Carta aberta dos presidentes-executivos da Iniciativa Climática de Petróleo e Gás

LONDRES, 26 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- As dificuldades sem precedentes que o mundo está enfrentando nos força a concentrar nosso foco no que é realmente importante. Nossa prioridade imediata, como presidentes-executivos, é fazer tudo o que podemos para que nossa gente e nossas comunidades estejam seguras e capazes de confrontar a pandemia de forma eficaz. Vamos trabalhar para ajudar o mundo a se recuperar do choque econômico dessa crise, que em, sem dúvida, tem atingido alguns mais do que outros, mas que impacta a todos nós.

Temos ouvido preocupações de que essa crise pode forçar as empresas de petróleo e gás – e governos de todo o mundo – a protelar a ação pelo clima. A realidade é que, mais do que mudar nossas prioridades, a crise da Covid-19 está cristalizando ainda mais nosso foco no que é essencial: saúde, segurança e proteção do meio ambiente, ao mesmo tempo que fornece energia e produtos vitais que a sociedade precisa para dar suporte à recuperação econômica.

A missão compartilhada dos membros da OGCI, desde nossa formação em 2014, é agir coletivamente no combate aos desafios climáticos e acelerar a resposta global ao risco da mudança do clima, mesmo que apoiemos o crescimento econômico. Nos dedicamos na OGCI e em nossas próprias empresas a manter essa missão.

A mudança do clima é uma realidade que afronta a todos nós e que requer uma abordagem consistente e dedicada. As respostas mais bem-sucedidas a essa pandemia que assola o mundo mostram como a colaboração e a solidariedade são essenciais, quando temos de enfrentar problemas globais. Isso serve para reforçar o valor de nosso esforço coletivo para lidar com o desafio do clima, através da colaboração entre governos, empresas, sociedade civil e a população em geral. Avanços em tecnologia, políticas mais eficazes e investimentos em infraestrutura serão necessários para enfrentar a escalada das dificuldades climáticas.

De sua parte, a OGCI e as empresas filiadas reiteram seus esforços contínuos e compromissos para:

Acelerar os esforços de redução de emissões em nossas próprias empresas , como através de contínuas reduções das emissões de metano. Estamos tomando providências em nossas próprias empresas para manter investimentos e desenvolvimento de tecnologias em soluções de baixo carbono, de forma que continuemos a cumprir os compromissos climáticos coletivos da OGCI e os específicos de cada empresa.

, como através de contínuas reduções das emissões de metano. Estamos tomando providências em nossas próprias empresas para manter investimentos e desenvolvimento de tecnologias em soluções de baixo carbono, de forma que continuemos a cumprir os compromissos climáticos coletivos da OGCI e os específicos de cada empresa. Continuar a apoiar o desenvolvimento, implementação e escalada de soluções inovadoras de baixo carbono no setor de petróleo e gás, outros setores e transporte comercial, através da OGCI Climate Investments, nosso fundo de investimentos de mais de $ 1 bilhão no clima.

no setor de petróleo e gás, outros setores e transporte comercial, através da OGCI Climate Investments, nosso fundo de investimentos de mais de bilhão no clima. Promover oportunidades para aumentar a captura, uso e armazenamento de carbono de forma comercialmente viável, responsável ambientalmente e segura, em estreita colaboração com países da Ministerial de Energia Limpa para descarbonizar múltiplos setores industriais, e através de OGCI Climate Investments.

em estreita colaboração com países da Ministerial de Energia Limpa para descarbonizar múltiplos setores industriais, e através de OGCI Climate Investments. Continuar a apoiar governos conforme eles elaboram políticas eficientes que podem acelerar transações energéticas, ao mesmo tempo que estimula o crescimento econômico, trabalhando em particular com nossos parceiros como a Agência Internacional de Energia, a Ministerial da Energia Limpa e a Aliança Global do Metano.

Com todo o mundo cooperando – uma região, um país, uma comunidade após a outra – para conter a pandemia, temos visto a importância da inovação, da colaboração e da coragem para progredir em direção a um futuro mais saudável para todos. Conforme todos os olhos buscam por métodos mais efetivos para sair dessa crise, você pode contar que faremos a nossa parte. Continuaremos a trabalhar com os outros para apoiar a recuperação econômica e a transição para um futuro mais saudável, de baixo carbono.

Bernard Looney

BP Plc

Mike Wirth

Chevron Corporation

Dai Houliang

CNPC

Claudio Descalzi

Eni S.pA.

Eldar Saetre

Equinor ASA

Darren Woods

ExxonMobil Corporation

Vicki Hollub

Occidental

Roberto Castello Branco

Petróleo Brasileiro SA

Josu Jon Imaz

Repsol S.A.

Ben van Beurden

Royal Dutch Shell plc

Amin Nasser

Saudi Aramco

Patrick Pouyanné

Total S.A.

A carta também está disponível no website da OGCI em https://oilandgasclimateinitiative.com/ceo-open-letter-2020/.

Sobre a Iniciativa Climática de Petróleo e Gás

A Iniciativa Climática de Petróleo e Gás (Oil and Gas Climate Initiative) é um consórcio liderado por presidentes-executivos, que objetiva acelerar a resposta do setor à mudança do clima. As empresas filiadas à OGCI apoiam, explicitamente, o Acordo de Paris e seus objetivos. Como líderes do setor, respondendo por mais de 30% da produção de petróleo e gás operada globalmente, objetivamos exercer um papel ativo na formação do trajeto global para emissões líquidas zero. Fazemos isso por alavancar as forças coletivas da OGCI, melhorar continuamente e construir boas práticas corporativas internacionais para reduzir as emissões de gás de efeito estufa e acelerar as transições para um futuro baixo em carbono.

Coletivamente, nossas filiadas investem mais de $ 7 bilhões por ano em soluções de baixo carbono. A OGCI Climate Investments, nosso fundo de $ 1 bilhão, investe em soluções para descarbonizar setores como os de petróleo e gás, industriais e de transporte comercial. A OGCI é formada pela BP, Chevron, CNPC, Eni, Equinor, ExxonMobil, Occidental, Petrobras, Repsol, Saudi Aramco, Shell e Total.

Para saber mais sobre a OGCI, visite www.oilandgasclimateinitiative.com.

