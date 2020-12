Cashfree présente « Global Payouts » afin que les entreprises internationales puissent effectuer leurs paiements directement sur des comptes bancaires en Inde

- Permet aux entreprises internationales de payer leurs vendeurs, prestataires de services ou indépendants en Inde directement sur leur compte bancaire indien local

- Les entreprises internationales peuvent envoyer de l'argent dans leur devise préférée, notamment en USD, EUR, GBP, JPY

- Alors que les méthodes transfrontalières traditionnelles, notamment les virements bancaires et les paiements via portefeuille, prennent deux à trois jours pour le transfert de fonds, Cashfree permet un transfert de fonds instantané 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

BANGALORE, Inde, 17 décembre 2020 /PRNewswire/ -- La société de technologie de paiement et de banque, Cashfree , a lancé la solution Global Payouts de la société pour les paiements transfrontaliers instantanés, qui peuvent être utilisés par les entreprises internationales pour payer leurs vendeurs, leurs fournisseurs de services ou leurs indépendants en Inde. Cette solution permet aux entreprises d'effectuer des virements instantanés directement sur les comptes bancaires locaux des destinataires en roupies indiennes (INR) au lieu du délai habituel de deux à trois jours avec les méthodes traditionnelles de transfert d'argent transfrontalier comme les virements électroniques et les transferts de portefeuille à portefeuille.

Le lancement de Global Payouts permet à Cashfree d'offrir aux entreprises telles que les fintechs, les places de marché d'e-commerce, les plates-formes logistiques, les plates-formes de recrutement à distance, etc. basées en dehors de l'Inde, un moyen de transport instantané, simple et rentable pour les transferts d'argent transfrontaliers en vrac vers l'Inde. Les entreprises internationales peuvent utiliser la solution de Cashfree sans avoir à s'installer en Inde. Si les entreprises peuvent envoyer des paiements dans 17 devises, la solution aide également les partenaires bénéficiaires et les vendeurs à obtenir les certificats nécessaires à leur dépôt réglementaire.

Akash Sinha, PDG et co-fondateur de Cashfree, a déclaré : « L'Inde étant le deuxième plus grand marché pour le commerce transfrontalier, nous avons réalisé la nécessité de trouver un moyen rapide, simple et rentable d'effectuer des paiements transfrontaliers vers l'Inde. Avec Global Payouts, Cashfree ouvre la porte aux entreprises internationales pour automatiser les paiements transfrontaliers sans faille vers l'Inde. Nous avons testé cette fonctionnalité avec un ensemble d'utilisateurs internationaux et nous sommes heureux de la mettre à la disposition de toutes les entreprises qui souhaitent effectuer des paiements vers l'Inde. »

Cashfree a travaillé avec des entreprises mondiales comme Shell, Tencent et HDFC Ergo avec ses solutions de recouvrement et de décaissement pour les paiements de leurs opérations en Inde. Dans la première phase de Global Payouts, Cashfree vise les entreprises de toutes les régions géographiques, notamment les États-Unis, l'Amérique latine, le Moyen-Orient, l'APAC et l'Afrique.

Pour les questions relatives aux médias, veuillez contacter : Elita Sequeira | +91-9740648708 | [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1387178/Cashfree_Logo.jpg

SOURCE Cashfree