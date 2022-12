Carrick Therapeutics e The Menarini Group anunciam colaboração em ensaios clínicos para avaliar a combinação de samuraciclibe e elacestrante

Carrick executará ensaio clínico de Fase 2 em pacientes com câncer de mama metastático HR+, HER2- resistente a CDK4/6i

DUBLIN e FLORENÇA, Itália, 20 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Carrick Therapeutics, uma empresa biofarmacêutica focada em oncologia que descobre e desenvolve terapias altamente diferenciadas, e o Menarini Group ("Menarini"), uma empresa farmacêutica internacional líder de capital privado, anunciou hoje um contrato de colaboração e fornecimento de ensaios clínicos.

Este acordo cobre a execução de um ensaio clínico de Fase 2 para avaliar a nova combinação de samuraciclibe de Carrick (CT7001), um inibidor oral e primeiro da classe de CDK7, e o degradador seletivo oral de estrogênio de Menarini (SERD), elacestrante, em pacientes com câncer de mama metastático HR+, HER2- resistente a CDK4/6i. Menarini e Carrick irão patrocinar conjuntamente o ensaio clínico.

"Estamos entusiasmados em iniciar esta colaboração com o Menarini para explorar o potencial do samuraciclibe em combinação com o elacestrante para o tratamento do câncer de mama avançado", disse Tim Pearson, CEO da Carrick Therapeutics. "Nosso trabalho pré-clínico e estudos clínicos anteriores validaram a biologia para combinações de SERD com CDK7, apontando para potenciais sinergias ao combinar samuraciclibe com SERD oral de Menarini, elacestrante. Esta colaboração representa um compromisso compartilhado para maximizar o potencial de novas terapias combinadas para melhorar os resultados para pessoas que vivem com câncer de mama".

"Esta nova colaboração clínica com a Carrick Therapeutics é mais um passo que estamos dando para desenvolver o elacestrante de forma ampla para atender às necessidades não atendidas de pacientes resistentes às terapias CDK4/6 em câncer de mama metastático HR+, HER2-", disse Elcin Barker Ergun, CEO do Menarini. "Menarini continuará a buscar colaborações de pesquisa que tenham o potencial de melhorar a vida dos pacientes com câncer de mama".

A Carrick prevê o início do estudo clínico de Fase 2 em 2023. Este novo estudo expandirá o portfólio da Carrick de ensaios clínicos em andamento com o samuraciclibe. A empresa apresentou resultados encorajadores de um estudo clínico combinando samuraciclibe com fulvestranto no Simpósio de Câncer de Mama de 2021 em San Antonio.

Sobre o Menarini Group

O Menarini Group é uma empresa internacional líder em produtos farmacêuticos e diagnósticos, com faturamento de mais de US$ 4 bilhões e mais de 17.000 funcionários. O Menarini se dedica a áreas terapêuticas com grandes necessidades não atendidas, com produtos para cardiologia, oncologia, pneumologia, gastroenterologia, doenças infecciosas, diabetologia, inflamação e analgesia. Com 18 centros de produção e 9 centros de pesquisa e desenvolvimento, os produtos do Menarini estão disponíveis em 140 países em todo o mundo. Para mais informações, acesse www.menarini.com.

Sobre o elacestrante (RAD1901) e o estudo EMERALD Fase 3

O elacestrante é um degradador seletivo do receptor de estrogênio (SERD) experimental. Em 2018, o elacestrante recebeu designação de fast-track da Agência de Controle de Alimentos e Medicamentos dos EUA, a FDA. Estudos pré-clínicos concluídos antes do EMERALD indicam que o composto tem potencial para uso como agente único ou em combinação com outras terapias para o tratamento do câncer de mama. O estudo EMERALD Fase 3 é um estudo randomizado, aberto e controlado pelo ativo, que avalia o elacestrante como monoterapia de segunda ou terceira linha em pacientes com câncer de mama ER+, HER2- avançado/metastático. O estudo inscreveu 478 pacientes que receberam tratamento anterior com uma ou duas linhas de terapia endócrina, incluindo um inibidor de CDK 4/6. Os pacientes do estudo foram randomizados para receber o elacestrante ou um agente hormonal aprovado pelo investigador. Os endpoints primários do estudo foram a sobrevida livre de progressão (PFS) na população geral de pacientes e em pacientes com mutações no gene do receptor 1 de estrogênio (ESR1). Os endpoints secundários incluíram avaliação da sobrevida global (OS), taxa de resposta objetiva (ORR) e duração da resposta (DOR) e segurança.

Sobre o samuraciclibe (CT7001)

O samuraciclibe é o inibidor de CDK7 mais avançado em desenvolvimento clínico. Inibir o CDK7 é uma estratégia terapêutica promissora no câncer, pois o CDK7 regula a transcrição dos genes causadores do câncer, promove a progressão descontrolada do ciclo celular e a resistência à terapia anti-hormonal. O samuraciclibe demonstrou um perfil de segurança favorável e eficácia encorajadora em estudos clínicos iniciais. Além dos estudos acima, está atualmente sendo avaliado no câncer de próstata com maior potencial nos cânceres pancreático, ovariano e colorretal. O samuraciclibe recebeu designações de fast-track da Agência de Controle de Alimentos e Medicamentos dos EUA (em inglês: Food and Drug Administration, FDA) para uso em combinação com fulvestranto para o tratamento de câncer de mama avançado HR+, HER2- resistente a CDK4/6i. Carrick também está colaborando com a Roche para avaliar uma nova combinação de samuraciclibe e o giredestrante SERD oral da Roche em câncer de mama metastático HR+, HER2- resistente a CDK4/6i. Carrick também pretende avaliar o samuraciclibe para o tratamento do câncer de próstata, onde o CDK7 demonstrou atuar como um regulador da transcrição, do ciclo celular e da sinalização do receptor de andrógeno.

Sobre a Carrick Therapeutics

A Carrick Therapeutics é uma empresa biofarmacêutica focada em oncologia que utiliza sua profunda experiência para identificar e desenvolver novas terapias altamente diferenciadas que atendem a necessidades não atendidas significativas. Além do samuraciclibe, a Carrick também está desenvolvendo um novo inibidor de CDK12/13/Cyclin-K glue-degrader que avançou no IND permitindo estudos de toxicologia.

Para obter mais informações sobre a Carrick Therapeutics, acesse www.carricktherapeutics.com

