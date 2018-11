Cashback World surpreende com plug-in de navegador inteligente para compras on-line

VIENA, 28 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- Com o plug-in de navegador "Cashback Helper", a comunidade internacional de compras Cashback World é uma fonte de grande entusiasmo para seus 11 milhões de membros, espalhados em 47 países em todo o mundo. A prática ferramenta garante que os compradores nunca percam oportunidades da Cashback e outros benefícios comerciais.

Os membros da Cashback World recebem até 5% em reembolso e pontos de compras a cada aquisição em uma de nossas 120 mil lojas fidelizadas mundo afora, os quais mais tarde podem ser usados em promoções e ofertas da loja em questão. Graças ao plug-in "Cashback Helper" para Firefox, Chrome e Safari, agora ficou ainda mais fácil aproveitar esses benefícios de compras on-line.

O Cashback Helper informa na barra de pesquisa do Google se a empresa pesquisada é uma loja fidelizada da Cashback World. Também mostra na barra de informações o valor de reembolso e os pontos de compras já obtidos e se há promoções disponíveis para uso. Após encontrar on-line a loja fidelizada desejada, basta clicar em "Activate Cashback" para usar os benefícios de compras da Cashback World. Para se ter uma ideia do quanto é fácil usar o plug-in, não é mais necessário fazer previamente o login no cashbackworld.com – é suficiente entrar no Cashback Helper com seus dados de usuário.

E não é só isso. O design minimalista e limpo torna mais fácil encontrar as informações relevantes – exibindo as principais lojas fidelizadas, novas lojas fidelizadas e suas campanhas atuais. A busca pela loja desejada on-line ou off-line torna-se igualmente simples: com um clique no ícone de lupa no canto superior direito, a loja é rapidamente encontrada. Para os torcedores da Roma, os seguidores do MotoGP™ e os fãs de todas as outras renomadas lojas fidelizadas da Cashback World, também existe um Cashback Helper personalizado para seu clube favorito.

Clique no link para obter mais informações sobre como instalar o Cashback Helper:

www.cashbackworld.com/helper .

Sobre a Cashback World

A comunidade internacional de compras Cashback World oferece atraentes benefícios comerciais (reembolsos e pontos de compras) para clientes que querem economizar em lojas de todo o mundo com o Cashback Card ou on-line. Além disso, a Cashback World fornece às empresas um descomplicado e inovador programa de fidelização, permitindo assim que elas façam parte desse mundo de compras. Atualmente a Cashback World está em atividade em 47 países. Onze milhões de membros desfrutam de benefícios de compras em aproximadamente 120 mil lojas fidelizadas mundo afora.

Saiba mais em http://www.cashbackworld.com .

