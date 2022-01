Casa da moeda real canadense comemora a História dos Negros hoje e todos os dias com moedas com a Ferrovia Subterrânea

"Os funcionários da Royal Canadian Mint têm orgulho de mais uma vez contribuir para a celebração nacional do mês da História dos Negros, com uma bela moeda de prata que dá vida à importante história da Ferrovia Subterrânea", disse Marie Lemay, presidente e CEO da Royal Canadian Mint. "Ao recordarmos aqueles que empreenderam a longa e arriscada jornada para fugir da escravidão no século XIX, bem como seus guias corajosos e incansáveis, estamos nos lembrando de que a liberdade é um de nossos valores mais duradouros."

O desenho no verso dessa moeda de prata 99,99% pura é um tributo inovador às pessoas que percorreram a Ferrovia Subterrânea. Os homens, mulheres e crianças que seguiram a constelação da Ursa Maior como sua guia para o norte e para a liberdade são ilustrados ao longo da borda da moeda, criando uma sensação de movimento circular, que representa sua longa e contínua jornada. O anverso apresenta a efígie de Sua Majestade Rainha Elizabeth II, de Susanna Blunt, ambientada contra um padrão repetitivo de folhas de bordo.

"O propósito dessa moeda é honrar e homenagear os escravos ancestrais que fugiram para o norte em busca de liberdade", disse o artista Kwame Delfish. "Muitos não conseguiram concluir a jornada e enfrentaram as mesmas (se não mais) dificuldades do que as que deixaram para trás. Os que conseguiram formaram seus legados e moldaram o mosaico que o Canadá é hoje. Minha esperança é que sua força e coragem sejam ilustradas nessa moeda, e que eu tenha cantado seu evangelho."

Limitada a uma cunhagem de 5.500, a elegante moeda de prata de C$ 20 de 2022 em comemoração à História dos Negros - A Ferrovia Subterrânea é vendida por C$ 99,95. Essa nova moeda colecionável pode ser encomendada a partir de hoje com a Royal Canadian Mint, entrando em contato pelo telefone 1-800-267-1871 no Canadá, 1-800-268-6468 nos Estados Unidos, ou pelo site www.mint.ca.

Imagens da moeda estão disponíveis aqui.

FONTE Royal Canadian Mint (RCM)

