CAS déploie de nouvelles capacités de rétrosynthèse prédictive dans SciFinder-n

La solution de nouvelle génération accélère davantage la génération d'idées et l'efficacité en matière de développement de nouvelles synthèses chimiques

COLUMBUS, Ohio, 13 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de son engagement continu à aider les leaders de la recherche et du développement à accélérer les découvertes scientifiques, CAS, une division de l'American Chemical Society (Société américaine de chimie), a annoncé aujourd'hui le lancement d'une capacité de rétrosynthèse révolutionnaire dans SciFindern. Cette solution de conception synthétique assistée par ordinateur (en anglais, computer-aided synthetic design ou CASD) utilise la technologie de l'IA alimentée par la collection de contenus de réaction inégalée de CAS qui est gérée par des scientifiques et exploite la technologie primée ChemPlanner de John Wiley and Sons, Inc. pour désormais identifier les voies rétrosynthétiques prédites pour les composés connus et nouveaux.

« La planification synthétique est une étape essentielle dans le pipeline de recherche et du développement, et constitue souvent un goulot d'étranglement considérable qui ralentit sérieusement la mise sur le marché », déclare le directeur général adjoint chargé de la gestion des produits chez CAS, Tim Wahlberg. « Les clients ont réagi avec enthousiasme aux nouvelles capacités rétrosynthétiques que nous avons lancées dans SciFindern l'année dernière, et nous sommes ravis d'enrichir cette technologie avec des améliorations prédictives qui permettent aux chimistes d'être beaucoup plus innovants, plus confiants et plus efficaces », ajoute-t-il.

Le planificateur de rétrosynthèse SciFindern utilise un moteur rétrosynthétique avancé pour construire des voies vers les composés souhaités qui consistent en des phases de réaction expérimentales et prédites à partir de la collection de 121 millions de réactions que CAS a accumulé sur 110 ans de recherche en chimie. Le contenu scientifique géré par l'équipe humaine de CAS est reconnu comme le plus complet du monde. La combinaison de la technologie de l'IA avec cet ensemble de données unique et de qualité supérieure permet de maximiser la puissance de la technologie de conception synthétique assistée par ordinateur afin de dégager de nouvelles informations pour aider à relever les défis de synthèse les plus délicats.

Les plans dynamiques et interactifs développés dans SciFindern permettent aux chimistes d'examiner facilement des phases de réaction alternatives, fournissant ainsi un moyen intuitif d'inspirer de nouvelles réflexions, d'évaluer des stratégies de synthèse alternatives et de comparer les approches tactiques. Les capacités rétrosynthétiques de SciFindern soutiennent les flux de travail essentiels de la recherche et du développement en chimie, notamment la synthèse des innovations de nouvelles entités moléculaires, l'extrapolation des réactions et l'identification des opportunités de nouvelles percées dans l'élaboration de méthodes. L'accélération de ces étapes essentielles du pipeline de la recherche et du développement permettra aux clients de SciFindern de mettre sur le marché plus d'innovations en un temps record.

CAS, une division de l'American Chemical Society (Société américaine de chimie) spécialisée dans les solutions d'informations scientifiques, collabore avec des établissements de recherche et de développement à l'échelle mondiale pour fournir des données exploitables qui les aident à planifier, concevoir et protéger leurs innovations, mais aussi à prédire la manière dont évolueront les nouveaux marchés et les nouvelles opportunités. Les chercheurs scientifiques, les professionnels des brevets et les chefs d'entreprise du monde entier des secteurs commerciaux, universitaires et gouvernementaux s'appuient sur nos solutions et services pour fournir des conseils en matière de découverte et de stratégie. Exploitez notre contenu inégalé, notre technologie spécialisée et notre expertise humaine incomparable pour personnaliser des solutions qui donneront à votre établissement une longueur d'avance en matière d'informations. Ayant accumulé plus de 110 ans d'expérience, nul ne s'y connait mieux en matière d'informations scientifiques que CAS. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.cas.org.

SciFindern, la solution la plus récente et la plus évoluée de la gamme SciFinder®, permet aux chercheurs d'éliminer les goulots d'étranglement qui entravent la productivité et d'accélérer la commercialisation de leurs innovations. Grâce à un accès optimisé à la collection de contenus inégalée de CAS, aux solutions de planification synthétique et au moteur de pertinence chimique le plus avancé de l'industrie, SciFindern est le partenaire de laboratoire par excellence des scientifiques. Il leur permet de réaliser leurs meilleures recherches en un temps record.

