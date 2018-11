Cashback World er klar med et smart browser plug-in til online shopping

WIEN, November 28, 2018 /PRNewswire/ --

Cashback World har gode nyheder til nye og nuværende medlemmer: Den nye browser plug-in "Cashback Helper" gør online shopping endnu nemmere. Det er en handy hjælper, der sørger for, at du aldrig går glip af Cashback igen.

Cashback World medlemmer modtager op til 5% Cashback og Shopping Points, hver gang de handler hos en af vores 120.000 Loyalitetspartnere verden over. Shopping Points kan derefter indløses til gode deals og tilbud hos Loyalitetspartnerne. Takket være "Cashback Helper" plug-in til Firefox, Chrome og Safari er det nu endnu nemmere for medlemmer at få disse fordele, når de shopper online.

Cashback Helper informerer medlemmer om en virksomhed er Loyalitetspartnerne, når de søger efter den på google. Den viser hvor meget Cashback og Shopping Points de får, og om online partneren har nogle aktive deals. Når man har fundet den online Loyalitetspartner, man gerne vil shoppe hos, så klikker man bare på "Aktiver Cashback", hvorefter shopping fordele registreres på købet. Herefter behøver du ikke længere logge ind på cashbackworld.com hver gang inden du shopper - du skal bare logge ind på Cashback Helper én gang og bede den huske dine loginoplysninger.

Designet er minimalistisk og overskueligt, så du nemt kan finde den relevante information. Den viser dig også deals og forskellige Loyalitetspartnere. Det er også blevet mere simpelt at finde din ønskede online eller offline Loyalitetspartner: Klik på CB symbolet øverst i højre hjørne og derefter på forstørrelsesglasset, så kan du nemt søge efter partnere. Cashback Helper er også tilgængelig for AS Roma, MotoGP ™, Virtu Cycling og alle andre kendte white label partnere fra Cashback World i klubbens eget design.

Klik på linket og få mere information om installering af Cashback Helper

http://www.cashbackworld.com/helper.

Om Cashback World

Cashback World er et internationalt Shopping Community, der tilbyder attraktive fordele (Cashback og Shopping Points) til kunder, som godt kan lide at spare penge - enten når de shopper i butikker over hele verden med deres Cashback Card, eller online. Derudover tilbyder Cashback World et ukompliceret og innovativt kundeloyalitetsprogram til virksomheder, der giver dem mulighed for at blive en del af denne globale verden af shopping. Cashback World er lige nu aktivt i 47 lande. 11 millioner medlemmer nyder godt af shopping fordele fra ca. 120.000 Loyalitetspartnere verden over.

Læs mere på http://www.cashbackworld.com.

Kontakt:

mWS myWorld Solutions AG

Silvia Kelemen Weihs

Tel.: +43(0)664-8555-241

silvia.kelemen@myworld.com



SOURCE mWS myWorld Solutions AG