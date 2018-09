Caruna Oy:n 660 000 sähkön mittauspisteen etäluenta siirtyy Landis+Gyrin palveluun

Maailman johtava energianhallintaratkaisujen toimittaja ottaa vastuun sähköverkkoyhtiö Carunan mittauspisteiden etäluennasta. Palvelusopimus on yksi suurimmista Euroopassa.

ZUG, Sveitsi, 12 syyskuu 2018 /PRNewswire/ -- Landis+Gyr (SWISS: LAND.SW) ja Caruna tekivät keväällä 2017 palvelusopimuksen 660 000 sähkön mittauspisteen etäluennasta. Nyt mittausinfrastruktuuri on integroitu Landis+Gyrin palvelualustaan ja sen operointi on siirtynyt Landis+Gyrin hallintaan. Kuusivuotinen sopimus merkitsee Carunan kaikkien älymittareiden etäluentaa palveluna ja sisältää kolmen vuoden lisäoption.

Landis+Gyr vastaa nyt tuntitason kulutus- ja sähkönlaatutiedon keräämisestä 660 000 kotitalousmittarilta sekä tiedon validoinnista ja siirrosta Carunan laskutusjärjestelmään. Landis+Gyrin palvelu tarjoaa Carunan ja sen asiakkaiden käyttöön päivittäin yli 17 miljoonaa mittauslukemaa. Palvelusopimus kattaa myös mittalaiteinfrastruktuurin ja tiedonsiirron hallinnan sekä kenttätöiden aktivoinnin. Landis+Gyrin integroitu palvelualusta mahdollistaa myös esimerkiksi luentapyynnöt, sähköjen päälle- ja poiskytkennät sekä mittareiden tilakyselyt suoraan Carunan omista järjestelmistä.

Landis+Gyr on ollut Suomen johtava etäluentapalveluiden tarjoaja jo vuodesta 2002. Energy Solutions –liiketoiminnan johtaja Ralph Griewing korostaa yhteistyön merkitystä älykkään mittauksen yhtenä edelläkävijänä tunnetun Carunan kanssa.

"Palvelusopimuksemme kattavat maailmanlaajuisesti yli 15 miljoonaa mittauspistettä, ja olemme hyvin tyytyväisiä, kun jalansijamme näissä palveluissa vahvistuu edelleen otettuamme vastuun Carunan päivittäisestä energianmittaustiedon hallinnasta", hän sanoo.

"Tavoitteenamme oli saada läpinäkyvä ja kustannustehokas ratkaisu etäluentaan kokeneelta yhteistyökumppanilta. Landis+Gyr pystyi ottamaan palvelutuotannon haltuunsa sujuvasti ja suunnitellusti ilman häiriöitä toiminnassamme tai asiakaspalvelussamme. Onnistuneen alun perusteella odotamme luottavaisin mielin tulevien vuosien yhteistyötä ja kumppanuutta", Carunan asiakassuhdepäällikkö Katriina Kalavainen toteaa.

