Carrier devient une société indépendante et sera désormais cotée à la bourse de New York

La scission d'avec United Technologies Corp est actée.

PALM BEACH GARDENS, Floride, 4 avril 2020 /PRNewswire/ -- Carrier Global Corporation (NYSE : CARR) a fait ses débuts aujourd'hui en tant que société indépendante cotée en bourse après avoir finalisé sa séparation d'avec United Technologies. Les actions de Carrier, un leader international dans la création de solutions de construction et de réfrigération à forte valeur ajoutée pour les gens et pour notre planète, commenceront à être négociées « de la façon habituelle » à la Bourse de New York (NYSE) aujourd'hui à l'ouverture du marché sous le symbole « CARR ».

Fournisseur de premier plan de technologies innovantes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), de réfrigération et de sécurité incendie, Carrier commercialise des produits et services essentiels à la vie moderne, en particulier compte tenu du contexte international actuel. L'entreprise a une forte présence internationale, emploie environ 53 000 personnes et offre des solutions dans plus de 160 pays. Carrier occupe des positions de premier plan dans des secteurs critiques, notamment les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation résidentiels en Amérique du Nord, les équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation commerciaux sur des marchés importants, la détection et l'extinction des incendies à l'échelle mondiale, les contrôles d'accès mondiaux pour les systèmes de sécurité et les équipements frigorifiques pour les entreprises nord-américaines et européennes de remorques de camion et de conteneurs.

« Dans un contexte d'incertitude mondiale sans précédent, Carrier et ses employés gardent le cap et continuent à résoudre des problèmes critiques, qu'il s'agisse d'améliorer la qualité de l'air intérieur, de protéger l'approvisionnement alimentaire et pharmaceutique mondial ou d'assurer la sécurité des personnes. C'est un honneur pour moi de diriger cette entreprise fantastique et aujourd'hui, plus que jamais, je suis incroyablement fier de la persévérance et de la résilience de notre personnel talentueux », a déclaré Dave Gitlin, président et chef de la direction de Carrier. « Depuis plus d'un siècle, Carrier est un symbole d'excellence. Notre indépendance nous permet aujourd'hui de définir notre propre stratégie, notre vision, notre culture et nos priorités. Nous disposons d'un héritage inégalé et nous nous réjouissons de pouvoir offrir une croissance durable à long terme à nos actionnaires et aux autres parties prenantes ».

Stratégie

Du fait de son statut d'entreprise indépendante, Carrier sera plus flexible et davantage en mesure de se concentrer sur ses propres priorités et stratégies opérationnelles distinctes en vue d'assurer sa croissance et sa rentabilité à long terme, notamment pour ce qui est de renforcer et de favoriser l'essor de ses activités principales, d'étoffer sa gamme de produits, d'élargir sa couverture géographique, et d'enrichir ses offres de services et numériques. L'entreprise est bien positionnée, avec des mégatendances fortes qui entraînent une croissance soutenue du secteur, des positions de leader avec une base installée importante, un système opérationnel discipliné et un engagement inébranlable en matière d'innovation.

Responsabilité sociale d'entreprise

Carrier continuera à contribuer de manière significative au bien-être des communautés du monde entier grâce au bénévolat de ses employés et à des opérations, produits et services respectueux de l'environnement. Le récent don de 3 millions de dollars sur trois ans que Carrier a fait à The Nature Conservancy aidera les villes à mieux se préparer au changement climatique et à soutenir le développement de l'enseignement en ligne de programmes STIM pour les enfants du monde entier, et témoigne de l'engagement de Carrier à jouer un rôle de leader environnemental.

« Nous sommes un leader mondial dans la fourniture de solutions à haut rendement énergétique pour les bâtiments du monde entier. Nous sommes résolument engagés à occuper une position de leader dans le domaine des solutions durables pour la planète et les générations futures. Le renforcement de notre communauté mondiale fait de nous une entreprise plus forte, qui crée une valeur partagée pour nos entreprises et la société », a déclaré M. Gitlin. « Nous sommes désormais une entreprise indépendante. Nous avons ainsi la capacité de tirer parti de notre héritage, axé sur le leadership industriel et la stabilité, pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain tout en mettant en œuvre notre vision et notre stratégie de croissance ».

Pour en savoir davantage sur le nouveau Carrier, consulter le site www.Corporate.Carrier.com.

A propos de Carrier

Carrier Global Corporation est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies innovantes en matière de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), de réfrigération, de lutte contre l'incendie, de sécurité et d'automatisation des bâtiments. Soutenue par le nom emblématique de Carrier, la société s'engage à rendre le monde plus sûr et plus confortable pour les générations à venir grâce à ses marques phares telles que Carrier, Kidde, Edwards, LenelS2 et Automated Logic. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.Corporate.Carrier.com ou nous suivre sur les médias sociaux à @Carrier.

