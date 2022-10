CARYN L. BECK-DUDLEY, PRESIDENTE E CEO DA AACSB INTERNATIONAL, ANUNCIA APOSENTADORIA

TAMPA, Flórida, 6 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A AACSB International (AACSB) anuncia que a Presidente e CEO Caryn Beck-Dudley planeja se aposentar. Caryn Beck-Dudley liderou a organização global desde junho de 2020 e continuará a atuar como presidente e CEO até sua aposentadoria em maio de 2023.

"Sou grata pela oportunidade de atuar como presidente e CEO da AACSB nos últimos dois anos e meio e como membro da diretoria e voluntária de longa data", declarou Caryn Beck-Dudley. "A dedicação e o compromisso da diretoria, da equipe executiva e dos funcionários da AACSB para fazerem a diferença na educação em negócios e na sociedade global é verdadeiramente inspirador. Já estamos gerando mudanças positivas, e estou ansiosa para ver o impacto total do trabalho da AACSB nos próximos anos."

Durante sua gestão, Caryn Beck-Dudley liderou a organização durante a pandemia, quando a AACSB mudou todos os eventos e operações do modo presencial para ambientes virtuais e híbridos. Ela garantiu uma transição tranquila para os AACSB 2020 Business Accreditation Standards (padrões de credenciamento empresarial da AACSB 2020), que destacam o papel fundamental que as escolas de negócios desempenham na geração de mudanças sociais positivas por meio de programas, pesquisas e da comunidade. Caryn Beck-Dudley colocou uma forte ênfase na promoção dos princípios de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento (DEIB) e na visualização da diversidade com uma perspectiva global. Ela tem sido uma defensora incansável e porta-voz para promover o valor da educação em negócios e do credenciamento da AACSB em todo o mundo, enfatizando a importância de estabelecer parceria com empresas, governos e organizações sem fins lucrativos, além de se envolver em todas as disciplinas para o bem social. Por último, Caryn Beck-Dudley investiu nos recursos de dados da AACSB para garantir que as partes interessadas tenham as informações e ferramentas de liderança de pensamento para transformar a educação em negócios de maneiras positivas e inovadoras.

"A diretoria da AACSB ficou impressionada com a liderança constante da Caryn durante uma das épocas mais desafiadoras e imprevisíveis para a educação em negócios, os negócios e a sociedade", disse McRae C. Banks, presidente da diretoria da AACSB e reitor da Bryan School of Business and Economics, na Universidade da Carolina do Norte Greensboro. "Não só a AACSB sobreviveu à pandemia graças à liderança da Caryn, como também prosperamos apesar dos efeitos duradouros da COVID e dos desafios geopolíticos. A AACSB está empenhada em acelerar a inovação na educação em negócios e em demonstrar que as escolas de negócios são uma força para o bem no mundo."

A AACSB está contratando uma empresa de busca de executivos para supervisionar o processo de recrutamento para o cargo de presidente e CEO.

