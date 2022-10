CARYN L. BECK-DUDLEY, PRESIDENTA Y CONSEJERA DELEGADA DE AACSB INTERNATIONAL, SE JUBILA

TAMPA, Fla., 6 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- AACSB International (AACSB) anuncia que la presidenta y consejera delegada Caryn Beck-Dudley tiene previsto jubilarse. Beck-Dudley ha dirigido la organización mundial desde junio de 2020 y seguirá siendo presidenta y consejera delegada hasta su jubilación en mayo de 2023.

"Estoy agradecida por la oportunidad de servir como presidenta y consejera delegada de AACSB durante los últimos dos años y medio y como miembro de la junta directiva y voluntaria desde hace mucho tiempo", dijo Beck-Dudley. "La dedicación y el compromiso de la junta directiva, el equipo ejecutivo y el personal de AACSB para marcar la diferencia en la educación empresarial y en la sociedad a nivel mundial es realmente inspirador. Ya estamos creando un cambio positivo y espero ver todo el impacto del trabajo de AACSB en los próximos años".

Durante su mandato, Beck-Dudley dirigió la organización durante la pandemia en la que AACSB cambió todos los eventos y operaciones de entornos presenciales a virtuales e híbridos. Garantizó una transición sin problemas a las normas de acreditación empresarial de AACSB 2020, que subrayan el papel fundamental que desempeñan las escuelas de negocios en la creación de un cambio social positivo a través de los programas, la investigación y la comunidad. Beck-Dudley ha puesto un fuerte énfasis en la promoción de los principios de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia (DEIB) y en la visión de la diversidad con una perspectiva global. Ha sido una incansable defensora y portavoz de la promoción del valor de la educación empresarial y de la acreditación de AACSB en todo el mundo, destacando la importancia de asociarse con las empresas, los gobiernos y las organizaciones sin ánimo de lucro, así como de participar en todas las disciplinas para el bien de la sociedad. Por último, Beck-Dudley ha invertido en las capacidades de datos de AACSB para garantizar que las partes interesadas dispongan de las herramientas de conocimiento y liderazgo de pensamiento necesarias para transformar la educación empresarial de forma positiva e innovadora.

"La junta directiva de AACSB ha quedado impresionada por el firme liderazgo de Caryn durante una de las épocas más difíciles e imprevisibles para la educación empresarial, los negocios y la sociedad", dijo McRae C. Banks, presidente de la junta directiva de AACSB y decano de la Bryan School of Business and Economics de la Universidad de Carolina del Norte, Greensboro. "AACSB no sólo sobrevivió a la pandemia gracias al liderazgo de Caryn, sino que hemos prosperado a pesar de los efectos persistentes de la COVID y de los desafíos geopolíticos. AACSB se ha comprometido a acelerar la innovación dentro de la educación empresarial y a demostrar que las escuelas de negocios son una fuerza para el bien en el mundo".

AACSB está contratando a una empresa de búsqueda de ejecutivos para supervisar el proceso de contratación para el puesto de presidente y consejero delegado.

Acerca de AACSB International

Como la mayor alianza de educación empresarial del mundo, AACSB International (AACSB) conecta a los educadores, a los estudiantes de toda la vida y a las empresas para lograr un objetivo común: crear la próxima generación de grandes líderes. Sinónimo de los más altos estándares de excelencia desde 1916, AACSB proporciona garantía de calidad, inteligencia de educación empresarial y servicios de desarrollo profesional a más de 1.800 organizaciones miembros y más de 950 escuelas de negocios acreditadas en todo el mundo. La organización mundial tiene oficinas en Tampa, Florida, EE.UU.; Ámsterdam, Países Bajos; y Singapur. Para más información, visite aacsb.edu.

