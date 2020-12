Cashfree apresenta o "Global Payouts" para as empresas internacionais enviarem pagamentos diretamente para contas bancárias na Índia

BANGALORE, Índia, 17 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A empresa de tecnologia bancária e de pagamentos, Cashfree, lançou a solução Global Payouts da empresa para pagamentos transfronteiriços instantâneos que pode ser utilizada por empresas internacionais para pagar seus vendedores, provedores de serviços ou freelancers na Índia. Esta solução permite que as empresas façam transferências instantâneas diretamente para contas bancárias locais de destinatários em rúpias indianas (INR), em vez do tempo normal de transação de dois a três dias com os métodos tradicionais de transferência de dinheiro internacional, como transferências bancárias e de carteira para carteira.

O lançamento do Global Payouts permite que a Cashfree ofereça empresas como fintechs, mercados de comércio eletrônico, plataformas de logística, plataformas remotas de pessoal, etc. localizadas fora da Índia, plataformas instantâneas, simples e de baixo custo para transferências de dinheiro internacionais em massa para a Índia. As empresas internacionais podem usar a solução da Cashfree sem precisar abrir um local de negócios na Índia. Além de disponibilizar serviço de envio de pagamento em 17 moedas às empresas, a solução também ajuda os parceiros e vendedores beneficiários a obter os certificados necessários para atender à documentação obrigatória.

Akash Sinha, CEO e cofundador da Cashfree, , disse: "Como a Índia é o segundo maior mercado de comércio internacional, percebemos a necessidade de uma maneira rápida, simples e econômica de fazer pagamentos transfronteiriços para a Índia. Com a Global Payouts, a Cashfree abre a porta para empresas internacionais automatizarem pagamentos transfronteiriços contínuos para a Índia. Estamos testando o recurso com um conjunto de nossos usuários globais e estamos entusiasmados em disponibilizar o recurso para todas as empresas que desejam fazer pagamentos para a Índia."

A Cashfree tem trabalhado com empresas globais, incluindo Shell, Tencent e HDFC Ergo, com suas soluções de cobrança e desembolso para pagamentos de suas operações na Índia. Na primeira fase do Global Payouts, a Cashfree tem como alvo empresas em diferentes regiões, incluindo EUA, LATAM, Oriente Médio, APAC e África.

Para dúvidas de mídia, entre em contato com:Elita Sequeira | +91-9740648708 | [email protected]

FONTE Cashfree

SOURCE Cashfree