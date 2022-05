CaseWare International neemt zijn trouwe distributeur in Nederland over

CaseWare Netherlands is al meer dan 25 jaar actief als internationale distributeur van CaseWare en is een erkend leverancier van boekhoudoplossingen met een goede reputatie. CaseWare Netherlands is ervaren als het gaat om het uitrusten van accountants, auditors en financiële professionals in hun lokale markt met veilige, betrouwbare en transparante instrumenten voor rapportages op het gebied van boekhouding, business en overheid.

'We zijn verheugd om CaseWare Netherlands en hun ervaren team formeel te kunnen verwelkomen bij CaseWare International', aldus David Osborne, CEO CaseWare International. 'Ze werken al bijna net zo lang met ons samen als wij bestaan en ik ben dan ook heel blij dat we onze relatie verder verdiepen om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. Omdat CaseWare International ernaar streeft om de levering van een breder pakket aan desktop- en cloud-oplossingen te versterken, zal de toegevoegde kracht van het Nederlandse team ons helpen om wereldwijd nieuwe innovaties te leveren. Door onze verbeterde kennis van het team zullen wij nog beter in staat zijn om accountants en accountants over de hele wereld de juiste tools te bieden om daarmee hun beste werk te verrichten.'

'Ik ben enorm trots op de vele successen van CaseWare Netherlands en hun jarenlange groei, wat ertoe heeft geleid dat CaseWare in Nederland een begrip is geworden. Dit hadden we nooit kunnen bereiken zonder onze samenwerking met CaseWare International,' stelt Richard Schiphorst, voormalig directeur CaseWare Netherlands.

'Gezien het tempo van de veranderingen in onze markt, is dit het uitgelezen moment om de handen ineen te slaan en onze ontwikkeling te versnellen. We kijken ernaar uit om onze toch al nauwe samenwerking verder te verbeteren en de beste digitale boekhoud- en auditing-opties naar Nederland en daarbuiten te brengen,' aldus Joost Ekkelboom, algemeen directeur CaseWare Netherlands.

Dit samenbrengen van middelen, markt- en productkennis wordt aangedreven door CaseWare's inzet om producten te innoveren en te bouwen die onze gebruikers helpen de verwachtingen van hun klant te overtreffen.

Over CaseWare International

CaseWare International Inc. is de toonaangevende wereldwijde leverancier van tools die zowel vanaf de desktop als in de cloud kunnen worden gebruikt voor auditing, verzekeringen, financiële rapportages en gegevensanalyse voor accountantsbedrijven, grote ondernemingen en overheidsinstanties. Met efficiëntie, kwaliteit en waarde in gedachten levert CaseWare innovatieve oplossingen in 16 talen aan meer dan 500.000 gebruikers in 130 landen.

Over CaseWare Netherlands

CaseWare Netherlands is een distributeur van CaseWare International. In Nederland werken nu 65 medewerkers dagelijks aan de digitalisering van de activiteiten van financiële professionals. Op basis van de drie belangrijkste concepten, namelijk betrouwbare gegevens, relevante informatie en het platform zelf, worden de oplossingen gekenmerkt door financieel-technische inhoud, gebruiksvriendelijkheid en een optimale integratie met andere software.

