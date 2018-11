Cashback World imponerer med smart nettleserutvidelse for netthandel

WIEN, November 28, 2018 /PRNewswire/ --

Fordelsprogrammet Cashback World imponerer sine 11 millioner medlemmer i 47 land med sine nye nettleserutvidelse, "Cashback Helper". Dette praktiske verktøyet sikrer at medlemmene aldri går glipp av Cashback eller andre medlemsfordeler igjen.

Hver gang de handler hos en av 120.000 partnere over hele verden, får medlemmer av Cashback World opptil 5% Cashback og Shopping Points, som kan veksles inn i dealer og gode tilbud fra bedriftene som er med i fordelsprogrammet. Med Cashback Helper til Firefox, Chrome og Safari er det nå enda enklere å få medlemsfordeler for kunder som handler på nett.

Med Cashback Helper kan medlemmene se hvilke bedrifter som tilbyr medlemsfordeler når de søker på Google. Dessuten ser de hvor mye Cashback og Shopping Points de har samlet og om det finnes noen dealer de kan løse inn. Medlemmene trenger bare å klikke på "Aktiver Cashback" for å få medlemsfordelene sine når de handler. Det viser hvor mye enklere utvidelsen gjør det. Medlemmene trenger ikke lenger å logge seg inn på http://www.cashbackworld.com på forhånd. Det holder å være innlogget på Cashback Helper.

Det enkle designet gjør det lett å finne all viktig informasjon - uansett om det gjelder nye butikker eller gode tilbud. Jakten på partnere er også mye enklere: Ved å klikke på forstørrelsesglasset i høyre hjørne kan medlemmene søke etter butikker. Supportere av AS Roma, MotoGP™ og Cashback Worlds andre kjente samarbeidspartnere World får dessuten Cashback Helper i sitt lags farger.

Klikk på lenken for ytterligere informasjon om hvordan du installerer Cashback Helper.

http://www.cashbackworld.com/helper.

Om Cashback World

Det internasjonale fordelsprogrammet Cashback World tilbyr attraktive medlemsfordeler (Cashback og Shopping Points) til kunder som vil spare penger når de handler. Dessuten tilbyr Cashback World bedrifter et ukomplisert og innovativt lojalitetsprogram og innlemmer dem i det internasjonale shoppingnettverket. For øyeblikket er Cashback World aktive i 47 land. 11 millioner medlemmer samler medlemsfordeler fra omtrent 120.000 partnere over hele verden.

Les mer på http://www.cashbackworld.com.

