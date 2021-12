Carteira de crédito da Realize CFI cresce 30% em 2021 e chega a R$ 3,70 bi

SÃO PAULO, 15 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Realize CFI, braço financeiro da Lojas Renner S.A. está acelerando a sua estratégia de crédito e, para isso, tem intensificado investimentos em novas tecnologias, dados e em pessoas. Durante 2021 impulsionou ainda mais a utilização de informações baseadas no comportamento do cliente, inteligência analítica e fontes externas com dados estruturados para criação de modelos estatísticos. Todas as inovações e as melhorias implementadas pela financeira durante os anos de 2020 e 2021 resultaram em uma retomada expressiva da sua Carteira de Crédito, que fechou setembro deste ano com R$ 3,70 bilhões, um crescimento de 30% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Além disso, a Realize disponibilizou aproximadamente R$ 3 bilhões em limites incrementais de crédito para os clientes portadores do Cartão Renner (private label) e do "co-branded Meu Cartão" (cartão de crédito internacional), em 2021. Somente para as compras de fim de ano, que se iniciaram em novembro com a Black Friday, e devem se estender até o pós Natal, está disponível R$ 1 bi em novos limites. O objetivo é ajustar as margens de crédito dos clientes de acordo com cada perfil, com segurança na gestão do risco, aumentando o poder de compra do consumidor neste fim de ano, gerando mais vendas e encantamento.

"Nossa política de crédito está mais assertiva, pois estamos expandindo com qualidade ainda maior em nosso portfólio, mantendo índices confortáveis de inadimplência e realizando uma gestão eficiente do risco de crédito", ressalta o diretor-presidente da Realize CFI, Gustavo Maniero.

Ainda com relação aos avanços, também foi possível aumentar em 15 pontos percentuais a taxa de aprovação de novos cartões de crédito, tanto para o private label quanto para o co-branded Meu Cartão. "Poder analisar o perfil e o comportamento do consumidor, utilizando tecnologia, tem contribuído muito nestas análises trazendo ainda mais agilidade para a emissão dos cartões, experiência que o cliente pode realizar presencialmente em loja - média de sete minutos para sair com o cartão habilitado para compra; ou de forma digital pelo App – média de dois minutos para solicitação e aprovação do Cartão Renner (private label), ou migração deste para o co-branded", explica Maniero.

Além das lojas da marca Renner, o co-branded Meu Cartão pode ser feito em 69 lojas da Camicado (focacasa e decoração), nas nove lojas da Ashua (curve e plus size) e em formato piloto em duas lojas da Youcom (especializada em moda jovem). Até setembro deste ano, a Companhia totalizava 34,4 milhões de cartões emitidos.

Para suportar esse crescimento, o time da área de Crédito & Analytics também foi ampliado e atua em formato de squads utilizando metodologias ágeis. Grande parte dos profissionais estão espalhados pelo Brasil, em modelo de trabalho totalmente remoto.

Sobre a Realize

Criada em 2017, a Realize é a instituição financeira da Lojas Renner S.A. e dá suporte à operação de varejo da companhia, oferecendo um conjunto de serviços financeiros aos clientes, entre eles o Cartão Renner (private label) e o Meu Cartão (cartão de crédito internacional), além de linhas de crédito para fornecedores da Companhia, do Saque Rápido e de um portfólio de Seguros. Com vocação digital, a empresa oferece soluções que acompanham toda a jornada do consumidor, de forma cúmplice, transparente e encantadora.

FONTE Realize CFI

