Casa da Moeda Real Canadense celebra 75o aniversário do Dia da Vitória na Europa em um dólar proof de prata

A silhueta do aviador no dólar proof de prata de 2020 se transforma em uma gravura primorosamente detalhada na moeda de ouro de 14 quilates de $ 100 de 2020 – 75º Aniversário do Dia da Vitória na Europa ( 75 th Anniversary of V-E Day ). O design reverso da artista Laurie McGaw, de Guelph, Ontário, é uma saudação do V-E Day à Real Força Aérea Canadense (RCAF – Royal Canadian Air Force ). Contra um fundo de "V" da Vitória, um tenente-coronel da Aeronáutica é flanqueado por um piloto a sua direita e uma integrante da Divisão Feminina da RCAF acenando a sua esquerda. O piloto faz o sinal de vitória e o comandante levanta sua mão para saudar um avião de combate Spitfire que sobrevoa a área.

A Casa da Moeda destaca outro capítulo da história do Canadá na moeda de ouro puro de $ 200 de 2020 – História Antiga Canadense: Nova França (Early Canadian History: New France), criada pelo artista Alan Daniel. Ela retrata o pioneiro de Nova França Louis Hébert e sua família limpando a terra para plantação na Habitation de Samuel de Champlain, o assentamento de 1608 que iria se tornar a Cidade de Québec. Daniel obteve o local da terra de Hérbert do desenho do assentamento feito pelo próprio Champlain, com as fortificações visíveis ao fundo do design da moeda.

Outros produtos lançados neste mês, incluindo diversos favoritos perenes, incluem:

Conjunto de moedas canadenses clássicas uncirculated (não circulante) de 2020;

moedas canadenses clássicas (não circulante) de 2020; Conjuntos para presente de 2020, celebrando os temas "Nascido em 2020", "Casados em 2020", "Feliz Aniversário" e "O Canadá";

Moeda de prata fina de $ 20 de 2020 – Melhores votos no dia de seu casamento ( Best Wishes on your Wedding Day ), com desenho em forma de coração da artista Sylvie Daigneault , folheado seletivamente em ouro rosa;

de 2020 – Melhores votos no dia de seu casamento ( ), com desenho em forma de coração da artista , folheado seletivamente em ouro rosa; Moeda de prata fina de $ 10 de 2020 – Bem-vindo ao mundo ( Welcome to the World );

de 2020 – Bem-vindo ao mundo ( ); Moeda de prata fina de $ 3 de 2020 – Celebração do Amor ( Celebration of Love ), com um buquê de flores coloridas realçado por cristais, criado por Anna Bucciarelli ;

de 2020 – Celebração do Amor ( ), com um buquê de flores coloridas realçado por cristais, criado por ; Moeda de ouro puro de $ 200 de 2020 – Símbolos da costa canadense: o Atlântico ( Canadian Coastal Symbols: The Atlantic ), criada por Cathy Bursey-Sabourin e feita de ouro 99,999% puro;

de 2020 – Símbolos da costa canadense: o Atlântico ( ), criada por e feita de ouro 99,999% puro; Moeda de prata fina de $ 50 de 2020 – Formas reais: o puritano ( Real Shapes: The Bluenose ), moeda em forma de escuna, celebrando o desenho intemporal de Emanuel Hahn da moeda de 10 centavos em circulação no Canadá;

de 2020 – Formas reais: o puritano ( ), moeda em forma de escuna, celebrando o desenho intemporal de Emanuel Hahn da moeda de 10 centavos em circulação no Canadá; Moeda de ouro puro de $ 8 de 2020 de 1/25 onças – Dragão da flor com sorte ( Lucky Flower Dragon ), criada pelo artista Jai Paek ;

de 2020 de 1/25 onças – Dragão da flor com sorte ( ), criada pelo artista ; Moeda de prata fina de $ 125 de 2020 – Dragão com sorte ( Lucky Dragon ), moeda seletivamente folheada a ouro, criada por Simon Ng ; e

de 2020 – Dragão com sorte ( ), moeda seletivamente folheada a ouro, criada por ; e Moeda de prata fina de $ 5 de 2020 realçada com cristais – Pedras Zodiacais: fevereiro (Birthstones: February), com trabalho artístico de Pandora Young .

Cunhagens, preços e informações completas de procedência de cada produto podem ser encontrados na aba "Shop" do site www.mint.ca. Imagens das moedas podem ser vistas aqui.

Pedidos de todos esses produtos podem ser feitos diretamente à Casa da Moeda, pelos telefones 1-800-267-1871 no Canadá e 1-800-268-6468 nos EUA ou pelo website da Casa da Moeda. As moedas também estão disponíveis nas butiques da Casa da Moeda Real Canadense em Ottawa e Winnipeg, bem como em nossa rede global de revendas e distribuidoras, incluindo pontos de vendas participantes no Correio do Canadá.

Sobre a Casa da Moeda Real Canadense

A Casa da Moeda Real Canadense (Royal Canadian Mint) é a corporação da Coroa responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação no Canadá. A Casa da Moeda é reconhecida como uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo, oferecendo uma grande variedade de produtos de cunhagem especializada, de alta qualidade, e de serviços relacionados, em escala internacional. Para obter mais informações sobre a Casa da Moeda, seus produtos e serviços, visite www.mint.ca. Siga a Casa da Moeda no Twitter, Facebook e Instagram.

Para obter mais informações, contate:

Alex Reeves

Gerente sênior de Relações Públicas

Telefone (613) 884-6370

reeves@mint.ca

FONTE Royal Canadian Mint (RCM)

Related Links

https://www.mint.ca/



SOURCE Royal Canadian Mint (RCM)