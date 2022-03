CAS applique une approche axée sur l'IA en collaboration avec l'INPI Brésil pour transformer les examens de brevets

L'innovation contribue à réduire de 80 % l'arriéré de demandes dans la plus grande économie d'Amérique latine

COLUMBUS, Ohio, 21 mars 2022 /PRNewswire/ -- CAS, une division de l'American Chemical Society, a récemment achevé un projet majeur avec l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) du Brésil pour mettre en œuvre une solution améliorée de flux de travail d'examen pour les demandes de brevets en chimie, en utilisant un mélange unique de technologie, d'intelligence artificielle, de données et d'expertise. La nouvelle solution a permis de réduire les délais d'examen des demandes de près de 50 %, aidant ainsi le bureau à atteindre son objectif d'éliminer 80 % de son arriéré pluriannuel de demandes.

« Remédier aux retards dans le cycle des brevets a un impact positif important sur l'innovation et la croissance économique au Brésil. L'octroi rapide des droits de brevet accélère les investissements, car les demandeurs sont sûrs que leurs produits ne seront pas copiés, ce qui est la plus grande crainte des inventeurs. Un écosystème de la propriété intellectuelle structuré, prévisible et solide contribue à garantir les investissements » a déclaré Gabriel Di Blasi, associé fondateur du cabinet Di Blasi, Parente & Associates, de Rio de Janeiro.

La croissance rapide du Brésil a fait que le volume des demandes de brevets a dépassé la capacité d'examen de l'office des brevets. Le nouveau flux de travail d'examen optimisé utilise la technologie de l'IA de CAS et élimine un nombre important d'étapes de recherche de l'examinateur, ce qui permet au bureau de mieux suivre le rythme des volumes de demandes prévus.

« Les défis auxquels est confronté l'INPI Brésil reflètent les demandes sans précédent auxquelles sont soumis les offices de brevets du monde entier. Le pays étant la première économie d'Amérique latine, il était impératif et évident d'améliorer l'état d'avancement des brevets », a déclaré le président du CAS, Manuel Guzman. « Nous sommes fiers de l'impact significatif qu'a déjà eu notre travail avec l'INPI et nous pensons que cette solution constitue un excellent point de départ pour aider d'autres offices de brevets à optimiser leurs ressources et à assurer une croissance durable. »

CAS a travaillé avec l'INPI Brésil pour adapter une solution à ses besoins uniques. Employant plusieurs algorithmes d'IA entraînés avec les données des offices de brevets et la CAS Content Collection™, élaborée par des scientifiques, l'approche a augmenté de manière significative la productivité des examinateurs. L'INPI Brésil a indiqué que la solution de CAS a réduit de manière significative le temps de recherche des examinateurs pour 77 % des demandes nationales traitées, et que 29 % des demandes nationales traitées ont nécessité peu ou pas de recherche supplémentaire.

« Notre solution est conçue pour transformer le processus de recherche d'antériorité. Les demandes de brevet dans le domaine de la chimie sont très complexes et nécessitent des recherches à la fois dans le texte et dans les structures chimiques des publications avec ou sans brevet. Il s'agit d'une capacité unique de la solution conçue par CAS », a déclaré Tim Wahlberg, chef de produit chez CAS.

En 2021, CAS a reçu le prix Stu Kaback Business Impact Award du Patent Information Users Group (PIUG) en reconnaissance de l'impact de la solution sur le succès de l'INPI Brésil. La technologie de recherche d'antériorité sous-jacente est mise en œuvre dans les solutions phares de CAS, STNext® et CAS SciFindern, afin de permettre une recherche d'antériorité plus efficace et plus complète tout au long du parcours d'innovation.

Contact pour les médias :

Tina Tomeo

[email protected]

À PROPOS DE CAS : CAS est un leader dans le domaine des solutions d'information scientifique, s'associant à des innovateurs du monde entier pour accélérer les percées scientifiques. CAS emploie plus de 1 400 experts qui rassemblent, relient et analysent les connaissances scientifiques afin de révéler des liens invisibles. Depuis plus de 100 ans, les scientifiques, les professionnels des brevets et les chefs d'entreprise font confiance aux solutions et à l'expertise de CAS pour obtenir le recul, la perspicacité et la prévoyance dont ils ont besoin pour s'appuyer sur les enseignements du passé et découvrir un avenir meilleur. CAS est une division de l'American Chemical Society. Rejoignez-nous sur cas.org .

À PROPOS DE L'INPI : L'Institut national de la propriété industrielle (INPI) est l'organisme gouvernemental officiel responsable des droits de propriété industrielle au Brésil. Il s'agit d'une autarcie fédérale du ministère de l'Économie. Les tâches de l'INPI comprennent l'enregistrement de marques, l'octroi de brevets, l'enregistrement de contrats de transfert de technologie et de franchise, l'enregistrement de dessins industriels, l'enregistrement d'indications géographiques, l'enregistrement de logiciels et l'enregistrement de topographies de circuits intégrés.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1729161/CAS_Logo.jpg

SOURCE CAS