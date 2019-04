Casa da Moeda Real Canadense anuncia novas moedas de metais preciosos com folha de bordo estampada e a mais recente edição da sua popular série de moedas de ouro puro "Call of the Wild" de 5-9s

OTTAWA, Ontário, 1 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A Casa da Moeda Real Canadense (Royal Canadian Mint) está lançando três moedas novas e muito interessantes para os investidores em metais preciosos que procuram moedas de ouro e prata que se destaquem pela pureza, segurança e design inovador. Elas incluem as moedas de barra de ouro e prata com a folha de bordo com incusa dupla, que já estão à disposição. A moeda de ouro 99,999% puro "Call of the Wild" ("O chamado da selva"), a mais recente da Casa da Moeda, traz a imagem do alce e pode ser encomendada a partir de 2 de abril de 2019, quando começará a ser enviada para a nossa rede de distribuidores oficiais de moedas de ouro e prata.

Para comemorar o 40o aniversário de uma das moedas de barra de ouro favoritas em todo o mundo, a Casa da Moeda criou sua primeira versão de incusa dupla da sua emblemática moeda de ouro com folha de bordo (Gold Maple Leaf – GML). Isso significa que o famoso design da folha de bordo no reverso e a efígie de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II no anverso são estampados em um relevo côncavo. Essa composição fascinante está presente também na moeda com a folha de bordo em prata (Silver Maple Leaf – SML), edição de 2019.

Tanto a GML quanto a SML têm um acabamento composto por uma série de linhas radiais usinadas com precisão, e seu reverso apresenta uma marca de segurança microgravada no formato de folha de bordo que contém o número "19", para indicar em que ano foram emitidas. Exibem também a tecnologia contra falsificações Buillon DNA, exclusiva da Casa da Moeda, ao passo que a SML possui a proteção para a superfície MINTSHIELDTM especificamente criada para moedas de prata.

A moeda com o "Alce" de 2019 é a mais nova moeda de barra de ouro 99,999% puro da série "Call of the Wild". Sua denominação de $ 200 representa a moeda legal de mais alto valor entre as moedas de ouro de 1 onça em todo o mundo. O reverso da moeda foi criado pelo artista canadense Pierre Leduc, que desenhou com ousadia um imponente alce e atrás dele linhas curvas que simbolizam o som de seu inconfundível chamado. Esta moeda de barra de ouro é apresentada em embalagens requintadas e semelhantes às dos cartões de crédito, e inclui um certificado de pureza assinado pelo analista chefe da Casa da Moeda Real Canadense.

Imagens e vídeos dessa nova moeda podem ser acessados aqui.

Mantendo um modelo de distribuição comum às maiores emissoras de moedas de ouro ou prata do mundo, a Casa da Moeda não vende ouro ou prata diretamente ao público. Os compradores interessados devem contatar um fornecedor confiável de ouro e prata para encomendar essas novas moedas de ouro ou prata.

Sobre a Casa da Moeda Real Canadense

A Casa da Moeda Real Canadense (Royal Canadian Mint) é a corporação da Coroa responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação no Canadá. É reconhecida como uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo, e oferece uma grande variedade de produtos de cunhagem especializada, de alta qualidade, e serviços relacionados, em escala internacional. Para obter mais informações sobre a Casa da Moeda, seus produtos e serviços, visite www.mint.ca.

Para obter mais informações: Alex Reeves, diretor sênior de assuntos públicos da Casa da Moeda Real Canadense, (613) 949-5777, reeves@mint.ca

