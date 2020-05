Cartera de pago de criptomonedas y Blockchain ID adoptado por una plataforma de juegos de 20 millones de usuarios KAYBO.COM en América Latina

FHL Games Co. LTD, establecida en 2008, opera el servicio de publicación de contenido de juegos y entretenimiento, KAYBO.COM, que disfrutan más de 20 millones de usuarios en 25 países de la región de América Latina, incluidos México, Brasil y Perú. FHL Games publica y distribuye juegos populares a nivel mundial como Point Blank, Special Force, Gunz, MU y PIN de PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG) para Steam . También tienen derecho a publicar Game of Thrones, un juego creado en base a las populares series de televisión de HBO, y League of Angels 3 en 2020.