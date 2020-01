CAS wprowadza nowe możliwości retrosyntezy predykcyjnej w SciFinder-n

Rozwiązanie nowej generacji przyspiesza generację pomysłów i zwiększa wydajność w opracowywaniu nowej syntezy chemicznej

COLUMBUS, Ohio, 13 stycznia 2020 r. /PRNewswire/ -- W ramach nieustającego zaangażowania we wspieranie liderów badań i rozwoju w przyspieszaniu odkryć naukowych w dniu dzisiejszym firma CAS, oddział Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego, ogłosiła wdrożenie przełomowej możliwości retrosyntezy w SciFindern. Rozwiązanie na bazie projektowania syntetycznego wspomaganego komputerowo (CASD) wykorzystuje technologię sztucznej inteligencji na podstawie niedoścignionej kolekcji składników reakcyjnych opracowanej przez naukowców i nagradzaną technologię ChemPlanner John Wiley and Sons, Inc. do identyfikacji przewidywanych ścieżek retrosyntezy w znanych i nowych związkach.

– Planowanie syntetyczne jest kluczowym krokiem w badaniach i rozwoju, często niestety jest także wąskim gardłem spowalniającym wprowadzenie produktu na rynek – skomentował Tim Wahlberg, wiceprezes zarządzania produktem w CAS. – Klienci entuzjastycznie zareagowali na nowe możliwości retrosyntetyczne, które wprowadziliśmy w SciFindern w zeszłym roku i z radością poszerzamy tę technologię o elementy predykcyjne, które pozwolą chemikom na większą innowacyjność, pewność i wydajność – dodał wiceprezes.

Planer retrosyntezy SciFindern wykorzystuje zaawansowany silnik retrosyntezy do tworzenia ścieżek pożądanych związków składających się z eksperymentalnych i przewidywanych kroków reakcji ze 121 milionów reakcji zgromadzonych w kolekcji CAS w ciągu 110 lat badań chemicznych. Opracowana przez naukowców kolekcja treści naukowych CAS uznawana jest za najbardziej kompleksową na świecie. Połączenie sztucznej inteligencji z tak wyjątkowym, wysokiej jakości zestawem danych maksymalizuje możliwości technologii CASD w zakresie zapewniania nowych wniosków w rozwiązywaniu trudnych problemów syntezy.

Dynamiczne, interaktywne plany opracowane w SciFindern pozwalają chemikom na łatwy przegląd innych kroków reakcji, zapewniając intuicyjne podejście do inspirowania nowych sposobów myślenia, oceny alternatywnych strategii syntetycznych i porównywania rozwiązań taktycznych. Możliwości retrosyntetyki SciFindern współpracują z najważniejszymi przepływami pracy badań i rozwoju chemicznego, w tym syntezy innowacji nowych związków, skalowanie reakcji i identyfikację możliwości przełomów w opracowywaniu metod. Przyspieszając przeprowadzanie tych kluczowych procesów w badaniach i rozwoju, SciFindern pozwala klientom na szybsze wprowadzanie większej liczy innowacji na rynek.

O CAS

Firma CAS, oddział American Chemical Society, współpracuje z organizacjami zajmującymi się badaniami i rozwojem na całym świecie, zapewniając im dostęp do informacji naukowych wspierających procesy planowania, innowacji, ochrony innowacyjnych rozwiązań oraz przewidywania ewolucji nowych rynków i możliwości. Naukowcy, specjaliści do spraw patentów oraz przywódcy działalności z całego świata w sektorach komercyjnym, akademickim i rządowym polegają na naszych usługach i rozwiązaniach w zakresie wspierania odkryć i strategii. Wykorzystaj niedoścignione bogactwo naszych treści, wyspecjalizowaną technologię i doświadczenie człowieka w celu dostosowywania rozwiązań dających organizacji przewagę informacyjną. Dzięki ponad 110 latom doświadczenia firma CAS jest bezkonkurencyjna pod względem informacji naukowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.cas.org.

O SciFindern

SciFindern, najnowsze i najbardziej zaawansowane rozwiązanie w rodzinie SciFinder®, pozwala badaczom na wyeliminowanie wąskich gardeł produktywności i przyspieszenie wprowadzania innowacji na rynek. Dzięki zoptymalizowanemu dostępowi do niedoścignionej kolekcji treści CAS, rozwiązań planowania syntetycznego i najbardziej zaawansowanego silnika relewancji chemicznej w branży SciFindern jest partnerem laboratoryjnym każdego naukowca, pozwalając na prowadzenie najlepszych badań w jak najkrótszym czasie.

