Casarte s'associe à Uniters pour lancer une machine à laver et à entretenir les vêtements combinée à l'occasion de l'AWE 2019

Casarte et Uniters ont montré comment la machine à double tambour nettoie délicatement les sacs à main de luxe, offrant aux consommateurs une solution de nettoyage et de protection dédiée pour leurs vêtements et leurs articles haut de gamme. Casarte lancera la gamme avec une production initiale de 1 000 machines.

« Bien que le concept de la machine à laver n'ait pas beaucoup changé au fil des années, la technologie sur laquelle elle repose ne cesse de s'améliorer », a déclaré Eric Ding, directeur général du marché chinois pour le service d'entretien des tissus de Haier. « Un lavage silencieux, à froid ou à chaud, économe en énergie, voilà autant d'innovations qui ont considérablement amélioré les machines à laver. Haier continue de repousser les limites du design et de la technologie, et l'emblématique machine à laver et à entretenir les vêtements combinée de Casarte reflète notre engagement à améliorer l'expérience globale du consommateur. »

Lorsque des articles sont placés dans la machine, son système de contrôle basé sur le système d'exploitation QNX et son matériel MCU s'activent automatiquement, détectant le type d'article et le poids de la charge, tout en analysant le débit d'eau. En se connectant à un système de big data basé sur le cloud, le processeur MCU central haute performance calcule ensuite les points de données et sélectionne intelligemment le cycle de lavage optimal, économisant ainsi de l'eau et de l'énergie. Cela s'applique également au séchage.

La machine à laver et à entretenir les vêtements combinée de Casarte est équipée d'une lampe à ultraviolets profonds pour désinfecter l'eau, ce qui permet aux utilisateurs d'économiser sur le désinfectant et de prolonger la durée de vie des vêtements. Parallèlement, à l'aide d'une pompe à chaleur à fréquence variable, d'un ventilateur et d'un bouton unique, la machine maintient une température et un débit d'air constants, protégeant ainsi chaque fibre des vêtements. Des capteurs infrarouges 3D de qualité militaire surveillent la température à travers 256 points et jusqu'à 8 fois par seconde pour garantir un séchage uniforme et sans surchauffe des vêtements. La machine offre également une fonction de lavage à l'air et de séchage parfumé, tandis que ses deux tambours peuvent être utilisés indépendamment ou simultanément.

Pour répondre aux besoins des utilisateurs mondiaux, Casarte dispose de six centres de recherche et développement, 14 centres de conception, plus de 300 concepteurs et des partenaires de premier plan dans le monde entier. Pour offrir aux consommateurs une innovation continue, Casarte cultive un écosystème mondial ouvert et dynamique qui lui a permis de conserver sa position de leader du secteur des machines à laver haut de gamme.

