Casa da Moeda Real Canadense faz sucesso com o lançamento de sua coleção de fevereiro com uma nova moeda de prata que homenageia a lenda da aviação Billy Bishop

O comandante de esquadrão Bishop é lembrado em um retrato colorido gravado do famoso piloto e sua aeronave, um Nieuport 17, que ele chamava afetuosamente de "Little Daisy" ("Pequena Margarida"). Essa moeda e muitas outras novas e empolgantes lembranças já estão disponíveis para compra.

A Casa da Moeda abre mais um capítulo na história, com a primeira de uma série de moedas de 2019, celebrando o 100º aniversário da CN Rail: uma moeda de ouro puro de $ 200 criada pelo artista Tony Bianco. Seu reverso traz três locomotivas, simbolizando períodos distintos dos primeiros 100 anos da ferrovia. Um aro circular de trilhos emoldura o design com um mapa do Canadá, que a CN estendeu de costa a costa, exercendo um papel fundamental no desenvolvimento do país.

Peças pouco conhecidas do passado numismático do Canadá também ganharam nova vida no conjunto de 2 moedas de prata fina de 2019 – Folclore da Casa da Moeda Real Canadense: de Volta ao Conceito (Royal Canadian Mint Lore: Back to Concept). Consistindo de um impressionante par de moedas de prata de 2 onças, esse conjunto captura o trabalho artístico original proposto pelo artista Emanuel Hahn, para o lançamento do dólar de prata "Voyageur" e da moeda em circulação de 25 centavos "Caribou", do Canadá, há mais de 80 anos. Pode ser surpreendente para alguns descobrir que a moeda de 25 centavos poderia ter incluído uma gravação da constelação Ursa Maior (Big Dipper), flutuando sobre a imagem de nosso bem conhecido caribu (caribou).

Em homenagem aos canadenses de origem islandesa ou escandinava, especialmente bem representados na província de Manitoba, a Casa da Moeda está lançando uma nova série de três moedas de prata fina, seletivamente folheadas a ouro, celebrando deuses nórdicos (Norse Gods). A primeira dessas moedas, criadas por Alexandra Lefort, traz Thor, o deus nórdico do trovão (Thor, the Norse God of Thunder). Seu famoso martelo, bem como seu cinto e luvas de ferro são banhados a ouro. Duas outras figuras lendárias da mitologia nórdica serão exibidas em 2019.

Essas estimulantes moedas são complementadas pelos seguintes lançamentos:

Conjunto de demonstração de prata pura de 2019 – 75º Aniversário do Dia D, apresentando o dólar de prata seletivamente folheado a ouro, criado por Tony Bianco ;

demonstração de prata pura de 2019 – 75º Aniversário do Dia D, apresentando o dólar de prata seletivamente folheado a ouro, criado por ; Conjunto de Amostra de 2019 – Pica-pau de crista vermelha ( Pileated Woodpecker ), criada pelo artista Jean-Charles Daumas ;

), criada pelo artista ; Moeda de ouro puro de $ 2.500 de 2019 – Grande Brasão da Província do Canadá ( Great Seal of the Province of Canada ) (1841-1867), feita com um quilo de ouro 99,99% puro;

de 2019 – Grande Brasão da Província do Canadá ( ) (1841-1867), feita com um quilo de ouro 99,99% puro; Moeda de prata fina de $ 50 de 2019 – Folha de Bordo em Movimento ( Maple Leaf in Motion ), criada por Glen Loates , ostentando uma combinação, pela primeira vez, de revestimento em ouro cor-de-rosa e amarelo;

de 2019 – Folha de Bordo em Movimento ( ), criada por , ostentando uma combinação, pela primeira vez, de revestimento em ouro cor-de-rosa e amarelo; Moeda de prata fina de $ 10 de 2019 – Folhas de Bordo ( Maple Leaves ), moeda com acabamento de amostra, criada pelo artista Pierre Leduc ;

de 2019 – Folhas de Bordo ( ), moeda com acabamento de amostra, criada pelo artista ; Moeda de prata fina de $ 20 de 2019 – A Bandeira Canadense ( The Canadian Flag ), que combina cor e gravação clássica em uma criação da artista Aoifa Anctil ;

de 2019 – A Bandeira Canadense ( ), que combina cor e gravação clássica em uma criação da artista ; Moeda duplamente côncava de prata fina de $ 100 de 2019 – Grandeza da Natureza: Comandando Lobos ( Nature's Grandeur: Commanding Wolves ), criada por Denis Mayer Jr. ;

de 2019 – Grandeza da Natureza: Comandando Lobos ( ), criada por ; Moeda de ouro puro de $ 200 de 2019 – Alce Canadense ( Canadian Moose ), feita de ouro 99,999% puro, criada por Claude Thivierge ;

de 2019 – Alce Canadense ( ), feita de ouro 99,999% puro, criada por ; Moeda de prata fina de $ 50 de 2019 – Minha Natureza Interior: Urso-Cinzento ( My Inner Nature: Grizzly Bear ), moeda folheada em ouro seletivamente, criada pela artista Caitlin Lindstrom Milne ;

de 2019 – Minha Natureza Interior: Urso-Cinzento ( ), moeda folheada em ouro seletivamente, criada pela artista ; Conjunto de moedas de 25 centavos de 2019 – Dinossauros do Canadá ( Dinosaurs of Canada ), uma coleção de três peças de moedas de aço banhadas em múltiplas camadas, com ilustrações do paleoartista Julius Csotonyi de famosos fósseis de dinossauros canadenses, apresentadas em uma pasta colorida;

moedas de 25 centavos de 2019 – Dinossauros do Canadá ( ), uma coleção de três peças de moedas de aço banhadas em múltiplas camadas, com ilustrações do paleoartista famosos fósseis de dinossauros canadenses, apresentadas em uma pasta colorida; Moeda de prata fina de $ 125 de 2019 – O Dragão Bondoso ( The Benevolent Dragon ), moeda de meio quilo seletivamente folheada a ouro, celebrando o Ano Novo Chinês, com um design criativo de três graus.

de 2019 – O Dragão Bondoso ( ), moeda de meio quilo seletivamente folheada a ouro, celebrando o Ano Novo Chinês, com um criativo de três graus. Moeda de prata fina de $ 3 de 2019 – celebrando brincadeiras e festividades canadenses – Trenó de Cachorros ( Dog Sledding ); e

de 2019 – celebrando brincadeiras e festividades canadenses – Trenó de Cachorros ( ); e Moeda de prata fina de $ 5 de 2019 – Série Zodíaco: Peixes (Zodiac Series: Pisces).

Cunhagens, preços e informações completas de procedência de cada produto podem ser encontradas na aba "Shop" do site www.mint.ca. Imagens das moedas podem ser vistas aqui.

Pedidos de todos esses produtos podem ser feitos diretamente à Casa da Moeda, pelos telefones 1-800-267-1871 no Canadá e 1-800-268-6468 nos EUA ou no website da Casa da Moeda. As moedas também estão disponíveis nas butiques da Casa da Moeda Real Canadense em Ottawa e Winnipeg, bem como em nossa rede global de revendas e distribuidoras, incluindo pontos de vendas participantes no Correio do Canadá.

A Casa da Moeda Real Canadense (Royal Canadian Mint) é a corporação da Coroa responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação no Canadá. A Casa da Moeda é reconhecida como uma das maiores e mais versáteis casas da moeda no mundo, oferecendo uma grande variedade de produtos de cunhagem especializada, de alta qualidade e de serviços relacionados, em escala internacional. Para obter mais informações sobre a Casa da Moeda, seus produtos e serviços, visite www.mint.ca.

