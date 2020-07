CASETiFY se reúne con The Pokémon Company para crear una Nueva Colaboración

A través de esta colección de CASETiFY y Pokémon revivirán los famosos diseños con estilo de pegatinas de la colección, sólo que esta vez con un toque tie-dye. Los accesorios de esta colección estarán disponibles para: iPhone, AirPods, Apple Watch, iPads, MacBooks, Cargadores Inalámbricos, Phone Holders y más: y los precios van desde los $550 MXN.

"Esta colaboración entre CASETiFY y Pokémon, es una de las más populares y queridas alrededor del mundo." menciona el CEO y Co-Fundador de CASETiFY, Wes Ng. "Estamos muy emocionados de traer a los fans de diferentes partes del mundo, un nuevo lanzamiento con increíbles diseños, esta vez incorporando estilos nostálgicos de los 90's en nuestras icónicas fundas."

Exclusivo de CASETiFY y Pokémon, esta nueva colección seguirá los pasos de Co-labs pasadas con el apoyo mundial del Programa Creativo de CASETiFY.

Para suscribirte a la lista de espera y tener todos los detalles de esta colección antes que nadie, por favor visita www.casetify.com/pokemon . Recuerda estar al pendiente de @CASETiFY y @CASETiFY_MX en redes sociales: Instagram, Facebook, para más anuncios oficiales.

ACERCA DE CASETiFY

Fundada en 2011, CASETiFY es reconocida como la primera y más grande plataforma global para la creatividad y la personalización. Hoy, CASETiFY es la marca de fundas líder de la Gen Z, llevando las fundas más protectoras y con los diseños más cool a clientes de todo el mundo. Los fans de CASETiFY buscan las colaboraciones edición especial con las mentes más creativas y talentosas de la industria. Algunas de las Co-Labs más destacadas de CASETiFY son: Moncler Genius, Vetements, DHL, Coca-Cola, The Pokémon Company, y el grupo de K-Pop BTS. Para más información de sus tiendas, colaboraciones y productos, visita www.CASETiFY.com.

© 2020 Pokémon. © 1995 - 2020 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1220454/CASETiFY_Pokemon.jpg

FUENTE CASETiFY

Related Links

https://www.casetify.com



SOURCE CASETiFY