis, neste caso com receitas vegetarianas, e garantir que a transição alimentar afete todos os pratos".

Thomas Kyriaco, Diretor de Clientes de RSE, Danone: "Levar saúde através da alimentação ao maior número de pessoas e da forma mais sustentável possível é a nossa missão na Danone. Isso só pode ser alcançado por meio de iniciativas e colaborações implacáveis e concretas."

Para saber mais sobre os resultados do programa "Le Lundi C'est Veggie" clique aqui.

Sobre a Collaboration for Healthier Lives Coalition (Coalizão Colaboração para Vidas Mais Saudáveis)

A Collaboration for Healthier Lives (CHL) (Coalizão de Ação em Colaboração para Vidas Mais Saudáveis) liderada por CEOs do Consumer Goods Forum (CGF) (Fórum de Bens de Consumo) trata de tornar mais fácil para as pessoas em todo o mundo adotarem vidas mais saudáveis para si e suas famílias. Trata-se de tornar as decisões mais saudáveis mais fáceis e habituais para as pessoas em todas as comunidades do mundo. A CHL é um movimento global liderado por fabricantes, varejistas, autoridades de saúde pública e comunidades locais, oferecendo movimentos locais em comunidades em todo o mundo. Iniciativas da CHL em 9 países e envolvendo mais de 160 organizações. Como coletivo, os membros da CGF e seus parceiros estão explorando, experimentando, inovando e evoluindo modelos de negócios para apoiar mudanças positivas, ao mesmo tempo em que compartilham dados e conhecimentos em escala, por vários setores. Saúde não é uma vantagem competitiva, é uma necessidade básica. E fica claro que nenhuma empresa pode resolver esse problema sozinha. A colaboração é necessária em escala e entre setores para que a indústria de bens de consumo desempenhe o papel necessário na saúde e no bem-estar das pessoas. Para saber mais, acesse www.tcgfhealthierlives.com.

Sobre o Consumer Goods Forum (Fórum de Bens de Consumo)

O Consumer Goods Forum ("CGF") (Fórum de Bens de Consumo) é uma rede global da indústria baseada em paridade conduzida por seus membros para incentivar a adoção global de práticas e padrões que atendem à indústria de bens de consumo em todo o mundo. Ele reúne os CEOs e a alta administração de cerca de 400 varejistas, fabricantes, prestadores de serviços e outras partes interessadas em 70 países e reflete a diversidade do setor em geografia, tamanho, categoria de produto e formato. Suas empresas associadas somaram vendas de 4,6 trilhões de euros e empregam diretamente quase 10 milhões de pessoas, com mais 90 milhões de empregos relacionados estimados ao longo da cadeia de valor. É governado por seu Conselho de Administração, que compreende mais de 55 CEOs de fabricantes e varejistas. Para mais informações, acesse: www.theconsumergoodsforum.com

Para mais informações, entre em contato com:

Zoe Daruwalla

Communications Officer

The Consumer Goods Forum

z. daruwalla @ theconsumergoodsforum. com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1279200/The_Consumer_Goods_Forum_Logo.jpg

FONTE The Consumer Goods Forum

SOURCE The Consumer Goods Forum