Avertissement La présente communication contient des déclarations qui, dans la mesure où elles ne sont pas des déclarations de faits historiques ou actuels, constituent des « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières. De temps à autre, des déclarations prospectives orales ou écrites peuvent également être incluses dans d'autres informations diffusées au public. Ces déclarations prospectives visent à fournir les attentes ou les plans actuels de la direction concernant les performances opérationnelles et financières futures de Carrier, sur la base d'hypothèses actuellement considérées comme valables. Les déclarations prospectives sont reconnaissables à l'utilisation de mots tels que « croire », « s'attendre à », « prévisions », « plans », « stratégie », « perspectives », « estimer », « projeter », « cibler », « anticiper », « sera », « devrait », « voir », « orientation », « perspectives », « confiant » et d'autres mots aux connotations similaires en rapport avec une discussion sur les performances opérationnelles ou financières futures ou la séparation d'avec United Technologies. Les déclarations prospectives peuvent inclure, entre autres, des déclarations relatives aux ventes, bénéfices, flux de trésorerie, résultats d'exploitation, utilisations de la trésorerie, rachats d'actions, taux d'imposition et autres mesures des performances financières ou des stratégies, transactions ou plans futurs potentiels de Carrier après la séparation, y compris les coûts estimés associés à la séparation et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes les déclarations prévisionnelles impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prévisionnelles. Pour ces déclarations, Carrier revendique la protection de la sphère de sécurité pour les déclarations prévisionnelles contenues dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, sans s'y limiter : (1) l'effet des conditions économiques sur les industries et les marchés dans lesquels Carrier et ses entreprises opèrent aux Etats-Unis et sur la scène internationale, ainsi que toute modification de ces conditions, y compris les conditions des marchés financiers, les fluctuations du prix des matières premières, des taux d'intérêt et des taux de change, les niveaux de la demande du marché final dans le secteur de la construction, l'impact des conditions météorologiques, les problèmes sanitaires liés à une pandémie (y compris le coronavirus et ses effets, entre autres, sur l'offre et la demande mondiales et les perturbations en matière de distribution, étant donné que l'épidémie de coronavirus se poursuit et entraîne une période de plus en plus longue de restrictions et de limitations des voyages, des échanges commerciaux et autres), les catastrophes naturelles et la situation financière des clients et des fournisseurs de Carrier ; (2) les défis en matière de développement, de production, de livraison, de soutien, de performance et de réalisation des avantages escomptés des technologies de pointe et des nouveaux produits et services ; (3) les niveaux d'endettement futurs, y compris les dettes contractées en rapport avec la séparation, et les dépenses d'investissement et de recherche et développement ; (4) la disponibilité future du crédit et les facteurs susceptibles d'influer sur cette disponibilité, y compris les conditions du marché du crédit et la structure du capital de Carrier ; (5) le calendrier et la portée des futurs rachats d'actions ordinaires de Carrier, qui peuvent être suspendus à tout moment en raison de divers facteurs, notamment les conditions du marché et le niveau des autres activités d'investissement et des utilisations des liquidités ; (6) les retards et les perturbations dans la livraison des matériaux et des services par les fournisseurs ; (7) les efforts de réduction des coûts et les coûts et économies de restructuration et autres conséquences qui en découlent ; (8) les nouvelles possibilités d'affaires et d'investissement ; (9) les avantages escomptés de l'abandon de la diversification et de l'équilibre des opérations entre les gammes de produits, les régions et les industries ; (10) l'issue des procédures judiciaires, des enquêtes et d'autres éventualités ; (11) les hypothèses relatives aux régimes de retraite et les contributions futures ; (12) l'impact de la négociation des conventions collectives et des conflits du travail ; (13) l'effet de l'évolution des conditions politiques aux E.-U. et dans les pays dans lesquels Carrier et ses entreprises exercent leurs activités, y compris l'effet des changements dans les politiques commerciales des Etats-Unis ou du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, sur les conditions générales du marché, les politiques commerciales mondiales et les taux de change à court terme et au-delà ; (14) l'effet des changements dans les lois et règlements fiscaux, environnementaux, réglementaires (y compris, entre autres, l'import/export) et autres aux États-Unis et d'autres pays dans lesquels Carrier et ses entreprises opèrent ; (15) la capacité de Carrier à conserver et à embaucher du personnel clé ; (16) la portée, la nature, l'impact ou le calendrier des activités d'acquisition et de cession, y compris, entre autres, l'intégration des entreprises acquises dans les entreprises existantes et la réalisation de synergies et d'opportunités de croissance et d'innovation, et l'engagement des coûts y afférents ; (17) les avantages attendus de la séparation ; (18) la détermination par l'IRS et d'autres autorités fiscales que la distribution ou certaines transactions connexes doivent être traitées comme des transactions imposables ; (19) les risques liés à l'endettement résultant des opérations de financement entreprises dans le cadre de la séparation ; (20) le risque que les coûts de désynergie, les coûts des opérations de restructuration et les autres coûts liés à la séparation dépassent les estimations de Carrier ; et (21) l'impact de la séparation sur les activités de Carrier et sur ses ressources, systèmes, procédures et contrôles, la diversion de l'attention de la direction et l'impact sur les relations avec les clients, les fournisseurs, les employés et les autres contreparties commerciales. La liste des facteurs ci-dessus n'est ni exhaustive ni classée nécessairement par ordre d'importance. Pour obtenir de plus amples informations sur l'identification des facteurs susceptibles d'entraîner une variation importante des résultats réels par rapport à ceux indiqués dans les déclarations prévisionnelles, consulter la déclaration d'enregistrement de Carrier sur le formulaire 10 et les rapports de Carrier sur les formulaires 10-K, 10-Q et 8-K déposés ou fournis à la SEC de temps à autre. Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date à laquelle elle est faite, et Carrier ne s'engage aucunement à mettre à jour ou réviser de telles déclarations, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi en vigueur l'exige.

